चिरंजीवींच्या कुटुंबात आनंदाचा दुहेरी उत्सव! राम चरण आणि उपासनाने दिला जुळ्या बाळांना जन्म; शेअर केली बातमी

प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय अभिनेता राम चरण आणि त्यांची पत्नी उपासना कोनिडेला आता तीन मुलांचे पालक आहेत. या जोडप्याने जुळ्या मुलांचे स्वागत केल्यामुळे ही आनंदाची बातमी ऐकून चाहते त्यांचं कौतुक करत आहेत. एक मुलगा आणि एक मुलगी अशा दोन गोड जुळ्या मुलांना उपासनाने जन्म दिला आहे. चाहते आणि मित्र या जोडप्यावर आता अभिनंदनाचा वर्षाव करत आहेत.
चिरंजीवी यांनी सोशल मीडियावर राम आणि उपासना यांना ट्विन्स झाल्याचे चाहत्यांसह सोशल मीडियावर शेअर केले आहे. शनिवारी या जोडप्याने त्यांच्या गोड मुलांचे कुटुंबात स्वागत केले. त्यांनी लिहिले, “अतिशय आनंद आणि कृतज्ञतेने भरलेल्या अंतःकरणासह, आम्हाला हे सांगताना आनंद होत आहे की राम चरण आणि उपासना यांना जुळ्या मुलांचा आशीर्वाद मिळाला आहे – एक मुलगा आणि एक मुलगी. मुले आणि आई दोघेही निरोगी आहेत. या लहान मुलांचे आमच्या कुटुंबात स्वागत करणे हा आजी-आजोबा म्हणून आमच्यासाठी खूप आनंदाचा आणि दैवी आशीर्वादाचा क्षण आहे. चिरंजीवी आणि सुरेखा या सर्वांच्या प्रार्थना, प्रेम, आशीर्वाद आणि शुभेच्छांसाठी आम्ही मनापासून आभारी आहोत.”
राम चरण आणि उपासना यांचे लग्न
टॉलीवूड स्टार राम चरण यांनी जून २०१२ मध्ये अपोलो चॅरिटीच्या उपाध्यक्षा उपासना यांच्याशी लग्न केले. डिसेंबर २०११ मध्ये त्यांचे लग्न झाले. लग्नापूर्वी हे जोडपे एकमेकांना ओळखत होते आणि अनेक वर्षांपासून त्यांचे मित्र होते. उपासना ही अपोलो हॉस्पिटल्सचे संस्थापक प्रताप सी. रेड्डी यांची नात आहे, तर राम हा प्रसिद्ध अभिनेता चिरंजीवी यांचा मुलगा आहे.
With immense joy and a heart full of gratitude, we are happy to share that @AlwaysRamCharan and @upasanakonidela have been blessed with twins – a baby boy and a baby girl. Both the babies and the mother are healthy and doing well. ✨ Welcoming these little ones into our family… — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) January 31, 2026
अडीच वर्षांपूर्वी एका मुलीचा जन्म
जून २०२३ मध्ये, या जोडप्याने त्यांच्या पहिल्या अपत्याचे, मुलगी क्लिन कारा यांचे स्वागत केले. २०२५ च्या दिवाळीत, उपासनाने सोशल मीडियावर तिच्या सीमांथम (बेबी शॉवर) चा एक व्हिडिओ पोस्ट केला, ज्यामध्ये ती आणि तिचा पती जुळ्या मुलांची अपेक्षा करत असल्याचे उघड झाले. आनंदाची बातमी शेअर करताना तिने लिहिले, “ही दिवाळी दुप्पट आनंदाने, दुप्पट प्रेमाने आणि दुप्पट आशीर्वादांनी भरलेली होती.” कुटुंबाने सोशल मीडियावर हे जोडपे पुन्हा आई- वडील होणार याची पुष्टी देखील केली.
राम चरणचे चित्रपट आणि आगामी प्रकल्प
कामाच्या बाबतीत, २०२२ मधील “आरआरआर” आणि “आचार्य” चित्रपटांनंतर, रामने सलमान खानच्या २०२३ मधील “किसी का भाई किसी की जान” चित्रपटात एक छोटीशी भूमिका केली होती. २०२५ मध्ये, त्याने “गेम चेंजर” मध्ये दुहेरी भूमिका साकारली होती, परंतु त्या चित्रपटावर समीक्षकांनी टीका केली आणि बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप हा चित्रपट फ्लॉप झाल्याचे दिसले. तसेच अभिनेता सध्या “पेड्डी” या चित्रपटाचे शूटिंग करत आहे, ज्यामध्ये जान्हवी कपूर देखील आहे. आणि अभिनेता निखिल सिद्धार्थचा “द इंडिया हाऊस” हा पीरियड ड्रामामध्ये देखील झळकणार आहे.