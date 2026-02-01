Stock Market Today: गुंतवणूकदारांनो... आज मालामाल होण्याची संधी! अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वी खरेदी करा 'हे' स्टॉक्स

Todays Gold-Silver Price: आनंदवार्ता! अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वीच गडगडले सोन्याचे दर, चांदीही घसरली
शुक्रवारी गिफ्ट निफ्टी फ्युचर्स २५,४४३ वर बंद झाला, जो दर्शवितो की एनएसई निफ्टी ५० त्याच्या मागील बंद २५,३२०.६५ च्या वर उघडण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारी, भारतीय शेअर बाजार नफा बुकिंग दरम्यान खाली आला आणि तीन सत्रांच्या विजयी मालिकेला ब्रेक लागला. सेन्सेक्स २९६.५९ अंकांनी म्हणजेच ०.३६% ने घसरून ८२,२६९.७८ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ९८.२५ अंकांनी म्हणजेच ०.३९% ने घसरून २५,३२०.६५ वर बंद झाला. शुक्रवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ३४७.४० अंकांनी किंवा ०.५८% ने घसरून ५९,६१०.४५ वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
तज्ज्ञांनी असा अंदाज वर्तवला आहे की, आज अर्थसंकल्पापूर्वीच्या विशेष व्यापार सत्रात भारतीय शेअर्सची किंमत वाढण्याची शक्यता आहे. यामागील कारण म्हणजेच गुंतवणूकदार सरकारी भांडवली खर्चातून वाढीला पाठिंबा मिळावा आणि अमेरिकेच्या शुल्कामुळे प्रभावित झालेल्या निर्यात-केंद्रित क्षेत्रांना दिलासा मिळेल असे संकेत शोधत आहेत. तज्ञांच्या मते, संरक्षण, पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे, ज्यांना सामान्यतः सरकारी निधीतून फायदा होतो.
Budget 2026: प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर म्हणजे काय? महागाई आणि बाजाराशी काय आहे संबंध
शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी आज बजेटपूर्वी काही टॉप स्टॉक्स निवडी सुचवल्या आहेत. यामध्ये एल अँड टी, एबीबी, सीमेन्स, हिताची, सीमेन्स एनर्जी, केईसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनॅमिक्स, एचएएल, अल्ट्राटेक, जेके सिमेंट, पॉलीकॅब, केईआय, क्रॉम्प्टन, टायटन, पीएन गाडगीळ, निवा बुपा, एएमसी, आरटीए, बहुतेक एचएफसी, एमएफआय, इन्फ्रा प्लेयर्स, आयजीएल, पॉझिटिव्ह बजेट प्ले (कव्हरेज): अल्ट्राटेक सिमेंट, मारुती सुझुकी, भारती एअरटेल, नाल्को, प्रेस्टिज इस्टेट, जीएमडीसी, बीईएल आणि एमटीएआर, अमर राजा एनर्जी, सीईएसई, यूपीएल, शारदा क्रॉपकेम, मॅक्स हेल्थकेअर, केआयएमएस, इंद्रप्रस्थ मेडिकल, अशोक लेलँड, झेडएफ कमर्शियल व्हेइकल्स, जेके सिमेंट, बिर्ला कॉर्प, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इत्यादी स्टॉक्सचा समावेश आहे.