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CWG 2026: मीराबाई चानूचा ऐतिहासिक पराक्रम! कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये ‘सुवर्ण हॅटट्रिक’ करत भारताला मिळवून दिले पहिले ‘गोल्ड’

Updated On: Jul 26, 2026 | 09:21 PM IST
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सारांश

Mirabai Chanu: भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानूने महिलांच्या ४८ किलो वजनी गटात सुवर्णपदक जिंकले. तिने स्नॅचनंतर क्लीन अँड जर्क या आपल्या दुसऱ्या प्रयत्नात १०५ किलो वजन उचलले.

मीराबाई चानूचा ऐतिहासिक पराक्रम! (Photo Credit- X)

मीराबाई चानूचा ऐतिहासिक पराक्रम! (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • मीराबाई चानूचा ऐतिहासिक पराक्रम!
  • कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये ‘सुवर्ण हॅटट्रिक’ करत भारताला मिळवून दिले पहिले ‘गोल्ड’
  • वाचा संपूर्ण बातमी!
Mirabai Chanu Gold Medel: भारताची स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानूने २०२६ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत महिलांच्या ४८ किलो वजनी गटात सुवर्णपदक जिंकून इतिहास रचला आहे. या विजयासह, तिने राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सलग तिसरे सुवर्णपदक जिंकून आपली हॅट-ट्रिक पूर्ण केली. स्पर्धेच्या सुरुवातीला तिने ८२ किलो हे सर्वोच्च वजन निवडले, ज्यामुळे तिचा स्पर्धेतील प्रवेश लांबला. दरम्यान, नायजेरिया आणि श्रीलंकेच्या तिच्या प्रतिस्पर्धी स्पर्धेतून बाहेर पडल्या. यापूर्वी, मीराबाई चानूने २०१८ आणि २०२२ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदके जिंकली होती.

मीराबाई चानूने स्नॅच फेरीत नवा विक्रम रचला

स्नॅच फेरीत, मीराबाईने तिच्या दुसऱ्या प्रयत्नात ८२ किलो आणि तिसऱ्या प्रयत्नात ८५ किलो वजन उचलून सलग दोन नवीन विक्रम रचले, ज्यामुळे ती सुवर्णपदकाच्या शर्यतीत आघाडीवर आली. त्यानंतर तिने क्लीन अँड जर्क फेरीत १०५ किलो वजन निवडले, परंतु तिचा पहिला प्रयत्न चुकला. येथेही स्नॅच फेरीप्रमाणेच परिस्थिती निर्माण झाली. पण त्यानंतर तिने जबरदस्त पुनरागमन करत १०५ किलो वजन यशस्वीरित्या उचलले आणि भारताला हे प्रतिष्ठित सुवर्णपदक मिळवून दिले.

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मीराबाई चानूचा अद्भुत करिष्मा

भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानूने राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत (CWG) एक नवीन आणि अनोखा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. तिने स्पर्धेदरम्यान तिच्या पहिल्या प्रयत्नात ८२ किलो वजन उचलले आणि पुढच्याच प्रयत्नात ८५ किलो वजन उचलून स्वतःचाच विक्रम मोडला. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या इतिहासात कोणत्याही खेळाडूने उचललेले हे सर्वाधिक वजन आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की राष्ट्रकुल देशांच्या संपूर्ण इतिहासात, ऑलिम्पिक खेळ असोत किंवा जागतिक चॅम्पियनशिप, कोणत्याही मोठ्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर कोणत्याही खेळाडूने इतके वजन उचललेले नाही.

ऋषिकांत सिंगने भारतासाठी रौप्य पदक जिंकले

२०२६ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या चौथ्या दिवशी, भारतासाठी इतर खेळांमधूनही महत्त्वाची बातमी आली. पुरुषांच्या ६० किलो वजनी गटातील वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत, ऋषिकांत सिंगने आपल्या पहिल्याच राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी करत एकूण २६४ किलो (१२१ किलो स्नॅच + १४३ किलो क्लीन अँड जर्क) वजन उचलून रौप्य पदक पटकावले, जे भारताचे दुसरे पदक ठरले. दरम्यान, महिलांच्या लॉन बाऊल्स जोडीच्या विभागीय स्पर्धेत, भारताची जोडी रूपा राणी तिर्की आणि पिंकी सिंग यांना एका अटीतटीच्या टाय-ब्रेक सामन्यात नामिबियाकडून ०-३ ने पराभव पत्करावा लागला. मात्र, जलतरण क्षेत्रात भारतासाठी एक दिलासादायक बातमी होती, जिथे श्रीहरी नटराज, आर्यन नेहरा, अनिश गौडा आणि दक्षिण शशिकुमार या चौघांनी पुरुषांच्या ४x२०० मीटर फ्रीस्टाइल रिलेच्या प्राथमिक फेरीत तिसरे स्थान मिळवून अंतिम फेरीसाठी पात्रता मिळवली.

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Web Title: Mirabai chanus golden hat trick indias first gold at cwg 2026

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Published On: Jul 26, 2026 | 09:21 PM

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