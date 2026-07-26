CWG 2026: मीराबाई चानूचा ऐतिहासिक पराक्रम! कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये ‘सुवर्ण हॅटट्रिक’ करत भारताला मिळवून दिले पहिले ‘गोल्ड’

स्नॅच फेरीत, मीराबाईने तिच्या दुसऱ्या प्रयत्नात ८२ किलो आणि तिसऱ्या प्रयत्नात ८५ किलो वजन उचलून सलग दोन नवीन विक्रम रचले, ज्यामुळे ती सुवर्णपदकाच्या शर्यतीत आघाडीवर आली. त्यानंतर तिने क्लीन अँड जर्क फेरीत १०५ किलो वजन निवडले, परंतु तिचा पहिला प्रयत्न चुकला. येथेही स्नॅच फेरीप्रमाणेच परिस्थिती निर्माण झाली. पण त्यानंतर तिने जबरदस्त पुनरागमन करत १०५ किलो वजन यशस्वीरित्या उचलले आणि भारताला हे प्रतिष्ठित सुवर्णपदक मिळवून दिले.
A hat-trick of GOLD medals! 🥇🥇🥇 Congratulations to @mirabai_chanu on clinching the Gold medal at the Glasgow Commonwealth Games. Your unwavering dedication, remarkable consistency, and extraordinary strength continue to make India proud on the global stage. 🇮🇳#Cheer4Bharat pic.twitter.com/CU6j7ltXlU — Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) July 26, 2026
Commonwealth Games 2026: सुवर्ण हुकले, पण ऋषिकांता सिंहची ऐतिहासिक कामगिरी; भारताला मिळवून दिले पहिले रौप्यपदक
भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानूने राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत (CWG) एक नवीन आणि अनोखा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. तिने स्पर्धेदरम्यान तिच्या पहिल्या प्रयत्नात ८२ किलो वजन उचलले आणि पुढच्याच प्रयत्नात ८५ किलो वजन उचलून स्वतःचाच विक्रम मोडला. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या इतिहासात कोणत्याही खेळाडूने उचललेले हे सर्वाधिक वजन आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की राष्ट्रकुल देशांच्या संपूर्ण इतिहासात, ऑलिम्पिक खेळ असोत किंवा जागतिक चॅम्पियनशिप, कोणत्याही मोठ्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर कोणत्याही खेळाडूने इतके वजन उचललेले नाही.
२०२६ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या चौथ्या दिवशी, भारतासाठी इतर खेळांमधूनही महत्त्वाची बातमी आली. पुरुषांच्या ६० किलो वजनी गटातील वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत, ऋषिकांत सिंगने आपल्या पहिल्याच राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी करत एकूण २६४ किलो (१२१ किलो स्नॅच + १४३ किलो क्लीन अँड जर्क) वजन उचलून रौप्य पदक पटकावले, जे भारताचे दुसरे पदक ठरले. दरम्यान, महिलांच्या लॉन बाऊल्स जोडीच्या विभागीय स्पर्धेत, भारताची जोडी रूपा राणी तिर्की आणि पिंकी सिंग यांना एका अटीतटीच्या टाय-ब्रेक सामन्यात नामिबियाकडून ०-३ ने पराभव पत्करावा लागला. मात्र, जलतरण क्षेत्रात भारतासाठी एक दिलासादायक बातमी होती, जिथे श्रीहरी नटराज, आर्यन नेहरा, अनिश गौडा आणि दक्षिण शशिकुमार या चौघांनी पुरुषांच्या ४x२०० मीटर फ्रीस्टाइल रिलेच्या प्राथमिक फेरीत तिसरे स्थान मिळवून अंतिम फेरीसाठी पात्रता मिळवली.
IND vs ZIM 3rd T20 Live: भारताची विजयी हॅट्ट्रिक! झिम्बाब्वेला 35 धावांनी हरवत केला क्लीन स्वीप