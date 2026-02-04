Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Solar Eclipse 2026: शनिच्या राशीत सूर्यग्रहण, या राशींच्या लोकांना करावा लागेल आव्हानांचा सामना

सूर्यग्रहणाच्या वेळी सूर्याची ऊर्जा कमकुवत होते, ज्यामुळे काही राशींच्या जीवनावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावध राहण्याची गरज आहे आणि उपाय जाणून घ्या

Updated On: Feb 04, 2026 | 10:00 AM
  • सूर्यग्रहण कधी आहे
  • सूर्यग्रहणाचा राशीवर परिणाम
  • सूर्यग्रहणाच्या वेळी उपाय
 

2026 मधील पहिले सूर्यग्रहण मंगळवार, 17 फेब्रुवारी रोजी आहे. हे ग्रहण शनिची राशी कुंभ राशीमध्ये होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्यग्रहणाच्या वेळी सूर्याची ऊर्जा कमकुवत होते, ज्यामुळे काही राशींच्या जीवनावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. यावेळी काही राशींच्या लोकांना मानसिक समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. दरम्यान काही उपाय केल्याने त्याचा हा प्रभाव कमी होऊ शकतो. कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावध राहण्याची गरज आहे आणि उपाय जाणून घ्या

सूर्यग्रहणाच्या दिवशी या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

सिंह रास

या राशीचे स्वामी सूर्य आहे. अशावेळी सूर्यग्रहणाचा प्रभाव या राशींच्या लोकांवर जास्त राहील. यावेळी आत्मविश्वास कमी होऊ शकतो. करिअरच्या बाबतीत सावध राहण्याची गरज आहे आणि मोठे निर्णय घेणे टाळा. माझ्या ठिकाणी वरिष्ठांची तुमच्यावर नजर नाही त्यामुळे त्यावरील जबाबदाऱ्या व्यवस्थित पार पडतील.

Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या दिवशी तयार होत आहे दुर्मिळ योग, ‘हे’ उपाय केल्याने तुमचे चमकेल नशीब

कन्या रास

सूर्यग्रहण या राशीच्या सहाव्या घरात होणार आहे. त्यामुळे तुम्ही सावध राहण्याची गरज आहे. तुमच्या कामांमध्ये अडथळे येऊ शकतात. कोणावरही जास्त विश्वास ठेवणे आणि हानिकारक होऊ शकते. रखडलेल्या कामांना उशीर होऊ शकतो. यासाठी जिद्द ठेवा आणि लवकरात लवकर निर्णय घ्या.

वृश्चिक रास

या राशीचे चौथ्या घरात म्हणजेच सुख भावात सूर्यग्रहण लागणार आहे. त्यामुळे आई-वडिलांच्या आरोग्याची समस्या जाणवू शकते. त्यांची काळजी घ्यावी. यावेळी गुंतवणूक करणे टाळा. वाईट लोकांपासून दूर अन्यथा आर्थिक नुकसान होऊ शकतो. जमीन मालमत्ते संबंधित विचारपूर्वक निर्णय घ्या.

कुंभ रास

कुंभ राशीमध्ये सूर्यग्रहण होणार असल्याने मानसिक तणाव आणि गोंधळ वाढू शकतो. अनावश्यक चिंता तुमच्या शारीरिक आरोग्यावरही परिणाम करू शकतात. तुमच्या कौटुंबिक जीवनात संतुलन राखा आणि संघर्षांपासून दूर रहा.

Surya Grahan 2026: वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण कधी? तारीख, सुतक काळाची वेळ नेमकी कधी, दिवसाच होणार काळोख

मीन रास

सूर्यग्रहण या राशीमध्ये हानी भावामध्ये आहे. त्यामुळे आर्थिक बाबतीत सावध राहण्याची गरज आहे. अनावश्यक कर्जामुळे नुकसान होऊ शकते. व्यवसाय करणाऱ्यांना चढउताराचा सामना करावा लागू शकतो. यावेळी काही लोकांना हाड आणि पोटाच्या समस्या जाणवू शकतात त्यामुळे आरोग्याची काळजी घ्यावी.

सूर्यग्रहणाच्या दिवशी करा हे उपाय

सूर्याच्या संबंधित मंत्रांचा जप ओम गृणी सूर्याय नमः आणि ओम आदित्याय नमः

तांबे, गहू आणि गूळ यांचे दान करणे खूप शुभ मानले जाते.
ग्रहण संपल्यानंतर घरामध्ये गंगाजल शिंपडा.

ग्रहणादरम्यान धार्मिक ग्रंथांचे पठण करा

योग आणि ध्यान केल्याने मानसिक शांती आणि सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होईल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सूर्यग्रहण कधी आहे

    Ans: 2026 मधील पहिले सूर्यग्रहण मंगळवार, 17 फेब्रुवारी रोजी आहे.

  • Que: “शनिच्या राशीत सूर्यग्रहण” म्हणजे काय?

    Ans: ज्या वेळी सूर्यग्रहण होते आणि त्या वेळी सूर्य शनीच्या राशीत (मकर किंवा कुंभ) भ्रमण करत असतो, त्या स्थितीला ज्योतिषात विशेष मानले जाते.

  • Que: सूर्यग्रहणादरम्यान कोणत्या राशीच्या लोकांना आव्हानांचा सामना करावा लागेल

    Ans: सूर्यग्रहणादरम्यान सिंह, कन्या, वृश्चिक, कुंभ आणि मीन राशीच्या लोकांना आव्हानांचा सामना करावा लागेल.

Solar Eclipse 2026: शनिच्या राशीत सूर्यग्रहण, या राशींच्या लोकांना करावा लागेल आव्हानांचा सामना

