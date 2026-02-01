Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Budget »
  • Finance Minister Nirmala Sitaramn Announced Big Projects In West Bengal Taminadu Elections Union Budget 2026

Budget आहे की आगामी निवडणुकीचा जुमला? ‘या’ राज्यांसाठी अर्थसंकल्पात घोषणांचा महापूर…

या वर्षात पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ आणि तामिळनाडू राज्यात विधानसभा निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान विधानसभा निवडणूक होणाऱ्या राज्यांमध्ये अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा केल्याचे दिसून येत आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 02:28 PM
Budget आहे की आगामी निवडणुकीचा जुमला? 'या' राज्यांसाठी अर्थसंकल्पात घोषणांचा महापूर...

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (फोटो -सोशल मिडिया)

Follow Us:
Follow Us:

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केले बजेट 
सलग 9 वेळा सादर केला अर्थसंकल्प 
निवडणुका असलेल्या राज्यांसाठी मोठ्या घोषणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील अर्थसंकल्प आज सादर झाला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सलग 9 वेळा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. बजेटमधून अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. आरोग्य, कृषी, संरक्षण, रेल्वे आणि अन्य क्षेत्रात मोठा निधी दिला जाणार आहे. दरम्यान आगामी काळात विधानसभा निवडणूक होणाऱ्या राज्यांमध्ये देखील मोठ्या घोषणा करण्यात आल्याचे पाहायला मिळत आहे.

या वर्षात पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ आणि तामिळनाडू राज्यात विधानसभा निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान विधानसभा निवडणूक होणाऱ्या राज्यांमध्ये अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा केल्याचे दिसून येत आहे. ओडीशा, तामिळनाडू, अन्य राज्यांमध्ये रेयर अर्थ कॉरीडॅार तयार करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

तसेच वाराणसी ते सीलगुडीपर्यंत रेल कॉरीडॅार देखील तयार केला जाणार आहे. रेअर अर्थ मिनरल्समध्ये भारत चीनवर अवलंबून आहे. त्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रेल्वेशी संबंधित मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. बजेटमध्ये 7 हायस्पीड रेल्वे कॉरीडॅारचा प्रस्ताव देखील ठेवण्यात आला आहे. एकंदरीत आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात ठेवून त्या राज्यांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे.

हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर
मुंबई-पुणे
पुणे-हैदराबाद
हैदराबाद-बेंगळुरू
हैदराबाद-चेन्नई
चेन्नई-बेंगळुरू
दिल्ली-वाराणसी
वाराणसी-सिलिगुडी

Union Budget 2026: AI आणि नवीन तंत्रज्ञान बनणार भारताच्या विकासाचे इंजिन – निर्मला सीतारमण

बजेट मांडताना अर्थमंत्र्यांचे मोठे विधान

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, “मी आज माघ पौर्णिमा आणि गुरू रविदास यांच्या जयंतीच्या शुभ दिनानिमित्त अर्थसंकल्प सादर करत आहे. गेल्या वर्षभरात भारताची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. गेल्या 12 वर्षांपासून आमचे सरकार गुंतवणूक वाढवण्यावर भर देत आहे. ”

पुढे बोलताना अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात अनेक बदल करण्यात आले आहेत. स्वावलंबन हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य मंत्र आहे. सरकारी निर्णयाचा नागरिकांना फायदा व्हावा यासाठी आम्ही सर्वोपरी प्रयत्न केले आहेत. गेल्या वर्षी देशाची अर्थव्यवस्था 7 टक्के विकास दराने वाढली आहे.”

२० नवीन जलमार्गांची घोषणा

पाच वर्षांत २० नवीन जलमार्ग कार्यान्वित होतील. वाराणसी आणि पटना येथे जहाज दुरुस्ती सुविधा स्थापन केल्या जातील. सीप्लेन व्हीजीएफ योजना सुरू केली जाईल.

Union Budget 2026: अर्थसंकल्पात सेमीकंडक्टरसाठी आतापर्यंतची सर्वात मोठी घोषणा, काय आहे सरकारची योजना?

 

Web Title: Finance minister nirmala sitaramn announced big projects in west bengal taminadu elections union budget 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 02:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल ठरणार; ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांचा विश्वास
1

अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल ठरणार; ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांचा विश्वास

Budget 2026 : महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य ठरणार गेम-चेंजर! कापड क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल
2

Budget 2026 : महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य ठरणार गेम-चेंजर! कापड क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल

Union Budget 2026: AI आणि नवीन तंत्रज्ञान बनणार भारताच्या विकासाचे इंजिन – निर्मला सीतारमण
3

Union Budget 2026: AI आणि नवीन तंत्रज्ञान बनणार भारताच्या विकासाचे इंजिन – निर्मला सीतारमण

Union Budget 2026: टियर-२, टियर-३ शहरांचा गेमचेंजर बजेट; पायाभूत सुविधांना मिळेल मेगा ‘बूस्ट’
4

Union Budget 2026: टियर-२, टियर-३ शहरांचा गेमचेंजर बजेट; पायाभूत सुविधांना मिळेल मेगा ‘बूस्ट’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Education Budget 2026: देशात ३ नवीन ‘AAIMS’ आणि आयुर्वेद संस्थांची घोषणा; अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठी काय आहे तरतूद

Education Budget 2026: देशात ३ नवीन ‘AAIMS’ आणि आयुर्वेद संस्थांची घोषणा; अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठी काय आहे तरतूद

Feb 01, 2026 | 02:27 PM
Budget आहे की आगामी निवडणुकीचा जुमला? ‘या’ राज्यांसाठी अर्थसंकल्पात घोषणांचा महापूर…

Budget आहे की आगामी निवडणुकीचा जुमला? ‘या’ राज्यांसाठी अर्थसंकल्पात घोषणांचा महापूर…

Feb 01, 2026 | 02:26 PM
सुरक्षित महाराष्ट्र अभियान प्रभावीपणे राबवा! जिल्हाधिकारी मीना यांचे निर्देश; जिल्ह्यात कुष्ठरोग जनजागृती मोहीम

सुरक्षित महाराष्ट्र अभियान प्रभावीपणे राबवा! जिल्हाधिकारी मीना यांचे निर्देश; जिल्ह्यात कुष्ठरोग जनजागृती मोहीम

Feb 01, 2026 | 02:24 PM
पुणे शहरातील पोलीस निरीक्षकांच्या अंतर्गत बदल्यांचे आदेश; जाणून घ्या निरिक्षकांची सविस्तर नावे

पुणे शहरातील पोलीस निरीक्षकांच्या अंतर्गत बदल्यांचे आदेश; जाणून घ्या निरिक्षकांची सविस्तर नावे

Feb 01, 2026 | 02:14 PM
Tamilnadu Crime: महिलेवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न; विरोध केल्यावर पती आणि दोन वर्षांच्या मुलासह निर्घृण हत्या

Tamilnadu Crime: महिलेवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न; विरोध केल्यावर पती आणि दोन वर्षांच्या मुलासह निर्घृण हत्या

Feb 01, 2026 | 02:14 PM
जुळ्या बाळांना भेटण्यासाठी रामचरण रुग्णालयात दाखल, चाहते झाले वेडे! धक्काबुक्की अन्…Video Viral

जुळ्या बाळांना भेटण्यासाठी रामचरण रुग्णालयात दाखल, चाहते झाले वेडे! धक्काबुक्की अन्…Video Viral

Feb 01, 2026 | 02:12 PM
Washim News: पोलिसांची कारवाई, ६ चोरटे सापडले तावडीत! तब्बल साडे ९ लाखांचा माल जप्त

Washim News: पोलिसांची कारवाई, ६ चोरटे सापडले तावडीत! तब्बल साडे ९ लाखांचा माल जप्त

Feb 01, 2026 | 02:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM