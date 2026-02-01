ब्र्हम्हा गावात ९ फेब्रुवारीला होणार दारूबंदीवर निवडणूक; मद्यविक्रीचा फैसला निर्णय असणार महिलांच्या हाती

Pune ZP Election 2026 : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत राजकीय घराणी केंद्रस्थानी; नातेसंबंधातून उमेदवारीचा प्रभाव
जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी दिलेल्या आदेशान्वये सदर मतदान प्रक्रिया राबविण्यासाठी वाशिम तहसीलदार नीलेश पळसकर यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. त्यानुसार गावातील दारूचे दुकान हटविण्यासाठी होणाऱ्या निवडणुकीत मतदार यादीतील (भाग क्र. ३३० ते ३३१) नाव समाविष्ट असलेल्या महिला मतदारांनाच या मतदानात सहभागी होता येणार आहे. विशेष म्हणजे, सदर यादीतील एकूण महिला मतदारांच्या किमान ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदारांनी मद्यविक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्याच्या बाजूने मतदान केल्यास, ग्रामपंचायत ब्रम्हा हद्दीतील मद्यविक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांच्यामार्फत देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या मदयविक्रीच्या दुकानाचे भविष्य महिला मतदारांवर अवलंबून आहे.
Baramati Airport plane Crash History: बारामती विमानतळ अपघातांचा भयावह इतिहास; आधीचे प्लेन क्रॅश अहवाल गुलदस्त्यात!
जबाबदारी देण्यात आली आहे. गावातील दारुबंदीसाठीचे मतदान विधानसभा मतदार संघातील मतदार यादी भाग क्र. ३३० व मतदान केंद्र क्र. १ मधील मतदारांसाठी जिल्हा परिषद प्राथमिक मराठी शाळा, ब्रम्हा, खोली क्र. १ (पूर्वेकडील भाग) मतदार यादी भाग क्र. ३३१ व मतदान केंद्र क्र. २ मधील मतदारांसाठी : जिल्हा परिषद प्राथमिक मराठी शाळा, ब्रम्हा, खोली क्र. २ (पूर्वेकडील भाग) येथे होणार आहे. सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ दरम्यान मतदानानंतर सायंकाळी ६ वाजतापासून ब्रम्हा जि.प. शाळेत मतमोजणी होवून निकाल तत्काळ – जाहीर करण्यात येणार आहे.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.