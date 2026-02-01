Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

  An Election On The Liquor Ban Will Be Held In Brahma Village On February 9th The Decision Of Alcohol Sale Will Be In The Hands Of The Women

ब्र्हम्हा गावात ९ फेब्रुवारीला होणार दारूबंदीवर निवडणूक; मद्यविक्रीचा फैसला निर्णय असणार महिलांच्या हाती

वाशिम तालुक्यातील ब्र्हम्हा गावात दारूबंदीबाबत महत्त्वाची निवडणूक ९ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. गावातील मद्यविक्रीची अनुज्ञप्ती सुरू ठेवायची की बंद करायची, याचा निर्णय थेट महिलांच्या मतदानातून घेतला जाणार आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 02:44 PM
ब्र्हम्हा गावात ९ फेब्रुवारीला होणार दारूबंदीवर निवडणूक; मद्यविक्रीचा फैसला निर्णय असणार महिलांच्या हाती

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • ९ फेब्रुवारीला होणाऱ्या या निवडणुकीत केवळ महिला मतदारांनाच मतदानाचा हक्क असेल.
  • एकूण महिला मतदारांच्या ५० टक्क्यांहून अधिक मतांनी दारूबंदीच्या बाजूने कौल दिल्यास मद्यविक्रीची अनुज्ञप्ती बंद होणार.
  • सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ मतदान होऊन त्याच दिवशी सायंकाळी मतमोजणी व निकाल जाहीर केला जाणार.
वाशिम तालुक्यातील ब्रम्हा गावातील ऋषी रेस्टॉरंट अॅण्ड बाईन बार यांची मद्यविक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करावी अथवा नाही. या संदर्भात कौल घेण्याच्या दृष्टीने दारूबंदी निवडणूक घेण्यात येणार आहे. ही निवडणूक ९ फेब्रुवारी रोजी पार पडणार असून या प्रक्रियेत केवळ महिलांनाच मतदानाचा हक्क असल्याने महिलाच उभी बाटली की, आडवी बाटलीचा फैसला करणार आहेत.

Pune ZP Election 2026 : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत राजकीय घराणी केंद्रस्थानी; नातेसंबंधातून उमेदवारीचा प्रभाव

जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी दिलेल्या आदेशान्वये सदर मतदान प्रक्रिया राबविण्यासाठी वाशिम तहसीलदार नीलेश पळसकर यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. त्यानुसार गावातील दारूचे दुकान हटविण्यासाठी होणाऱ्या निवडणुकीत मतदार यादीतील (भाग क्र. ३३० ते ३३१) नाव समाविष्ट असलेल्या महिला मतदारांनाच या मतदानात सहभागी होता येणार आहे. विशेष म्हणजे, सदर यादीतील एकूण महिला मतदारांच्या किमान ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदारांनी मद्यविक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्याच्या बाजूने मतदान केल्यास, ग्रामपंचायत ब्रम्हा हद्दीतील मद्यविक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांच्यामार्फत देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या मदयविक्रीच्या दुकानाचे भविष्य महिला मतदारांवर अवलंबून आहे.

Baramati Airport plane Crash History: बारामती विमानतळ अपघातांचा भयावह इतिहास; आधीचे प्लेन क्रॅश अहवाल गुलदस्त्यात!

जबाबदारी देण्यात आली आहे. गावातील दारुबंदीसाठीचे मतदान विधानसभा मतदार संघातील मतदार यादी भाग क्र. ३३० व मतदान केंद्र क्र. १ मधील मतदारांसाठी जिल्हा परिषद प्राथमिक मराठी शाळा, ब्रम्हा, खोली क्र. १ (पूर्वेकडील भाग) मतदार यादी भाग क्र. ३३१ व मतदान केंद्र क्र. २ मधील मतदारांसाठी : जिल्हा परिषद प्राथमिक मराठी शाळा, ब्रम्हा, खोली क्र. २ (पूर्वेकडील भाग) येथे होणार आहे. सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ दरम्यान मतदानानंतर सायंकाळी ६ वाजतापासून ब्रम्हा जि.प. शाळेत मतमोजणी होवून निकाल तत्काळ – जाहीर करण्यात येणार आहे.

Web Title: An election on the liquor ban will be held in brahma village on february 9th the decision of alcohol sale will be in the hands of the women

Published On: Feb 01, 2026 | 02:30 PM

1

2

3

4

