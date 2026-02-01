Budget 2026 : महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य ठरणार गेम-चेंजर! कापड क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल

सरकारचे २०२६ पर्यंत जागतिक कापड बाजारपेठेतील भारताचा वाटा ५% पेक्षा जास्त वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. समर्थ-२.० आणि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य सारखे उपक्रम या दिशेने गेम-चेंजर ठरू शकतात. कौशल्य विकास, नवोपक्रम आणि निर्यात-नेतृत्वाखालील वाढीद्वारे देशभरात नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
रेशीम आणि ताग हे राष्ट्रीय फायबर योजनेचा आधार
राष्ट्रीय फायबर योजना रेशीम आणि ताग उत्पादन, मूल्यवर्धन आणि विविधीकरणावर लक्ष केंद्रित करेल. जागतिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी शेतकरी आणि विणकरांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सुधारित सुविधा प्रदान केल्या जातील. यामुळे उत्पादनाची गुणवत्ता वाढेल आणि ग्रामीण भागात शाश्वत रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
समर्थ-२.० आणि हातमाग मोहिमेद्वारे कौशल्याला संधी
मेगा टेक्सटाईल पार्क आणि २०० लेगसी क्लस्टर
औद्योगिक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी, देशभरात पीएम मित्र मेगा टेक्सटाईल पार्क स्थापन केले जातील, जे “फार्म टू फोर्ट” धोरणावर कार्यरत असतील. याव्यतिरिक्त, २०० लेगसी क्लस्टर ओळखले गेले आहेत, जिथे शतकानुशतके जुन्या विणकाम आणि हस्तकला परंपरांना आधुनिक सुविधा आणि नवोन्मेष केंद्रांसह पुनरुज्जीवित केले जाईल. या उपक्रमांद्वारे, सरकार भारताला एक मजबूत जागतिक टेक्सटाईल हब म्हणून स्थापित करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.