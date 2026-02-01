Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Budget 2026 : महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य ठरणार गेम-चेंजर! कापड क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल

सरकारचे २०२६ पर्यंत जागतिक कापड बाजारपेठेतील भारताचा वाटा ५% पेक्षा जास्त वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. समर्थ-२.० आणि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य सारखे उपक्रम महत्त्वाचे आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 02:26 PM
निर्मला सीतारामन यांनी २०२६ च्या अर्थसंकल्पात महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य योजना जाहीर केली (फोटो - AI )

  • देशाचा अर्थसंकल्प 2026 सादर करण्यात आला
  • अर्थसंकल्पामध्ये कापड क्षेत्राबाबत मोठा निर्णय
  • महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य सारखे उपक्रमांची घोषणा
Budget 2026 Live : नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर केला. संपूर्ण देशाचे लक्ष या अर्थसंकल्पाकडे लागले होते.यामध्ये त्यांनी पर्यटन, शेती आणि आरोग्य क्षेत्रासंदर्भात अनेक घोषणा केल्या आहेत. (Budget 2026) त्याचबरोबर कापड आणि उत्पादन क्षेत्रांसाठी दूरगामी आणि प्रमुख निर्णय घेतले आहेत. सरकारच्या नवीन राष्ट्रीय फायबर योजनेला देशातील कापड क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. ही योजना केवळ रेशीम आणि ताग यासारख्या नैसर्गिक तंतूंच्या पुनरुज्जीवनावर लक्ष केंद्रित करत नाही तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मुख्य प्रवाहात घट्टपणे एकत्रित करण्यासाठी एक रोडमॅप देखील देत आहे.

सरकारचे २०२६ पर्यंत जागतिक कापड बाजारपेठेतील भारताचा वाटा ५% पेक्षा जास्त वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. समर्थ-२.० आणि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य सारखे उपक्रम या दिशेने गेम-चेंजर ठरू शकतात. कौशल्य विकास, नवोपक्रम आणि निर्यात-नेतृत्वाखालील वाढीद्वारे देशभरात नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

रेशीम आणि ताग हे राष्ट्रीय फायबर योजनेचा आधार 

राष्ट्रीय फायबर योजना रेशीम आणि ताग उत्पादन, मूल्यवर्धन आणि विविधीकरणावर लक्ष केंद्रित करेल. जागतिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी शेतकरी आणि विणकरांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सुधारित सुविधा प्रदान केल्या जातील. यामुळे उत्पादनाची गुणवत्ता वाढेल आणि ग्रामीण भागात शाश्वत रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

हे देखील वाचा : पर्यटन क्षेत्रासाठी अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा! देशात १० हजार नवीन Tourist guide करणार तयार

समर्थ-२.० आणि हातमाग मोहिमेद्वारे कौशल्याला संधी

  • वस्त्र क्षेत्रातील कौशल्य तफावत भरून काढण्यासाठी समर्थ 2.o सुरू करण्यात आले आहे.
  • पारंपारिक विणकर आणि आधुनिक मशीन ऑपरेटर यांच्यातील दरी भरून काढण्यावर लक्ष केंद्रित
  • हातमाग मोहिमेद्वारे कारागिरांना आर्थिक मदत आणि जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळेल.
  • तरुणांना रोजगारासाठी तयार करण्यासाठी त्यांना आधुनिक डिझाइन आणि उत्पादनाचे प्रशिक्षण दिले जाईल.
महात्मा गांधी ग्राम स्वराज उपक्रम
ग्रामीण भारताला स्वावलंबी बनवण्यासाठी महात्मा गांधी ग्राम स्वराज उपक्रम सुरू करण्यात येत आहे. खादी, हातमाग आणि हस्तकलेच्या माध्यमातून गावांमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. एक जिल्हा, एक उत्पादन (ODOP) उपक्रमांद्वारे स्थानिक उत्पादनांचे आंतरराष्ट्रीय ब्रँडिंग करण्यात येणार आहे. पारंपारिक कौशल्यांचे व्यवसायात रूपांतर करण्यासाठी ग्रामीण तरुणांना तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्य देखील दिले जाईल.

हे देखील वाचा:  Union Budget 2026 : विरोधकांना अर्थसंकल्पातून नाही कोणती अपेक्षा; प्रियांका गांधींचा नाराजीचा सूर

मेगा टेक्सटाईल पार्क आणि २०० लेगसी क्लस्टर

औद्योगिक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी, देशभरात पीएम मित्र मेगा टेक्सटाईल पार्क स्थापन केले जातील, जे “फार्म टू फोर्ट” धोरणावर कार्यरत असतील. याव्यतिरिक्त, २०० लेगसी क्लस्टर ओळखले गेले आहेत, जिथे शतकानुशतके जुन्या विणकाम आणि हस्तकला परंपरांना आधुनिक सुविधा आणि नवोन्मेष केंद्रांसह पुनरुज्जीवित केले जाईल. या उपक्रमांद्वारे, सरकार भारताला एक मजबूत जागतिक टेक्सटाईल हब म्हणून स्थापित करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.

Published On: Feb 01, 2026 | 02:26 PM

