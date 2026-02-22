Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर वधारले, चांदीचे भावही वाढले... खरेदीपूर्वी वाचा आजचे ताजे दर

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर DigiYatra सुविधेचा शुभारंभ! आता चेहराच असेल तुमचा बोर्डिंग पास; विमानप्रवास होणार अधिक हायटेक
भारतात 21 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,738 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,426 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,804 रुपये होता. भारतात 21 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,260 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,380 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,040 रुपये होता. भारतात 21 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 269.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,69,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
दिल्ली शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,150 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,430 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,610 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,030 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,310 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,490 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,050 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,330 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,510 रुपये आहे.
चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,800 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,150 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,25,600 रुपये आहे. पटणा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,050 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,330 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,510 रुपये आहे. राजकोट शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,050 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,330 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,510 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,46,000
|₹1,59,280
|₹1,19,460
|पुणे
|₹1,46,000
|₹1,59,280
|₹1,19,460
|केरळ
|₹1,46,000
|₹1,59,280
|₹1,19,460
|कोलकाता
|₹1,46,000
|₹1,59,280
|₹1,19,460
|नागपूर
|₹1,46,000
|₹1,59,280
|₹1,19,460
|हैद्राबाद
|₹1,46,000
|₹1,59,280
|₹1,19,460
|बंगळुरु
|₹1,46,000
|₹1,59,280
|₹1,19,460
|जयपूर
|₹1,46,150
|₹1,59,430
|₹1,19,610
|चंदीगड
|₹1,46,150
|₹1,59,430
|₹1,19,610
|लखनौ
|₹1,46,150
|₹1,59,430
|₹1,19,610
|दिल्ली
|₹1,46,150
|₹1,59,430
|₹1,19,610
|चेन्नई
|₹1,46,800
|₹1,60,150
|₹1,25,600
|सुरत
|₹1,46,050
|₹1,59,330
|₹1,19,510
|नाशिक
|₹1,46,030
|₹1,59,310
|₹1,19,490