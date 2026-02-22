Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर वधारले, चांदीचे भावही वाढले… खरेदीपूर्वी वाचा आजचे ताजे दर

Today's Gold Rate: मुंबई, पुणे आणि विविध शहरांत 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,000 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,280 रुपये,18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,460 रुपये आहे.

Updated On: Feb 22, 2026 | 08:50 AM
  • सोन्या – चांदीचे दर वाढले
  • भारतात चांदीचा भाव प्रति किलोग्रॅम 2,75,000 रुपये
  • दिल्लीमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,150 रुपये
Gold Rate Today: भारतात 22 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,928 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,600 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,946 रुपये आहे. भारतात 22 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,000 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,460 रुपये आहे. भारतात 22 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 275 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,75,000 रुपये आहे.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर DigiYatra सुविधेचा शुभारंभ! आता चेहराच असेल तुमचा बोर्डिंग पास; विमानप्रवास होणार अधिक हायटेक

भारतात 21 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,738 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,426 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,804 रुपये होता. भारतात 21 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,260 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,380 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,040 रुपये होता. भारतात 21 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 269.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,69,900 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created)

दिल्ली शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,150 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,430 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,610 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,030 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,310 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,490 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,050 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,330 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,510 रुपये आहे.

IPO Alert: ग्रे मार्केटमध्ये भाव पडले, मात्र TATA ग्रुपने लावला मोठा डाव; ‘या’ आयपीओकडे सर्वांचे लक्ष!

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,800 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,150 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,25,600 रुपये आहे. पटणा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,050 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,330 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,510 रुपये आहे. राजकोट शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,050 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,330 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,510 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,46,000 ₹1,59,280 ₹1,19,460
पुणे ₹1,46,000 ₹1,59,280 ₹1,19,460
केरळ ₹1,46,000 ₹1,59,280 ₹1,19,460
कोलकाता ₹1,46,000 ₹1,59,280 ₹1,19,460
नागपूर ₹1,46,000 ₹1,59,280 ₹1,19,460
हैद्राबाद ₹1,46,000 ₹1,59,280 ₹1,19,460
बंगळुरु ₹1,46,000 ₹1,59,280 ₹1,19,460
जयपूर ₹1,46,150 ₹1,59,430 ₹1,19,610
चंदीगड ₹1,46,150 ₹1,59,430 ₹1,19,610
लखनौ ₹1,46,150 ₹1,59,430 ₹1,19,610
दिल्ली ₹1,46,150 ₹1,59,430 ₹1,19,610
चेन्नई ₹1,46,800 ₹1,60,150 ₹1,25,600
सुरत ₹1,46,050 ₹1,59,330 ₹1,19,510
नाशिक ₹1,46,030 ₹1,59,310 ₹1,19,490

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Published On: Feb 22, 2026 | 08:50 AM

