Holi 2026: लाल, पिवळा की हिरवा? तुमच्या राशीसाठी कोणता रंग आहे शुभ, जाणून घ्या

पंचांगानुसार, देशभरात धुलिवंदनाचा सण मंगळवार, 3 मार्च रोजी सर्वत्र उत्साहात खेळला जाणार आहे. होळी हा केवळ आनंद आणि मौजमजेचा सण नाही तर ज्योतिषशास्त्रानुसार, हा दिवस ग्रह आणि राशींशी संबंधित उर्जेवर देखील प्रभाव पाडतो. जर तुम्ही तुमच्या राशीनुसार गुलालाचा योग्य रंग निवडला तर तो तुमच्या आयुष्यात सकारात्मकता, सौभाग्यता आणि प्रगती आणू शकतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, तुमच्या राशीसाठी कोणता रंग सर्वात भाग्यशाली आहे ते जाणून घ्या
मेष राशीच्या लोकांचा स्वामी ग्रह मंगळ आहे. या लोकांसाठी शुभ रंग लाल आणि गुलाबी आहे. लाल रंग ऊर्जा, धैर्य आणि आत्मविश्वास वाढवतो. होळीला लाल गुलाल लावल्याने तुमचे नशीब उजळेल.
वृषभ राशीच्या लोकांचा स्वामी ग्रह शुक्र आहे. या लोकांसाठी शुभ रंग पांढरा आणि हलका गुलाबी आहे. हे रंग शांती आणि आकर्षणाचे प्रतीक आहेत. यामुळे नातेसंबंधांमध्ये गोडवा येईल.
मिथुन राशीचा स्वामी ग्रह बुध आहे. या लोकांसाठी शुभ रंग हिरवा आहे. हिरवा रंग बुद्धिमत्ता, संवाद आणि प्रगतीचे प्रतीक आहे. तुमच्या करिअर आणि नातेसंबंधांसाठी हा रंग शुभ राहील.
कर्क राशीचा स्वामी ग्रह चंद्र आहे. या लोकांसाठी शुभ रंग पांढरा आणि चांदीचा रंग आहे. हे रंग मानसिक शांती आणि भावनिक संतुलन राखण्यास मदत करतील.
सिंह राशीच्या लोकांचा स्वामी ग्रह सूर्य आहे. ऑरेज आणि सोनेरी रंग शुभ आहे. हे रंग आत्मविश्वास आणि नेतृत्व क्षमता वाढवतात.
कन्या राशीच्या लोकांचा स्वामी ग्रह बुध आहे. या लोकांसाठी हिरवा आणि पिवळा रंग शुभ आहे. हा रंग यश आणि सकारात्मक विचारांना चालना देईल.
तूळ राशीच्या लोकांचा स्वामी ग्रह शुक्र आहे. या लोकांसाठी गुलाबी आणि निळा रंग शुभ आहे. हे रंग जीवनात संतुलन आणि प्रेम वाढवतील.
वृश्चिक राशीच्या लोकांचा स्वामी ग्रह मंगळ आहे. या लोकांसाठी गडद लाल आणि तपकिरी रंग शुभ आहे. हे रंग तुमचा आत्मविश्वास आणि विचार मजबूत करतील.
धनु राशीच्या लोकांचा स्वामी ग्रह गुरू आहे. या लोकांसाठी पिवळा रंग शुभ आहे. पिवळा रंग ज्ञान, समृद्धी आणि आनंदाचे प्रतीक आहे.
मकर राशीच्या लोकांचा स्वामी ग्रह शनि आहे. या लोकांसाठी निळा आणि जांभळा रंग शुभ आहे. हे रंग स्थिरता आणि यश आणू शकतात.
कुंभ राशीच्या लोकांचा स्वामी ग्रह शनि आहे. या लोकांसाठी निळा रंग शुभ आहे. हे रंग मानसिक शांती आणि नवीन शक्यता आणतील.
मीन राशीच्या लोकांचा स्वामी ग्रह गुरू आहे. या राशीच्या लोकांसाठी पिवळा आणि केशरी रंग शुभ आहे. हे रंग आध्यात्मिक प्रगती आणि सौभाग्य वाढवतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: होळी हा रंगांचा सण आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रत्येक राशीवर विशिष्ट ग्रहाचा प्रभाव असतो आणि त्या ग्रहाशी संबंधित रंग शुभ मानले जातात. योग्य रंग वापरल्यास सकारात्मक ऊर्जा वाढते, अशी श्रद्धा आहे.
Ans: मंगळवार, 3 मार्च रोजी होळी खेळली जाणार होते
Ans: हो, होळीच्या रंगांचा ग्रहांशी संबंध आहे आणि त्याचा प्रभाव राशीच्या लोकांवर पडतो.