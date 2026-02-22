Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Beed Crime: बीडमध्ये शिंदे गटाच्या उपतालुकाप्रमुखाचा आत्महत्येचा प्रयत्न; साडी फाटल्याने थोडक्यात बचाव

बीड जवळील म्हसोबा फाटा येथे शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे उपतालुकाप्रमुख भारत देवकते यांनी बाभळीच्या झाडाला साडीने गळफास घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. साडी फाटल्याने जीव वाचला. जिल्हा रुग्णालय बीड येथे आयसीयूमध्ये उपचार सुरू.

Updated On: Feb 22, 2026 | 08:51 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • भारत देवकते, उपतालुकाप्रमुख (शिंदे गट) यांचा टोकाचा पाऊल
  • साडीने गळफास घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न
  • साडी फाटल्याने खाली पडून जीवितहानी टळली
बीड: बीड येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. बीड उपतालुकाप्रमुख भारत देवकते यांनी बीड जवळील म्हसोबा फाटा परिसरात बाभळीच्या झाडाला साडीने गळफास घेऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे. सुदैवाने ज्या साडीने त्यांनी ते गळफास घेत होते ती साडी फाटल्याने ते बचावले. नागरिकांनी त्यांना तातडीने जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले आहे. सध्या त्यांच्यावर आयसीयू कक्षात उपचार सुरू आहेत. आत्महत्येचा प्रयत्न करण्यापूर्वी त्यांनी आपल्या व्हॉट्सॲप स्टेट्सवर एक चिठ्ठी आणि गळ्यात साडी बांधलेला फोटो ठेवला होता.

35 हजारांची लाच घेणं भोवलं; पौड पोलीस ठाण्यातील सहायक फौजदाराला रंगेहात पकडले

चिठ्ठीत काय?

भारत देवकते यांनी व्हॉट्सॲप स्टेट्सवर “दादा मला माफ करा, शेवटचा जय महाराष्ट्र!” असे लिहिले होते. त्यांनी एक चिठ्ठी देखील व्हॉट्सॲप स्टेट्सवर ठेवली होती. मी गावातील गायगोठा,विहीर, शेततळे यासारखी कामे नि:शुल्क दरात करण्याचे ठरवले होते. मात्र, सरपंच पती आणि ग्रामसेवक यांना हे मान्य नव्हते. त्यांच्या मनमानी कारभारामुळे आणि सततच्या मानसिक त्रासामुळे मी माझे जीवन संपवत आहे. या दोघांना माझ्या मृत्यूसाठी दोषी धरून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी चिठ्ठीतून देवकते यांनी केली.

त्यांनी पुढे लिहिले की या निर्णयासाठी त्यांची पत्नी, मुलगा किंवा कुटुंबातील कोणालाही दोषी धरू नये. तसेच त्यांनी जिल्हाप्रमुख अनिल जगताप यांनाही शेवटचा ‘जय महाराष्ट्र’ केला. या घटनेमुळे जिल्ह्यात राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

सावकारीच्या तगाद्याला कंटाळून २२ वर्षीय तरुणाची आत्महत्या; नातेवाईकांचा पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या

बीड जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सावकारीच्या त्रासामुळे एका तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या घटनेनंतर संतप्त नातेवाईकांनी मृतदेहसह पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या आंदोलन करत संबंधित सावकारांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. ही घटना धारूर तालुक्यातील गावंदरा येथे घडली.

धर्मराज बडे (22) असे आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव आहे. धर्मराज बडे यांनी काही दिवसांपूर्वी बाळासाहेब कांबळे यांच्याकडून सुमारे ५० हजार रुपये व्याजाने घेतले होते. हे पैसे परत करण्यासाठी कांबळे हे बडे यांच्या घरी गेले होते. यावेळी त्यांनी पैशांसाठी तगादा लावत कुटुंबीयांविषयी अपमानास्पद व अश्लील शब्द वापरल्याचा आरोप आहे.

Ahilyanagar Crime: अल्पवयीन मुलीचे अपहरण अन् मग जंगलात नेऊन लैंगिक अत्याचार! प्रकरणाला ‘लव्ह जिहाद’चे स्वरूप

Frequently Asked Questions

  • Que: आत्महत्येचा प्रयत्न करणारी व्यक्ती कोण?

    Ans: शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे उपतालुकाप्रमुख भारत देवकते.

  • Que: काय घडले?

    Ans: बाभळीच्या झाडाला साडीने गळफास घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला; साडी फाटल्याने बचाव झाला.

  • Que: त्यांनी काय आरोप केले?

    Ans: व्हॉट्सॲप स्टेट्सवरील चिठ्ठीत काही स्थानिक पदाधिकाऱ्यांवर मानसिक त्रासाचे आरोप करून कारवाईची मागणी केली.

Web Title: Beed crime shinde groups sub taluka chief attempts suicide in beed narrowly escapes after saree tears

Published On: Feb 22, 2026 | 08:51 AM

