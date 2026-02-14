Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Zodiac Sign: सिद्धी योगामुळे वृषभ आणि सिंह राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळेल नशिबाची साथ

शनिवार, 14 फेब्रुवारी. चंद्र धनु राशीतून मकर राशीत संक्रमण करणार आहे. चंद्र पूर्वाषाढाहून उत्तराषाढा नक्षत्रात संक्रमण केल्याने सिद्धि योग तयार होईल. या योगाचा फायदा कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार आहे जाणून घ्या

Updated On: Feb 14, 2026 | 09:00 AM
शनिवार, 14 फेब्रुवारी रोजी चंद्र धनु राशीतून पूर्वाषाढा आणि नंतर उत्तराषाढा नक्षत्रातून मकर राशीत संक्रमण करेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्राच्या या संक्रमणामुळे गजकेसरी योग आणि सुनफ योग तयार होईल. तसेच सूर्य कुंभ राशीमध्ये चतुर्ग्रही योग तयार करेल. कारण शुक्र, बुध आणि राहू हे देखील कुंभ राशीत संक्रमण करणार आहे. माघ महिन्यातील कृष्ण पक्षातील त्रयोदशीच्या संयोगाने सिद्धी योग देखील तयार होईल. सिद्धी योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. लक्ष्मी नारायण योगामुळे तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी अपेक्षित यश मिळू शकते. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. तुमच्या प्रियकराकडून तुम्हाला भेटवस्तू मिळू शकेल. तसेच तुम्हाला तुमच्या सहकाऱ्यांकडून फायदे आणि पाठिंबा मिळू शकेल. कपडे आणि फॅशनच्या कामात गुंतलेल्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. कोणत्याही बाबतीत योग्य आणि वेळेवर घेतलेल्या निर्णयाचा फायदा होईल.

Numberlogy: व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांमधील वाढेल आत्मविश्वास

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस आनंदाचा राहील. तुम्ही तुमच्या करिअर आणि कामाशी संबंधित काही महत्त्वाचे निर्णय घेऊ शकता जे तुमच्या भविष्यासाठी फायदेशीर ठरतील. पूर्वी चुकलेले काम सुधारण्यात तुम्ही यशस्वी व्हाल. तुमच्या बोलण्याचा आणि वागण्याचाही फायदा होईल. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आणि व्यवसायात तुम्हाला चांगले उत्पन्न मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या सहकाऱ्यांकडून तुम्हाला पूर्ण पाठिंबा मिळेल, ज्यामुळे कामकाज सुरळीत होईल. शिक्षण क्षेत्रात असणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल.

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांकडून प्रोत्साहन आणि पाठिंबा मिळेल. तुमच्या कामाच्या ठिकाणी तुम्ही नवीन प्रकल्पावर काम सुरू करू शकता. मालमत्तेशी संबंधित बाबतीत तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. जवळच्या नातेवाईकाला किंवा ओळखीच्या व्यक्तीला भेटण्याची संधी मिळेल.

Valentine Day 2026: व्हॅलेंटाइन डेच्या दिवशी चंद्राचे संक्रमण या राशीच्या लोकांसाठी ठरणार खास, नात्यामधील गैरसमज होतील दूर

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस मिश्रित राहील. तुम्हाला कामातून थोडी विश्रांती मिळेल. तुम्ही मित्र आणि प्रियजनांसोबत आनंदाने वेळ घालवू शकाल. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. व्यवसायात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमचा दिवसही अनुकूल राहील. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील.

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुम्हाला अनपेक्षित आर्थिक लाभ मिळू शकतो. नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुम्हाला तुमच्या सहकाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळेल आणि प्रगतीची संधी मिळेल. आरोग्य चांगले राहील. मालमत्ता आणि बांधकाम साहित्याच्या कामातूनही फायदा होईल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

