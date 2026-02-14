Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
सौंदर्याची राणी अभिनेत्री मधुबाला यांचा आज जन्मदिवस; जाणून घ्या १४ फेब्रुवारीचा इतिहास

Madhubala : आज आपल्या सौंदर्य, निरागस हास्य आणि अभिनयाने प्रेक्षकांना भुरळ घालणाऱ्या हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री मधुबाला यांचा जन्मदिवस. आजही बॉलीवूडची लावण्यावती म्हणून मधुबालाला ओळखले जाते.

Updated On: Feb 14, 2026 | 08:33 AM
Din Vishesh

(फोटो सौजन्य: नवराष्ट्र टीम)

आज आपल्या मोहक हास्याने, सौंदर्याने आणि अभिनयाने प्रेक्षकांना भुरळ घालणारी अभिनेत्री मधुबाला यांचा जन्मदिवस आहे. त्यांचे खरे नाव मुमकताज जहान बेगम देहलवी होती. त्यांनी लहान वयातच हिंदी चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला होता. १४ फेब्रुवारी १९३३ चा त्यांचा जन्म असून त्यांनी मुगल-एआझम, चलती का नाम गाडी, बरसात की रात यांसारख्या अनेक चित्रपटांमध्ये भूमिका साकारत प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केले. आजबी त्यांना हिंदी सिनेसृष्टीतील ट्रॅजिक क्वीन आणि व्हीनस ऑफ इंडिया म्हणून ओळखले जाते.

14 फेब्रुवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1876: अलेक्झांडर ग्राहम बेल आणि एलिशा ग्रे यांनी एकाच दिवशी टेलिफोन पेटंटसाठी अर्ज केला.
  • 1859: ओरेगॉनला अमेरिकेचे 33 वे राज्य म्हणून मान्यता देण्यात आली.
  • 1881: भारतातील पहिले होमिओपॅथिक कॉलेज कोलकाता येथे स्थापन झाले.
  • 1924: आयबीएम या संगणक कंपनीची स्थापना झाली.
  • 1945: दुसरे महायुद्ध – रॉयल एअर फोर्सच्या विमानांनी जर्मनीतील ड्रेस्डेनवर बॉम्बहल्ला करून ते उद्ध्वस्त केले.
  • 1945: चिली, इक्वेडोर, पॅराग्वे आणि पेरू संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सामील झाले.
  • 1946: बँक ऑफ इंग्लंडचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
  • 1963: अणुक्रमांक 103 असलेल्या लॉरेन्सियम या मूलद्रव्याचे प्रथम संश्लेषण करण्यात आले.
  • 2005: महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने YouTube लाँच केले, जे अखेर जगातील सर्वात मोठी व्हिडिओ शेअरिंग वेबसाइट आणि व्हायरल व्हिडिओंसाठी एक मुख्य स्रोत बनले.
हे देखील वाचा : सत्ताधारी आणि विरोधक बनले कट्टर शत्रू? अध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्ताव याचाच प्रत्यय

14 फेब्रुवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1483: ‘बाबर’ – पहिला मुघल सम्राट, हिन्दुस्थानातील मुघल सत्तेचा संस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू: 26 डिसेंबर 1530)
  • 1745: ‘माधवराव पहिले’ – पेशवे यांचा जन्म.
  • 1914: ‘जान निसार अख्तर’ – ऊर्दू शायर व गीतकार यांचा जन्म. (मृत्यू: 9 ऑगस्ट 1976)
  • 1916: ‘संजीवनी मराठे’ – कवयित्री यांचा जन्म. (मृत्यू: 1 एप्रिल 2000)
  • 1925: ‘मोहन धारिया’ – केन्द्रीय मंत्री व सामाजिक कार्यकर्ते यांचा जन्म. (मृत्यू: 14 ऑक्टोबर 2013)
  • 1933: ‘मधुबाला’ – अभिनेत्री यांचा जन्म. (मृत्यू: 23 फेब्रुवारी 1969 – मुंबई)
  • 1950: ‘कपिल सिबल’ – वकील आणि केंद्रीय मंत्री यांचा जन्म.
  • 1952: ‘सुषमा स्वराज’ – पद्म विभूषण, दिल्लीच्या 5व्या मुख्यमंत्री यांचा जन्म. (मृत्यू : 6 ऑगस्ट 2019)
14 फेब्रुवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष
  • 1405: ‘तैमूरलंग’ – मंगोलियाचा राजा यांचे निधन. (जन्म: 8 एप्रिल 1336)
  • 1744: ‘जॉन हॅडली’ – गणितज्ञ, परावर्तित ऑक्टनचे संशोधक, यांचे निधन. (जन्म: 16 एप्रिल 1682)
  • 1974: ‘श्रीकृष्ण नारायण रातंजनकर’ – आग्रा घराण्याचे गायक, शास्त्रीय संगीताचे गाढे अभ्यासक व संगीत गुरू यांचे निधन. (जन्म: 1 जानेवारी 1900)
  • 1975: ‘ज्यूलियन हक्सले’ – ब्रिटिश जीवशास्त्रज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 22 जून 1887)
  • 2023: ‘शोइचिरो टोयोडा’ – टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष यांचे निधन. (जन्म: 27 फेब्रुवारी 1925)
हे देखील वाचा : नांदेडमध्ये २ लाख ३ हजार ग्राहकांना स्मार्ट मीटर; सौर कालावधीनुसार विजेच्या दरात सवलत

Published On: Feb 14, 2026 | 08:33 AM

