सौंदर्याची राणी अभिनेत्री मधुबाला यांचा आज जन्मदिवस; जाणून घ्या १४ फेब्रुवारीचा इतिहास

आज आपल्या मोहक हास्याने, सौंदर्याने आणि अभिनयाने प्रेक्षकांना भुरळ घालणारी अभिनेत्री मधुबाला यांचा जन्मदिवस आहे. त्यांचे खरे नाव मुमकताज जहान बेगम देहलवी होती. त्यांनी लहान वयातच हिंदी चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला होता. १४ फेब्रुवारी १९३३ चा त्यांचा जन्म असून त्यांनी मुगल-एआझम, चलती का नाम गाडी, बरसात की रात यांसारख्या अनेक चित्रपटांमध्ये भूमिका साकारत प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केले. आजबी त्यांना हिंदी सिनेसृष्टीतील ट्रॅजिक क्वीन आणि व्हीनस ऑफ इंडिया म्हणून ओळखले जाते.
