‘अजितदादा असते तर विलिनीकरण यशस्वी झाले असते’; खासदार सुप्रिया सुळेंचे विधान

मुंबई : राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले. त्यानंतर आता दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाचा विषय चर्चेत आला आहे. मात्र, या दोन्ही पक्षाचे विलिनीकरण लांबण्याची शक्यता आहे. असे असतानाच खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भाष्य केले. ‘जर आज अजित पवार जिवंत असते तर पक्षातील दोन्ही गट विलीन झाले असते. अजित पवारांनी १७ जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत १२ फेब्रुवारी ही दोन्ही गटांच्या विलीनकरणाची तारीख निश्चित केली होती’, असे खासदार सुळे म्हणाल्या.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, आमचे कुटुंब खूप कठीण काळातून जात आहे. आम्ही एकमेकांना पाठिंबा देऊन पुढे जात आहोत. आज दादा (अजित पवार) आपल्यात नाहीत, त्यामुळे मला जुन्या गोष्टी उलगडायच्या नाहीत. माझ्या आणि दादामध्ये जे काही घडले ते आपल्यात आहे. आता दादांचे अपूर्ण स्वप्न पूर्ण करण्याची आपली नैतिक जबाबदारी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवारांच्या विमान अपघाताची सविस्तर चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, अजित पवारांच्या अपघाताबाबत रोहित पवारांची अस्वस्थता स्वाभाविक आहे. अनेक प्रश्न त्यांच्या मनात आहेत. त्यांनी त्यांच्या भावना मांडल्या. तसेच पुढच्या महिन्याभरात अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळतील, असे वक्तव्य सुप्रिया सुळे यांनी केले. अजित पवार यांच्या निधनानंतर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येणार का, अजित पवार यांचा अपघात की घातपात या संदर्भात अनेक चर्चा सुरू आहेत, तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.
अनेक प्रश्न सर्वांच्याच मनात
रोहित पवार यांची चिंता स्वाभाविक आहे. अनेक प्रश्न आहेत, पण त्यांची उत्तरे मिळत नाहीत. विमान अपघात कसा झाला? त्याला कोण जबाबदार आहे? आपण अजित पवारांना वाचवू शकलो असतो का? असे अनेक प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले असून, आम्ही त्या चौकशीची वाट पाहत आहोत.
कन्या रेवतीच्या लग्नाबाबतही विधान…
सुप्रिया सुळे यांनी त्यांची मुलगी रेवती सुळे आणि नागपूरचे व्यापारी सारंग लखानी यांच्या लग्नाची पुष्टी झाली आहे. नातेसंबंध निश्चित झाले तेव्हा अजित पवार जिवंत होते. आम्ही सर्वजण ३० जानेवारी रोजी त्याची घोषणा करणार होतो, पण त्यापूर्वी २८ जानेवारी रोजी अजितदादांचे निधन झाले. हे नाते निश्चित करण्यात अजित पवार यांनी मोठी भूमिका बजावली. मी यावर समाधानी आहे.
