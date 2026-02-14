Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Maharashtra Breaking News Todays Live Marathi 14th February Maharashtra National International Politics War Sports Crime Entertainment Share Market Gold Sliver Rates Breaking Updates

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

भारतात 13 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,839 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,519 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,879 रुपये होता.

Updated On: Feb 14, 2026 | 09:35 AM
LIVE
Maharashtra breaking News Marathi

Maharashtra breaking News Marathi (Credit- AI)

Follow Us:
Follow Us:

  • 14 Feb 2026 09:35 AM (IST)

    14 Feb 2026 09:35 AM (IST)

    Mumbai Crime: १९ वर्षीय तरूणीकडून अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार

    मुंबई: मुंबईच्या मानखुर्द येथून एक विचित्र आणि धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका १९ वर्षीय तरुणींकडून १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ही घटना एकतर्फी प्रेमातून करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. एव्हडेच नाही तर, तरुणी त्याच्यावर लग्नासाठी दबाव टाकत होती, मात्र तरुणाने या सगळ्याला नकार देताच तिने त्याला धमकी दिली. या घटनेने पीडित घाबरला होता. त्याने धाडस करून आपल्या कुटुंबियांना घडलेली घटना सांगितली. तेव्हा संपूर्ण प्रक्रर उघडकीस आला.

  • 14 Feb 2026 09:30 AM (IST)

    14 Feb 2026 09:30 AM (IST)

    भोसरी भूखंड प्रकरण: एकनाथ खडसे यांचे अजामीनपात्र वॉरंट रद्द

    पुण्यातील भोसरी भूखंड व्यवहाराशी संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाचे नेते एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शुक्रवारी दोघेही मुंबईतील विशेष न्यायालयात हजर झाले, त्यानंतर न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात जारी केलेले अजामीनपात्र वॉरंट (NBW) रद्द केले.

    खासदार आणि आमदारांच्या प्रकरणांसाठी नियुक्त विशेष न्यायाधीश महेश जाधव यांनी गेल्या आठवड्यात हे वॉरंट जारी केले होते. आरोप निश्चितीच्या सुनावणीसाठी खडसे दाम्पत्य न्यायालयात उपस्थित न राहिल्याने ही कारवाई करण्यात आली होती.  शुक्रवारी दोघेही प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर झाल्याने हे वॉरंट मागे घेण्यात आले.

  • 14 Feb 2026 09:25 AM (IST)

    14 Feb 2026 09:25 AM (IST)

    बसथांबे ते महापालिका इमारती… सौर ऊर्जेतून पुणे होणार हरित शहर

    राज्यातील सर्वात मोठ्या ‘मास्मा रिन्युएबल एनर्जी एक्स्पो २०२६’ या सौर ऊर्जा प्रदर्शनाचे उद्घाटन आज महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्या हस्ते उत्साहात पार पडले. शिवाजीनगर येथील न्यू अ‍ॅग्रिकल्चर कॉलेज ग्राउंड येथे सुरू असलेल्या या तीन दिवसीय प्रदर्शनाला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत आहे.

    उद्घाटनप्रसंगी मार्गदर्शन करताना महापौर नागपुरे यांनी पुण्याच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासासाठी सौर ऊर्जा हा प्रभावी पर्याय असल्याचे सांगितले. बदलत्या हवामान परिस्थिती आणि वाढत्या ऊर्जा गरजांच्या पार्श्वभूमीवर शहरात व्यावहारिक व अंमलात आणता येण्याजोगे सौर प्रकल्प राबविण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

  • 14 Feb 2026 09:20 AM (IST)

    14 Feb 2026 09:20 AM (IST)

    Mafia Queens of Mumbai: कोण होती ‘सपना दीदी’? जिने दाऊद इब्राहिमला मारण्यासाठी थेट दुबईत रचला होता सापळा

    Mafia Queens of Mumbai: हिंदी चित्रपटसृष्टीचा वास्तविक जगातील गुन्हेगारी कथांशी नेहमीच जवळचा संबंध राहिला आहे. मुंबईच्या डोंगरी भागापासून ते दुबईपर्यंत विस्तारलेल्या अंडरवर्ल्डने सिनेमाला अशी अनेक पात्रे आणि कथानके दिली आहेत, ज्यांनी प्रेक्षकांवर खोल छाप सोडली आहे. सध्या विशाल भारद्वाज दिग्दर्शित “ओ रोमियो” या चित्रपटामुळे हुसेन उस्तारा हे नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. या चित्रपटात अभिनेता शाहिद कपूर ‘उस्तारा’ नावाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. निर्मात्यांनी हा चित्रपट पूर्णपणे ‘बायोपिक’ नसल्याचे स्पष्ट केले असले तरी, त्यातील व्यक्तिरेखा आणि पार्श्वभूमी हुसेन उस्तारा यांच्या जीवनाशी मिळतीजुळती आहे. त्यामुळेच जुन्या अंडरवर्ल्डमधील हे नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.

  • 14 Feb 2026 09:17 AM (IST)

    14 Feb 2026 09:17 AM (IST)

    अन्न व औषधी प्रशासन (FDA) वादाच्या भोवऱ्यात

    राज्यभरातील सुपारीचा व्यापार, वाहतूक आणि त्यादरम्यान होणारे अन्न व औषधी प्रशासनाचे (FDA) छापे सध्या वादाचा विषय ठरत आहेत. या प्रशासकीय कारवाईच्या आड अनेक संशयास्पद व्यवहार होत असल्याची चर्चा आहे. सुरुवातीला छापे टाकून सुपारी निकृष्ट दर्जाची असल्याचे घोषित करायचे आणि त्यानंतर 'अर्थपूर्ण' तडजोडीनंतर तीच सुपारी चांगल्या दर्जाची असल्याचे प्रमाणित करायचे, असा प्रकार सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. औषध दुकानांच्या परवान्यांचे निलंबन मागे घेण्यासाठी राजरोसपणे आर्थिक व्यवहार होत असल्याचे आरोप होत आहेत.

  • 14 Feb 2026 09:13 AM (IST)

    14 Feb 2026 09:13 AM (IST)

    सुनेत्रा पवार यांच्याकडे पदभार आणि वित्तविभागाची चर्चा

    अजित पवार यांच्या निधनानंतर, त्यांच्याकडील उपमुख्यमंत्रिपद आणि उत्पादन शुल्क, क्रीडा व युवक कल्याण तसेच औकाफ ही महत्त्वाची खाती सुनेत्रा पवार यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहेत. मात्र, राज्याचे वित्तखाते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सध्या स्वतःकडे ठेवले आहे. यामुळे भाजपने राष्ट्रवादीकडून हे खाते काढून घेतल्याच्या चर्चांना उधाण आले होते. पण येत्या तीन ते चार महिन्यांत हे अर्थ खाते पुन्हा राष्ट्रवादीकडे सोपवले जाणार असल्याचे समजते.

  • 14 Feb 2026 09:07 AM (IST)

    14 Feb 2026 09:07 AM (IST)

    भारत-पाकिस्तान सामन्यावर  पावसाचे सावट

    भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील गेल्या काही वर्षांतील विश्वचषकातील सामन्यांच्या तुलनेत, उद्या होणाऱ्या टी-२० विश्वचषकातील सामन्याबद्दल प्रचंड उत्सुकता आहे. या उत्कंठेचे मुख्य कारण सामन्यापूर्वी झालेला मोठा वाद हे आहे. या हाय-व्होल्टेज सामन्यावर आता निसर्गाची वक्रदृष्टी पडण्याची शक्यता आहे. १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबोमध्ये पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला असून, त्याबाबत हवामान विभागाने इशाराही दिला आहे. जर पाऊस झाला, तर चाहत्यांच्या उत्सवावर विरजण पडण्याची दाट शक्यता आहे.

  • 14 Feb 2026 09:03 AM (IST)

    14 Feb 2026 09:03 AM (IST)

    ‘अजितदादा असते तर विलिनीकरण यशस्वी झाले असते’; खासदार सुप्रिया सुळेंचे विधान

    मुंबई : राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले. त्यानंतर आता दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाचा विषय चर्चेत आला आहे. मात्र, या दोन्ही पक्षाचे विलिनीकरण लांबण्याची शक्यता आहे. असे असतानाच खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भाष्य केले. ‘जर आज अजित पवार जिवंत असते तर पक्षातील दोन्ही गट विलीन झाले असते. अजित पवारांनी १७ जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत १२ फेब्रुवारी ही दोन्ही गटांच्या विलीनकरणाची तारीख निश्चित केली होती’, असे खासदार सुळे म्हणाल्या.

  • 14 Feb 2026 08:55 AM (IST)

    14 Feb 2026 08:55 AM (IST)

    आतड्यांच्या कॅन्सरचा धोका टाळण्यासाठी आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

    जगभरात कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारांच्या रुग्ण संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. कॅन्सरची लागण झाल्यानंतर शरीरात असंख्य बदल दिसून येतात. या बदलांकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे अनेक लोक कायमच जंक फूडचे सेवन करतात. याशिवाय अपुरी झोप, कामाचा वाढलेला ताण, आहारात सतत होणारे बदल, पोषक घटकांची कमतरता इत्यादी अनेक गोष्टींचा थेट परिणाम शरीरावर होतो. तसेच तरुणांमध्ये आतड्यांच्या कॅन्सरचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. पूर्वीच्या काळी कॅन्सर किंवा हृद्यासंबंधित गंभीर आजार वयाच्या ५० व्या वर्षानंतर व्हायचे. पण हल्ली तरुण वयातील मुलांमुलींना सुद्धा कॅन्सरसारख्या गंभीर आजाराची लागण होते. शरीराच्या अंतर्गत अवयवांना कॅन्सरची लागण झाल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये कोणतीही लक्षणे दिसून येत नाही. मात्र कालांतराने लक्षणे वाढतात आणि शरीराला हानी पोहचते.

Maharashtra to World Breaking News:

Todays Gold-Silver Price: आनंदवार्ता! सोन्या – चांदीचे दर नरमले, काय आहेत आजच्या किंमती?

Gold Rate Today:  भारतात 14 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,577 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,279 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,683 रुपये आहे. भारतात 14 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,770 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,830 रुपये आहे. भारतात 14 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 279.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,79,900 रुपये आहे.

 

 

Web Title: Maharashtra breaking news todays live marathi 14th february maharashtra national international politics war sports crime entertainment share market gold sliver rates breaking updates

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 14, 2026 | 08:49 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

खेडमध्ये एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या भगवा लाटेचा धडाका; सत्तासमीकरणे बदलली, ठाकरे गटाला धक्का
1

खेडमध्ये एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या भगवा लाटेचा धडाका; सत्तासमीकरणे बदलली, ठाकरे गटाला धक्का

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर
2

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

मोठी बातमी ! पक्षविरोधात भूमिका घेणाऱ्या 69 कार्यकर्त्यांवर भाजपकडून कारवाई; थेट सहा वर्षांसाठी…
3

मोठी बातमी ! पक्षविरोधात भूमिका घेणाऱ्या 69 कार्यकर्त्यांवर भाजपकडून कारवाई; थेट सहा वर्षांसाठी…

अमरावतीत शिवसेना-बसपा स्वतंत्र आघाडीची घोषणा; महापालिकेत सत्ता समीकरण बदलणार?
4

अमरावतीत शिवसेना-बसपा स्वतंत्र आघाडीची घोषणा; महापालिकेत सत्ता समीकरण बदलणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs PAK : भारताचा संघ महामुकाबल्यासाठी पोहोचला कोलंबोला! Hardik Pandya दिसला त्याच्या गर्लफ्रेंडसोबत, Video Viral

IND vs PAK : भारताचा संघ महामुकाबल्यासाठी पोहोचला कोलंबोला! Hardik Pandya दिसला त्याच्या गर्लफ्रेंडसोबत, Video Viral

Feb 14, 2026 | 09:32 AM
Google Doodle Today: होमपेजवरच उमललं प्रेम… रोमँटिक अंदाजात Google ने यूजर्सना दिलं खास गिफ्ट, सादर केलं नवं डूडल

Google Doodle Today: होमपेजवरच उमललं प्रेम… रोमँटिक अंदाजात Google ने यूजर्सना दिलं खास गिफ्ट, सादर केलं नवं डूडल

Feb 14, 2026 | 09:31 AM
Valentine’s Day 2026 : ‘व्हॅलेंटाईन डे’ निमित्त जोडीदारासाठी घरीच तयार करा ‘हार्ट शेप कुकीज’, पाहूनच होईल खुश

Valentine’s Day 2026 : ‘व्हॅलेंटाईन डे’ निमित्त जोडीदारासाठी घरीच तयार करा ‘हार्ट शेप कुकीज’, पाहूनच होईल खुश

Feb 14, 2026 | 09:30 AM
Mahashivratri 2026: पारधी आणि हरणाची महाशिवरात्रीशी जोडलेली कथा तुम्हाला माहीत आहे का? जाणून घ्या

Mahashivratri 2026: पारधी आणि हरणाची महाशिवरात्रीशी जोडलेली कथा तुम्हाला माहीत आहे का? जाणून घ्या

Feb 14, 2026 | 09:30 AM
Budapest Fire : हंगेरीत भीषण अग्नितांडव! कामगारांच्या निवासी इमारतीला लागलेल्या आगीत ३ जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी

Budapest Fire : हंगेरीत भीषण अग्नितांडव! कामगारांच्या निवासी इमारतीला लागलेल्या आगीत ३ जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी

Feb 14, 2026 | 09:26 AM
Mumbai Crime: १९ वर्षीय तरूणीकडून अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार; जबरदस्तीने घरी नेलं आणि…

Mumbai Crime: १९ वर्षीय तरूणीकडून अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार; जबरदस्तीने घरी नेलं आणि…

Feb 14, 2026 | 09:14 AM
दुबईच्या ‘किंग’ची भारतीय कुटुंबाशी अनपेक्षित भेट, मग पुढे जे घडलं… संपूर्ण इंटरनेट पाहून भारावलं; Video Viral

दुबईच्या ‘किंग’ची भारतीय कुटुंबाशी अनपेक्षित भेट, मग पुढे जे घडलं… संपूर्ण इंटरनेट पाहून भारावलं; Video Viral

Feb 14, 2026 | 09:01 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:15 PM
Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Feb 13, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:02 PM
Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Feb 13, 2026 | 07:53 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 07:38 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 05:42 PM
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM