Rangbhari Ekadashi 2026: रंगभरी एकादशी कधी आहे? जाणून घ्या पूजेची वेळ, पद्धत आणि महत्त्व

सनातन धर्मात एकादशी तिथीला विशेष महत्त्व आहे. या तिथीला भगवान विष्णूंना समर्पित व्रत पाळले जाते. त्यांची पूजाही विधीपूर्वक केली जाते. एकादशीचे व्रत महिन्यातून दोनदा पाळले जाते. ज्याचे शास्त्रांमध्ये वेगवेगळे महत्त्व वर्णन केले आहे. त्याचप्रमाणे फाल्गुन महिन्याच्या शुक्ल पक्षात येणारी रंगभरी एकादशी खूप महत्त्वाची मानली जाते.
रंगभरी एकादशीला भगवान विष्णू आणि भगवान शिव यांची पूजा केली जाते. असे मानले जाते की या दिवशी दोन्ही देवतांची पूजा केल्याने सर्व इच्छा पूर्ण होतात. रंगभरी एकादशी कधी आहे, पूजा मुहूर्त आणि महत्त्व जाणून घ्या
फाल्गुन महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील एकादशी तिथीची सुरुवात शुक्रवार, 27 फेब्रुवारी रोजी मध्यरात्री 12.33 वाजता होणार आहे. ही तिथी 27 फेब्रुवारी रोजी रात्री 10.32 वाजता संपेल. अशा वेळी उद्यतिथीनुसार रंगभरी एकादशी शुक्रवार, 27 फेब्रुवारी रोजी साजरी केली जाणार आहे या एकादशीला आमलकी एकादशी असेही म्हणतात.
रंगभरी एकादशीची पूजा करण्यासाठी शुभ मुहूर्त 27 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 6.48 वाजता सुरू होईल आणि 11.8 पर्यंत राहील. या शुभ मुहूर्तावर एकादशीची पूजा करता येते. या दिवशी ब्रह्म मुहूर्त पूजेची वेळ सकाळी 5.9 वाजता सुरू होईल आणि ती पहाटे 5.58 पर्यंत चालेल. अभिजित मुहूर्त दुपारी 12.11 वाजता सुरू होणार आहे. हे दुपारी 12.57 पर्यंत चालेल. रंगभरी एकादशीला पूजेसाठी ब्रह्म आणि अभिजित मुहूर्त हेदेखील शुभ काळ आहेत.
रंगभरी एकादशीच्या दिवशी सूर्योदयापूर्वी उठा. स्नान आणि ध्यान केल्यानंतर स्वच्छ कपडे घाला. त्यानंतर, हा पवित्र व्रत करण्याचा संकल्प करा. त्यानंतर, गंगाजलाचे तांब्याचे भांडे घ्या आणि ते भगवान शिवाला अर्पण करा. नंतर त्याला शमीची पाने आणि बेलची पाने अर्पण करा. त्याला अबीर आणि गुलाल अर्पण करा. त्याच्यासमोर धूप आणि दिवे लावा. त्याला फळे, फुले आणि सुगंध अर्पण करा. यानंतर, रुद्राक्ष माळेचा वापर करून देवांच्या देवता भगवान शिव यांच्या मंत्रांचा जप करा. आरतीने पूजेची सांगता करा.
धार्मिक श्रद्धेनुसार, फाल्गुन महिन्यातील शुक्ल पक्षाच्या एकादशीला भगवान शिव त्यांच्या लग्नानंतर माता पार्वतीसह पहिल्यांदा काशीला आले होते. त्यावेळी देवता आणि देवतांनी त्यांचे स्वागत करण्यासाठी दिवे लावले. आरती करण्यात आली. फुले, गुलाल आणि अबीर उधळण्यात आले. तेव्हापासून, काशीमध्ये या दिवशी शिव आणि पार्वतीच्या पूजेसह होळी साजरी केली जाते आणि ती रंगभरी एकादशी म्हणून साजरी केली जाते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: रंगभरी एकादशी 27 फेब्रुवारी रोजी साजरी केली जाणार आहे
Ans: रंगभरी एकादशी फाल्गुन शुक्ल पक्षातील एकादशी असून होळीपूर्वी येणारी ही एकादशी विशेष मानली जाते. या दिवशी भगवान विष्णू आणि भगवान शंकराची भक्ती केली जाते.
Ans: या दिवशी व्रत-उपवास केल्यास पापक्षालन होते आणि मनोकामना पूर्ण होतात, अशी श्रद्धा आहे.