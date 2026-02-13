Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Rangbhari Ekadashi 2026: रंगभरी एकादशी कधी आहे? जाणून घ्या पूजेची वेळ, पद्धत आणि महत्त्व

रंगभरी एकादशीला भगवान विष्णू आणि भोलेनाथ यांची पूजा केली जाते. या एकादशीला विशेष महत्त्व आहे. रंगभरी एकादशी कधी आहे, पूजा मुहूर्त आणि महत्त्व जाणून घ्या

Updated On: Feb 13, 2026 | 01:54 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • रंगभरी एकादशी कधी आहे
  • रंगभरी एकादशी शुभ मुहूर्त
  • रंगभरी एकादशी महत्त्व
 

सनातन धर्मात एकादशी तिथीला विशेष महत्त्व आहे. या तिथीला भगवान विष्णूंना समर्पित व्रत पाळले जाते. त्यांची पूजाही विधीपूर्वक केली जाते. एकादशीचे व्रत महिन्यातून दोनदा पाळले जाते. ज्याचे शास्त्रांमध्ये वेगवेगळे महत्त्व वर्णन केले आहे. त्याचप्रमाणे फाल्गुन महिन्याच्या शुक्ल पक्षात येणारी रंगभरी एकादशी खूप महत्त्वाची मानली जाते.

रंगभरी एकादशीला भगवान विष्णू आणि भगवान शिव यांची पूजा केली जाते. असे मानले जाते की या दिवशी दोन्ही देवतांची पूजा केल्याने सर्व इच्छा पूर्ण होतात. रंगभरी एकादशी कधी आहे, पूजा मुहूर्त आणि महत्त्व जाणून घ्या

रंगभरी एकादशी कधी आहे

फाल्गुन महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील एकादशी तिथीची सुरुवात शुक्रवार, 27 फेब्रुवारी रोजी मध्यरात्री 12.33 वाजता होणार आहे. ही तिथी 27 फेब्रुवारी रोजी रात्री 10.32 वाजता संपेल. अशा वेळी उद्यतिथीनुसार रंगभरी एकादशी शुक्रवार, 27 फेब्रुवारी रोजी साजरी केली जाणार आहे या एकादशीला आमलकी एकादशी असेही म्हणतात.

Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार कुंभ राशीत प्रवेश, या राशींच्या व्यावसायिक जीवनात होणार मोठे बदल

रंगभरी एकादशी शुभ मुहूर्त

रंगभरी एकादशीची पूजा करण्यासाठी शुभ मुहूर्त 27 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 6.48 वाजता सुरू होईल आणि 11.8 पर्यंत राहील. या शुभ मुहूर्तावर एकादशीची पूजा करता येते. या दिवशी ब्रह्म मुहूर्त पूजेची वेळ सकाळी 5.9 वाजता सुरू होईल आणि ती पहाटे 5.58 पर्यंत चालेल. अभिजित मुहूर्त दुपारी 12.11 वाजता सुरू होणार आहे. हे दुपारी 12.57 पर्यंत चालेल. रंगभरी एकादशीला पूजेसाठी ब्रह्म आणि अभिजित मुहूर्त हेदेखील शुभ काळ आहेत.

रंगभरी एकादशीच्या दिवशी पूजा पद्धत

रंगभरी एकादशीच्या दिवशी सूर्योदयापूर्वी उठा. स्नान आणि ध्यान केल्यानंतर स्वच्छ कपडे घाला. त्यानंतर, हा पवित्र व्रत करण्याचा संकल्प करा. त्यानंतर, गंगाजलाचे तांब्याचे भांडे घ्या आणि ते भगवान शिवाला अर्पण करा. नंतर त्याला शमीची पाने आणि बेलची पाने अर्पण करा. त्याला अबीर आणि गुलाल अर्पण करा. त्याच्यासमोर धूप आणि दिवे लावा. त्याला फळे, फुले आणि सुगंध अर्पण करा. यानंतर, रुद्राक्ष माळेचा वापर करून देवांच्या देवता भगवान शिव यांच्या मंत्रांचा जप करा. आरतीने पूजेची सांगता करा.

Shani Shukra Surya Yuti: 120 वर्षानंतर शनि शुक्र आणि सूर्याची मीन राशीत होणार युती, या राशीच्या लोकांना होऊ शकते नुकसान

रंगभरी एकादशीचे महत्त्व

धार्मिक श्रद्धेनुसार, फाल्गुन महिन्यातील शुक्ल पक्षाच्या एकादशीला भगवान शिव त्यांच्या लग्नानंतर माता पार्वतीसह पहिल्यांदा काशीला आले होते. त्यावेळी देवता आणि देवतांनी त्यांचे स्वागत करण्यासाठी दिवे लावले. आरती करण्यात आली. फुले, गुलाल आणि अबीर उधळण्यात आले. तेव्हापासून, काशीमध्ये या दिवशी शिव आणि पार्वतीच्या पूजेसह होळी साजरी केली जाते आणि ती रंगभरी एकादशी म्हणून साजरी केली जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: रंगभरी एकादशी कधी आहे

    Ans: रंगभरी एकादशी 27 फेब्रुवारी रोजी साजरी केली जाणार आहे

  • Que: रंगभरी एकादशी म्हणजे काय?

    Ans: रंगभरी एकादशी फाल्गुन शुक्ल पक्षातील एकादशी असून होळीपूर्वी येणारी ही एकादशी विशेष मानली जाते. या दिवशी भगवान विष्णू आणि भगवान शंकराची भक्ती केली जाते.

  • Que: रंगभरी एकादशीचे धार्मिक महत्त्व काय?

    Ans: या दिवशी व्रत-उपवास केल्यास पापक्षालन होते आणि मनोकामना पूर्ण होतात, अशी श्रद्धा आहे.

Web Title: When is rangbhari ekadashi time method and importance of worship

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 13, 2026 | 01:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार कुंभ राशीत प्रवेश, या राशींच्या व्यावसायिक जीवनात होणार मोठे बदल
1

Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार कुंभ राशीत प्रवेश, या राशींच्या व्यावसायिक जीवनात होणार मोठे बदल

Shani Shukra Surya Yuti: 120 वर्षानंतर शनि शुक्र आणि सूर्याची मीन राशीत होणार युती, या राशीच्या लोकांना होऊ शकते नुकसान
2

Shani Shukra Surya Yuti: 120 वर्षानंतर शनि शुक्र आणि सूर्याची मीन राशीत होणार युती, या राशीच्या लोकांना होऊ शकते नुकसान

Mahashivratri: महाशिवरात्र का साजरी केली जाते? पुराणामध्ये आहे भगवान शंकराची ही खास कथा
3

Mahashivratri: महाशिवरात्र का साजरी केली जाते? पुराणामध्ये आहे भगवान शंकराची ही खास कथा

Zodiac Sign: बुधादित्य योगामुळे वृषभ आणि कर्क राशीसह या राशीच्या लोकांना नशिबाची मिळेल अपेक्षित साथ
4

Zodiac Sign: बुधादित्य योगामुळे वृषभ आणि कर्क राशीसह या राशीच्या लोकांना नशिबाची मिळेल अपेक्षित साथ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Rangbhari Ekadashi 2026: रंगभरी एकादशी कधी आहे? जाणून घ्या पूजेची वेळ, पद्धत आणि महत्त्व

Rangbhari Ekadashi 2026: रंगभरी एकादशी कधी आहे? जाणून घ्या पूजेची वेळ, पद्धत आणि महत्त्व

Feb 13, 2026 | 01:54 PM
Pune : खेळाडूंना मोकळं मैदान मिळणार; कर्वेनगर परिसरात टेनिस कोर्ट अन् बास्केट बॉल कोर्ट होणार सुरु

Pune : खेळाडूंना मोकळं मैदान मिळणार; कर्वेनगर परिसरात टेनिस कोर्ट अन् बास्केट बॉल कोर्ट होणार सुरु

Feb 13, 2026 | 01:52 PM
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पुन्हा संपाचा इशारा; ‘या’ मागण्यांसाठी कर्मचारी आक्रमक

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पुन्हा संपाचा इशारा; ‘या’ मागण्यांसाठी कर्मचारी आक्रमक

Feb 13, 2026 | 01:43 PM
शॉर्टकटचा प्लॅन फसला; ट्रॅफिकमुळे फूटपाथवर चढवली स्कूटर, पण आज्जीने केलं असं काही… चालकाला जन्माची अद्दल घडली

शॉर्टकटचा प्लॅन फसला; ट्रॅफिकमुळे फूटपाथवर चढवली स्कूटर, पण आज्जीने केलं असं काही… चालकाला जन्माची अद्दल घडली

Feb 13, 2026 | 01:40 PM
Ranveer Singh च्या संपूर्ण टीमला जीवे मारण्याची धमकी; लॉरेन्स बिश्नोई गँगकडून व्हॉइस नोट पाठवल्याचा दावा

Ranveer Singh च्या संपूर्ण टीमला जीवे मारण्याची धमकी; लॉरेन्स बिश्नोई गँगकडून व्हॉइस नोट पाठवल्याचा दावा

Feb 13, 2026 | 01:15 PM
School Bomb Threat: ‘या’ शाळांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी, विद्यार्थी आणि शिक्षकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढले

School Bomb Threat: ‘या’ शाळांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी, विद्यार्थी आणि शिक्षकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढले

Feb 13, 2026 | 01:11 PM
IND vs PAK : उस्मान तारिकची बाॅलिंग अ‍ॅक्शन टीम इंडियासाठी मोठा धोका, धोनीने बदलले त्याचे आयुष्य

IND vs PAK : उस्मान तारिकची बाॅलिंग अ‍ॅक्शन टीम इंडियासाठी मोठा धोका, धोनीने बदलले त्याचे आयुष्य

Feb 13, 2026 | 01:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM
Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Feb 12, 2026 | 07:48 PM
Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Feb 12, 2026 | 07:30 PM
Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Feb 12, 2026 | 07:23 PM
Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Feb 12, 2026 | 07:17 PM
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM