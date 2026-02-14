Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Rahul Dravid And Anil Kumble Received A Special Honor At Bengaluru Chinnaswamy Stadium

बेंगळुरूच्या चिन्नास्वामी स्टेडियमवर राहुल द्रविड आणि अनिल कुंबळे यांना मिळाला खास विशेष सन्मान

वेंकटेश प्रसाद यांच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक क्रिकेट असोसिएशनने स्टेडियममधील दोन स्टँडना या दोन भारतीय खेळाडूंच्या नावावर ठेवले आहे. महिला क्रिकेटमध्ये त्यांनी अमूल्य योगदान दिले आहे.

Updated On: Feb 14, 2026 | 09:20 AM
फोटो सौजन्य - ANI सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - ANI सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

बेंगळुरूच्या चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये राहुल द्रविड आणि अनिल कुंबळे या दोन माजी भारतीय खेळाडूंना विशेष सन्मान मिळाला आहे. वेंकटेश प्रसाद यांच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक क्रिकेट असोसिएशनने स्टेडियममधील दोन स्टँडना या दोन भारतीय खेळाडूंच्या नावावर ठेवले आहे. यापूर्वी, भारतीय क्रिकेटमधील त्यांच्या महत्त्वपूर्ण योगदानाची दखल घेऊन स्टेडियममधील अनेक खेळाडूंच्या नावावर स्टँडना नावे देण्यात आली आहेत. केवळ कुंबळे आणि राहुलच नाही तर भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या माजी कर्णधार शांता रंगास्वामी यांचेही एक स्टँड त्यांच्या नावावर असेल. 

महिला क्रिकेटमध्ये त्यांनी अमूल्य योगदान दिले आहे, म्हणूनच केएससीएने या स्टँडला रंगास्वामी यांचे नाव देण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्टेडियममधील स्टँडला नाव दिल्याबद्दल कुंबळे यांनीही आनंद व्यक्त केला आहे. कुंबळे हा भारताचा कसोटी आणि एकदिवसीय क्रिकेट इतिहासात सर्वाधिक विकेट घेणारा गोलंदाज आहे. त्याने टीम इंडियासाठी एकूण ४०१ आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये त्याने ९५३ विकेट घेतल्या आहेत. द्रविड हा सचिन तेंडुलकरनंतर कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा भारताचा दुसरा खेळाडू आहे. द्रविडने भारतासाठी एकूण ५०४ सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये त्याने ४८ शतकांसह २४,०६४ धावा केल्या आहेत.

हरभजन सिंग माजी पाकिस्तानी क्रिकेटपटूवर संतापला! म्हणाला – “हा व्हिडिओ एका क्षुद्र व्यक्तीसाठी…”

कुंबळे यांनी उत्तर दिले

चिन्नास्वामी येथील स्टँडला त्यांचे नाव देण्यात आल्यानंतर कुंबळे म्हणाले, “आपण सर्वांनी कर्नाटक क्रिकेटला एक उत्तम स्थान बनवले आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. त्याचप्रमाणे कर्नाटक क्रिकेटने आपण सर्वांना बनवले आहे. स्टँड कोणाच्या नावावर आहे हे महत्त्वाचे नाही, परंतु महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येकाच्या योगदानाची दखल घेतली गेली आहे. यामुळे आता प्रत्येकाची नावे स्टेडियमवर कोरली गेली आहेत.”

शांता रंगास्वामी यांचाही गौरव केला

भारताच्या माजी कर्णधार आणि दिवंगत शांता रंगास्वामी यांना महिला क्रिकेटमधील योगदानाबद्दल गौरविण्यात आले आहे. त्यांच्या नावाने एक स्टँड देखील बांधला जाईल. कुंबळे यांनी उत्तर दिले, “मला आणि द्रविडसोबत शांता रंगास्वामी यांना सन्मानित करण्यात आल्याने मला खूप आनंद झाला आहे.”

Web Title: Rahul dravid and anil kumble received a special honor at bengaluru chinnaswamy stadium

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 14, 2026 | 08:59 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हरभजन सिंग माजी पाकिस्तानी क्रिकेटपटूवर संतापला! म्हणाला – “हा व्हिडिओ एका क्षुद्र व्यक्तीसाठी…”
1

हरभजन सिंग माजी पाकिस्तानी क्रिकेटपटूवर संतापला! म्हणाला – “हा व्हिडिओ एका क्षुद्र व्यक्तीसाठी…”

AUS vs ZIM : T20 World Cup 2026 मध्ये मोठा उलटफेर! झिम्बाब्वेने कांगारूंंना 23 धावांनी केले पराभूत
2

AUS vs ZIM : T20 World Cup 2026 मध्ये मोठा उलटफेर! झिम्बाब्वेने कांगारूंंना 23 धावांनी केले पराभूत

T20 World Cup 2026 दरम्यान या संघाला मोठा धक्का! दुखापतग्रस्त कर्णधार स्पर्धेतून बाहेर, बदली खेळाडूची झाली घोषणा
3

T20 World Cup 2026 दरम्यान या संघाला मोठा धक्का! दुखापतग्रस्त कर्णधार स्पर्धेतून बाहेर, बदली खेळाडूची झाली घोषणा

IND vs PAK : उस्मान तारिकची बाॅलिंग अ‍ॅक्शन टीम इंडियासाठी मोठा धोका, धोनीने बदलले त्याचे आयुष्य
4

IND vs PAK : उस्मान तारिकची बाॅलिंग अ‍ॅक्शन टीम इंडियासाठी मोठा धोका, धोनीने बदलले त्याचे आयुष्य

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mumbai Crime: १९ वर्षीय तरूणीकडून अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार; जबरदस्तीने घरी नेलं आणि…

Mumbai Crime: १९ वर्षीय तरूणीकडून अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार; जबरदस्तीने घरी नेलं आणि…

Feb 14, 2026 | 09:14 AM
दुबईच्या ‘किंग’ची भारतीय कुटुंबाशी अनपेक्षित भेट, मग पुढे जे घडलं… संपूर्ण इंटरनेट पाहून भारावलं; Video Viral

दुबईच्या ‘किंग’ची भारतीय कुटुंबाशी अनपेक्षित भेट, मग पुढे जे घडलं… संपूर्ण इंटरनेट पाहून भारावलं; Video Viral

Feb 14, 2026 | 09:01 AM
Zodiac Sign: सिद्धी योगामुळे वृषभ आणि सिंह राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळेल नशिबाची साथ

Zodiac Sign: सिद्धी योगामुळे वृषभ आणि सिंह राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळेल नशिबाची साथ

Feb 14, 2026 | 09:00 AM
बेंगळुरूच्या चिन्नास्वामी स्टेडियमवर राहुल द्रविड आणि अनिल कुंबळे यांना मिळाला खास विशेष सन्मान

बेंगळुरूच्या चिन्नास्वामी स्टेडियमवर राहुल द्रविड आणि अनिल कुंबळे यांना मिळाला खास विशेष सन्मान

Feb 14, 2026 | 08:59 AM
बीडला अजित पवार यांचे स्मारक होणार; मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून हिरवा कंदील

बीडला अजित पवार यांचे स्मारक होणार; मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून हिरवा कंदील

Feb 14, 2026 | 08:52 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

Feb 14, 2026 | 08:49 AM
‘अजितदादा असते तर विलिनीकरण यशस्वी झाले असते’; खासदार सुप्रिया सुळेंचे विधान

‘अजितदादा असते तर विलिनीकरण यशस्वी झाले असते’; खासदार सुप्रिया सुळेंचे विधान

Feb 14, 2026 | 08:38 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:15 PM
Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Feb 13, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:02 PM
Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Feb 13, 2026 | 07:53 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 07:38 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 05:42 PM
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM