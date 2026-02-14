बेंगळुरूच्या चिन्नास्वामी स्टेडियमवर राहुल द्रविड आणि अनिल कुंबळे यांना मिळाला खास विशेष सन्मान

बेंगळुरूच्या चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये राहुल द्रविड आणि अनिल कुंबळे या दोन माजी भारतीय खेळाडूंना विशेष सन्मान मिळाला आहे. वेंकटेश प्रसाद यांच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक क्रिकेट असोसिएशनने स्टेडियममधील दोन स्टँडना या दोन भारतीय खेळाडूंच्या नावावर ठेवले आहे. यापूर्वी, भारतीय क्रिकेटमधील त्यांच्या महत्त्वपूर्ण योगदानाची दखल घेऊन स्टेडियममधील अनेक खेळाडूंच्या नावावर स्टँडना नावे देण्यात आली आहेत. केवळ कुंबळे आणि राहुलच नाही तर भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या माजी कर्णधार शांता रंगास्वामी यांचेही एक स्टँड त्यांच्या नावावर असेल.
महिला क्रिकेटमध्ये त्यांनी अमूल्य योगदान दिले आहे, म्हणूनच केएससीएने या स्टँडला रंगास्वामी यांचे नाव देण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्टेडियममधील स्टँडला नाव दिल्याबद्दल कुंबळे यांनीही आनंद व्यक्त केला आहे. कुंबळे हा भारताचा कसोटी आणि एकदिवसीय क्रिकेट इतिहासात सर्वाधिक विकेट घेणारा गोलंदाज आहे. त्याने टीम इंडियासाठी एकूण ४०१ आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये त्याने ९५३ विकेट घेतल्या आहेत. द्रविड हा सचिन तेंडुलकरनंतर कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा भारताचा दुसरा खेळाडू आहे. द्रविडने भारतासाठी एकूण ५०४ सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये त्याने ४८ शतकांसह २४,०६४ धावा केल्या आहेत.
चिन्नास्वामी येथील स्टँडला त्यांचे नाव देण्यात आल्यानंतर कुंबळे म्हणाले, “आपण सर्वांनी कर्नाटक क्रिकेटला एक उत्तम स्थान बनवले आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. त्याचप्रमाणे कर्नाटक क्रिकेटने आपण सर्वांना बनवले आहे. स्टँड कोणाच्या नावावर आहे हे महत्त्वाचे नाही, परंतु महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येकाच्या योगदानाची दखल घेतली गेली आहे. यामुळे आता प्रत्येकाची नावे स्टेडियमवर कोरली गेली आहेत.”
#WATCH | Bengaluru | The Karnataka State Cricket Association (KSCA) honoured former Indian captain Rahul Dravid by naming a stand at Bengaluru’s M Chinnaswamy Stadium after him. Former Indian captain Rahul Dravid says, “…It’s been a second home to me, and it’s been a place… pic.twitter.com/NmLCu2wTCZ — ANI (@ANI) February 14, 2026
भारताच्या माजी कर्णधार आणि दिवंगत शांता रंगास्वामी यांना महिला क्रिकेटमधील योगदानाबद्दल गौरविण्यात आले आहे. त्यांच्या नावाने एक स्टँड देखील बांधला जाईल. कुंबळे यांनी उत्तर दिले, “मला आणि द्रविडसोबत शांता रंगास्वामी यांना सन्मानित करण्यात आल्याने मला खूप आनंद झाला आहे.”