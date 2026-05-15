Surya Gochar: 15 मे रोजी सूर्य करणार संक्रमण, या राशींच्या लोकांना सामोरे जावे लागू शकते समस्यांना

ग्रहांचा राजा असलेल्या सूर्याचे संक्रमण शुक्रवार, १५ मे रोजी होणार आहे. हा राशीबदल सकाळी ६:२८ वाजता होईल. ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्य वृषभ राशीत प्रवेश करत असल्याने काही राशींच्या व्यक्तींचा तणाव वाढेल. या लोकांना आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागू शकतो. अहंकारामुळे कौटुंबिक जीवनात संघर्ष निर्माण होऊ शकतो, ज्यामुळे कौटुंबिक कलह वाढू शकतो. या काळात वाहन चालवताना काळजी घ्या, अन्यथा अपघात होऊ शकतो. कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावध राहावे जाणून घ्या
सूर्याच्या संक्रमणामुळे मिथुन राशीच्या व्यक्तींमध्ये ऊर्जेची कमतरता आणि प्रेरणेचा अभाव जाणवू शकतो. तुम्हाला तुमच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनात सर्वोत्तम कामगिरी करणे कठीण वाटू शकते. भावंडांसोबत, विशेषतः मोठ्या भावंडांसोबत गैरसमज निर्माण होऊ शकतात. शांत आणि संयमी राहणे महत्त्वाचे आहे. तुमच्या डोळ्यांची आणि एकूण आरोग्याची काळजी घ्या. जास्त विचार करणे टाळा आणि संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करा.
सूर्याचे संक्रमण तूळ राशीच्या आरोग्यासाठी फारसे अनुकूल नसू शकते. तुम्हाला ऊर्जेची कमतरता, शारीरिक वेदना किंवा अशक्तपणा जाणवू शकतो. आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी, मोठी गुंतवणूक करणे टाळा. आपल्या आरोग्याची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. पैशाच्या बाबतीत सावधगिरी बाळगा. जीवनात संतुलन राखण्यावर लक्ष केंद्रित करा.
वृश्चिक राशीतील सूर्याच्या संक्रमणामुळे तुम्हाला अधिक आक्रमक किंवा स्पष्टवक्ते वाटू शकते. यामुळे तुमच्या वैयक्तिक आणि वैवाहिक जीवनात समस्या निर्माण होऊ शकतात. जबाबदाऱ्या पार पाडणे कठीण वाटू शकते. तुमच्या वागण्यामुळे तुमच्या जोडीदाराला अस्वस्थ वाटू शकते. शांत आणि संयमी राहणे महत्त्वाचे आहे. तसेच, आपल्या आरोग्याची काळजी घ्या.
सूर्याच्या संक्रमणादरम्यान मकर राशीच्या व्यक्तींनी आपल्या आर्थिक परिस्थितीबाबत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. या काळात मोठी गुंतवणूक करणे टाळा. कामाच्या ठिकाणी, विशेषतः वरिष्ठांकडून आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. जर ती योग्यरित्या हाताळली नाहीत, तर तुमच्या व्यावसायिक प्रतिमेला धक्का बसू शकतो. शांत आणि व्यावहारिक राहा. काळजीपूर्वक केलेले नियोजन तुम्हाला हा काळ यशस्वीपणे पार पाडण्यास मदत करेल.
सूर्याच्या संक्रमणामुळे कुंभ राशीच्या व्यक्तींच्या वैवाहिक जीवनात काही तणाव निर्माण होऊ शकतो. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून वर्चस्व गाजवल्यासारखे वाटू शकते. आरोग्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे, विशेषतः श्वसनाच्या समस्यांबाबत. स्वतःची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. अनावश्यक ताण टाळा. नातेसंबंध आणि आरोग्य यामध्ये संतुलन राखा.
सूर्याच्या संक्रमणामुळे मीन राशीला काही शारीरिक अस्वस्थता किंवा किरकोळ आरोग्य समस्या येऊ शकतात. दुखापत टाळण्यासाठी वाहन चालवताना काळजी घ्या. आर्थिक निर्णय काळजीपूर्वक घ्यावेत. काही क्षेत्रांमध्ये यश मिळू शकते, तर इतर क्षेत्रांमध्ये आव्हाने येऊ शकतात. सावध आणि व्यावहारिक राहा. संयम तुम्हाला पुढे जाण्यास मदत करेल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: काही राशींच्या लोकांना आर्थिक ताण, मानसिक अस्वस्थता, कामात अडथळे किंवा नातेसंबंधांमध्ये तणाव जाणवू शकतो. विशेषतः सिंह, वृश्चिक आणि कुंभ राशीच्या लोकांनी सावध राहण्याचा सल्ला दिला जातो.
