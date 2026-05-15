Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Surya Gochar 2026 People Of These Zodiac Signs May Face Problems As The Sun Will Transit

Surya Gochar: 15 मे रोजी सूर्य करणार संक्रमण, या राशींच्या लोकांना सामोरे जावे लागू शकते समस्यांना

शुक्रवार, १५ मे रोजी सूर्य वृषभ राशीत प्रवेश करेल. या संक्रमणामुळे काही राशींमधील तणाव वाढेल. मिथुन राशीसह या राशींच्या लोकांना आर्थिक नुकसान, रस्ते अपघात आणि कौटुंबिक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते.

Updated On: May 15, 2026 | 08:50 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • आज सूर्याने वृषभ राशीमध्ये संक्रमण केले
  • सूर्याच्या संक्रमणामुळे या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे
  • कोणत्या आहेत त्या राशी
 

ग्रहांचा राजा असलेल्या सूर्याचे संक्रमण शुक्रवार, १५ मे रोजी होणार आहे. हा राशीबदल सकाळी ६:२८ वाजता होईल. ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्य वृषभ राशीत प्रवेश करत असल्याने काही राशींच्या व्यक्तींचा तणाव वाढेल. या लोकांना आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागू शकतो. अहंकारामुळे कौटुंबिक जीवनात संघर्ष निर्माण होऊ शकतो, ज्यामुळे कौटुंबिक कलह वाढू शकतो. या काळात वाहन चालवताना काळजी घ्या, अन्यथा अपघात होऊ शकतो. कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावध राहावे जाणून घ्या

या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध

मिथुन रास

सूर्याच्या संक्रमणामुळे मिथुन राशीच्या व्यक्तींमध्ये ऊर्जेची कमतरता आणि प्रेरणेचा अभाव जाणवू शकतो. तुम्हाला तुमच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनात सर्वोत्तम कामगिरी करणे कठीण वाटू शकते. भावंडांसोबत, विशेषतः मोठ्या भावंडांसोबत गैरसमज निर्माण होऊ शकतात. शांत आणि संयमी राहणे महत्त्वाचे आहे. तुमच्या डोळ्यांची आणि एकूण आरोग्याची काळजी घ्या. जास्त विचार करणे टाळा आणि संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करा.

Numberlogy:  मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

तूळ रास

सूर्याचे संक्रमण तूळ राशीच्या आरोग्यासाठी फारसे अनुकूल नसू शकते. तुम्हाला ऊर्जेची कमतरता, शारीरिक वेदना किंवा अशक्तपणा जाणवू शकतो. आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी, मोठी गुंतवणूक करणे टाळा. आपल्या आरोग्याची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. पैशाच्या बाबतीत सावधगिरी बाळगा. जीवनात संतुलन राखण्यावर लक्ष केंद्रित करा.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीतील सूर्याच्या संक्रमणामुळे तुम्हाला अधिक आक्रमक किंवा स्पष्टवक्ते वाटू शकते. यामुळे तुमच्या वैयक्तिक आणि वैवाहिक जीवनात समस्या निर्माण होऊ शकतात. जबाबदाऱ्या पार पाडणे कठीण वाटू शकते. तुमच्या वागण्यामुळे तुमच्या जोडीदाराला अस्वस्थ वाटू शकते. शांत आणि संयमी राहणे महत्त्वाचे आहे. तसेच, आपल्या आरोग्याची काळजी घ्या.

मकर रास

सूर्याच्या संक्रमणादरम्यान मकर राशीच्या व्यक्तींनी आपल्या आर्थिक परिस्थितीबाबत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. या काळात मोठी गुंतवणूक करणे टाळा. कामाच्या ठिकाणी, विशेषतः वरिष्ठांकडून आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. जर ती योग्यरित्या हाताळली नाहीत, तर तुमच्या व्यावसायिक प्रतिमेला धक्का बसू शकतो. शांत आणि व्यावहारिक राहा. काळजीपूर्वक केलेले नियोजन तुम्हाला हा काळ यशस्वीपणे पार पाडण्यास मदत करेल.

Masik Shivratri 2026: मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टींचे करा दान, महादेवांचा राहील तुमच्यावर आशीर्वाद

कुंभ रास

सूर्याच्या संक्रमणामुळे कुंभ राशीच्या व्यक्तींच्या वैवाहिक जीवनात काही तणाव निर्माण होऊ शकतो. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून वर्चस्व गाजवल्यासारखे वाटू शकते. आरोग्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे, विशेषतः श्वसनाच्या समस्यांबाबत. स्वतःची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. अनावश्यक ताण टाळा. नातेसंबंध आणि आरोग्य यामध्ये संतुलन राखा.

मीन रास

सूर्याच्या संक्रमणामुळे मीन राशीला काही शारीरिक अस्वस्थता किंवा किरकोळ आरोग्य समस्या येऊ शकतात. दुखापत टाळण्यासाठी वाहन चालवताना काळजी घ्या. आर्थिक निर्णय काळजीपूर्वक घ्यावेत. काही क्षेत्रांमध्ये यश मिळू शकते, तर इतर क्षेत्रांमध्ये आव्हाने येऊ शकतात. सावध आणि व्यावहारिक राहा. संयम तुम्हाला पुढे जाण्यास मदत करेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: 15 मे रोजी सूर्य कोणत्या राशीत प्रवेश करणार आहे?

    Ans: 15 मे रोजी सूर्य वृषभ राशीत प्रवेश करणार आहे. या संक्रमणाचा प्रभाव सर्व 12 राशींवर दिसून येऊ शकतो.

  • Que: सूर्य गोचरामुळे कोणत्या राशींना अडचणी येऊ शकतात?

    Ans: काही राशींच्या लोकांना आर्थिक ताण, मानसिक अस्वस्थता, कामात अडथळे किंवा नातेसंबंधांमध्ये तणाव जाणवू शकतो. विशेषतः सिंह, वृश्चिक आणि कुंभ राशीच्या लोकांनी सावध राहण्याचा सल्ला दिला जातो.

  • Que: सूर्य संक्रमणामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे

    Ans: सूर्य संक्रमणामुळे मिथुन, तूळ, वृश्चिक, मकर, कुंभ आणि मीन राशीच्या लोकांनी सावध राहावे

Web Title: Surya gochar 2026 people of these zodiac signs may face problems as the sun will transit

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 15, 2026 | 08:50 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक का केला जातो? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व
1

शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक का केला जातो? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Gajakesari Raja Yoga: कधी तयार होत आहे गजकेसरी राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा
2

Gajakesari Raja Yoga: कधी तयार होत आहे गजकेसरी राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

Skanda Shashti 2026: अधिक महिन्यातील स्कंद षष्ठी कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व
3

Skanda Shashti 2026: अधिक महिन्यातील स्कंद षष्ठी कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Adhik Maas 2026: अधिक मासात पाळले जातात आहाराचे ‘हे’ नियम, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व
4

Adhik Maas 2026: अधिक मासात पाळले जातात आहाराचे ‘हे’ नियम, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे 76 देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर

Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे 76 देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर

May 18, 2026 | 12:35 PM
Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान

Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान

May 18, 2026 | 12:25 PM
ST Bus Fare Hike : एसटी बसचा प्रवास महागणार की नाही? परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्टच सांगितलं…

ST Bus Fare Hike : एसटी बसचा प्रवास महागणार की नाही? परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्टच सांगितलं…

May 18, 2026 | 12:25 PM
Exclusive: ऑडिशन दिली नेगेटिव्ह भूमिकेसाठी पण निवड झाली ‘आसावरी’साठी, जुई गोगरीचा ‘सनई चौघडे’चा अद्भुत प्रवास

Exclusive: ऑडिशन दिली नेगेटिव्ह भूमिकेसाठी पण निवड झाली ‘आसावरी’साठी, जुई गोगरीचा ‘सनई चौघडे’चा अद्भुत प्रवास

May 18, 2026 | 12:22 PM
Raigad News: उकाड्यामुळे ग्राहक घरातच; महाड बाजारपेठेतील वर्दळ घटली, व्यापारी चिंतेत

Raigad News: उकाड्यामुळे ग्राहक घरातच; महाड बाजारपेठेतील वर्दळ घटली, व्यापारी चिंतेत

May 18, 2026 | 12:21 PM
US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद

May 18, 2026 | 12:15 PM
मुलांची आठवण आली, वडील भेटायला सासरवाडीत गेले अन्…; पुण्यातील घटनेनं खळबळ

मुलांची आठवण आली, वडील भेटायला सासरवाडीत गेले अन्…; पुण्यातील घटनेनं खळबळ

May 18, 2026 | 12:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM