Blackout: ‘आमच्याकडे इंधन नाही!’ अखेर ‘या’ देशात झाले 22 तासांचे ‘महा-ब्लॅकआऊट’; ऊर्जा मंत्र्यांनी टीव्हीवर सांगितली हतबलता

Cuba Blackout 2026 News : कॅरिबियन समुद्रातील एक छोटा पण सुंदर देश असलेला क्युबा (Cuba) सध्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा संकटाचा सामना करत आहे. राजधानी हवानासह देशातील प्रत्येक कोपरत सध्या अंधाराचे साम्राज्य पसरले आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की, देशाचे ऊर्जा मंत्री व्हिसेंटे दे ला ओ लेव्ही यांना स्वतः टीव्हीवर येऊन जनतेला सांगावे लागले की, “आमच्याकडे आता इंधन शिल्लक नाही.” या एका वाक्याने संपूर्ण देशात भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दररोज २० ते २२ तास वीज नसल्यामुळे लोकांचे जगणे असह्य झाले असून, क्युबा आता कोसळण्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे.
देशातील वीज पुरवठा विस्कळीत झाल्यानंतर ऊर्जा मंत्री व्हिसेंटे दे ला ओ लेव्ही यांनी थेट दूरचित्रवाणीवरून जनतेशी संवाद साधला. त्यांनी अत्यंत हतबलतेने सांगितले की, देशाकडे डिझेल आणि इंधन तेलाचा साठा आता शून्य झाला आहे. सध्या देशातील वीज यंत्रणा केवळ स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेले कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूवर ओढूनताणून चालवली जात आहे. मात्र, हे उत्पादन अत्यंत कमी असल्याने वीज प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालवणे अशक्य झाले आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारकडे सध्या कोणताही ठोस आराखडा नाही, ही वस्तुस्थिती मंत्र्यांनी मान्य केली आहे.
क्युबाच्या या परिस्थितीला तिथले सरकार अमेरिकेच्या कठोर आर्थिक धोरणांना जबाबदार धरत आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये अमेरिकेने क्युबाला तेल पुरवठा करणाऱ्या जहाजांवर आणि कंपन्यांवर कारवाई करण्याची कडक चेतावणी दिली होती. या एका इशाऱ्यामुळे क्युबाला तेल पुरवणारे मुख्य स्रोत आटले आहेत. एकेकाळी क्युबाचा सर्वात मोठा आधार असलेला व्हेनेझुएला आता स्वतःच्या राजकीय अडचणीत आणि अमेरिकेच्या दबावात अडकल्याने त्याने तेल पुरवठा जवळजवळ बंद केला आहे. तसेच ‘पेमेक्स’ सारख्या मोठ्या पुरवठादारांनीही क्युबाकडे पाठ फिरवली आहे.
Security Alert: U.S. Embassy Havana, Cuba (May 14, 2026) Location: Cuba Event: Cuba’s national electrical grid is increasingly unstable. Prolonged scheduled and unscheduled power outages occur daily across the country, including in Havana. Outages affect water supply,… pic.twitter.com/ITkmHCUAAh — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) May 15, 2026
credit – social media and Twitter
वीज नसल्याचा सर्वाधिक फटका रुग्णालये आणि अत्यावश्यक सेवांना बसत आहे. व्हेंटिलेटरवर असलेल्या रुग्णांचे प्राण वाचवणे कठीण झाले असून शस्त्रक्रिया रखडल्या आहेत. शाळा आणि महाविद्यालये बंद आहेत, तर कारखाने ठप्प झाल्याने बेरोजगारीचे संकट उभे राहिले आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था इंधनाअभावी थांबली आहे. या त्रासाला कंटाळून आता जनता रस्त्यावर उतरली आहे. हवानासह अनेक प्रमुख शहरांमध्ये लोक घोषणाबाजी करत आंदोलने करत आहेत. “आम्हाला वीज द्या, आम्हाला जगू द्या,” अशा आर्त हाका क्युबाच्या गल्लोगल्लीत ऐकू येत आहेत.
स्थानिक पातळीवर निर्माण होणारे कच्चे तेल देशाची संपूर्ण गरज भागवण्यासाठी पुरेसे नाही. जोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेल पुरवठा पुन्हा सुरू होत नाही, तोपर्यंत हा ‘ब्लॅकआऊट’ संपण्याची चिन्हे नाहीत. अमेरिकेसोबतचे राजनैतिक संबंध सुधारल्याशिवाय क्युबाचा हा अंधार दूर होणे कठीण आहे. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत क्युबाची जनता केवळ अंधारात बसून भविष्याची वाट पाहत आहे.
Ans: क्युबामध्ये इंधनाअभावी दररोज २० ते २२ तास वीजपुरवठा खंडित होत असून संपूर्ण जनजीवन ठप्प झाले आहे.
Ans: अमेरिकेने तेल पुरवठादारांवर लादलेले कडक निर्बंध आणि व्हेनेझुएलाकडून येणाऱ्या तेलाचा पुरवठा थांबणे हे या संकटाचे मुख्य कारण आहे.
Ans: ऊर्जा मंत्री व्हिसेंटे दे ला ओ लेव्ही यांनी स्पष्ट केले की देशाकडे डिझेल आणि इंधनाचा साठा पूर्णपणे संपला असून तात्काळ तोडगा मिळणे कठीण आहे.