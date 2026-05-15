Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Gold Prices Hit Record High In India Silver Nears 3 Lakh Rupees Mark Gold And Silver Rate In India At 15 May 2026

Todays Gold-Silver Price: 24 कॅरेट सोन्याने पार केला 1.62 लाखांचा टप्पा, चांदीची किंमत 3 लाखांच्या उंबऱ्यावर

Today's Gold Rate: भारतात सोन्या-चांदीच्या दरांनी पुन्हा एकदा नवा उच्चांक गाठला आहे. 24 कॅरेट सोन्याचा दर 10 ग्रॅमसाठी 1.62 लाख रुपयांच्या पार गेला असून चांदीची किंमतही 3 लाख रुपयांच्या उंबरठ्यावर पोहोचली आहे.

Updated On: May 15, 2026 | 07:52 AM
Todays Gold-Silver Price: 24 कॅरेट सोन्याने पार केला 1.62 लाखांचा टप्पा, चांदीची किंमत 3 लाखांच्या उंबऱ्यावर

Todays Gold-Silver Price: 24 कॅरेट सोन्याने पार केला 1.62 लाखांचा टप्पा, चांदीची किंमत 3 लाखांच्या उंबऱ्यावर

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतात 24 कॅरेट सोन्याचा दर 10 ग्रॅमसाठी 1,62,340 रुपयांवर पोहोचला आहे.
  • चांदीचा दर प्रति किलो 2,99,900 रुपये असून तो 3 लाखांच्या जवळ पोहोचला आहे.
  • चेन्नई, दिल्ली, मुंबई आणि पुण्यासह अनेक शहरांमध्ये सोन्याच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.
Gold Rate Today:भारतात 15 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,234 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,881 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,176 रुपये आहे. भारतात 15 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,810 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,340 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,760 रुपये आहे. भारतात 15 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 299.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,99,900 रुपये आहे.

HDFC Life कडून ₹४,५९६ कोटींचा विक्रमी बोनस जाहीर; २२ लाखांहून अधिक पॉलिसीधारकांना लाभ

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,510 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,64,190 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,25,710 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,370 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,790 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,860 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,390 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,810 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)

राजकोट शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,860 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,390 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,810 रुपये आहे. मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,810 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,340 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,760 रुपये आहे.

Mirae Asset Mutual Fund कडून ‘प्लॅटिनम हायब्रिड लाँग-शॉर्ट फंड’ लाँच; 10 लाखांपासून करता येणार गुंतवणूक

दिल्ली, चंदीगड आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,960 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,270 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,910 रुपये आहे. पटणा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,860 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,390 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,810 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,48,810 ₹1,62,340 ₹1,21,760
पुणे ₹1,48,810 ₹1,62,340 ₹1,21,760
केरळ ₹1,48,810 ₹1,62,340 ₹1,21,760
कोलकाता ₹1,48,810 ₹1,62,340 ₹1,21,760
बंगळुरु ₹1,48,810 ₹1,62,340 ₹1,21,760
हैद्राबाद ₹1,48,810 ₹1,62,340 ₹1,21,760
नागपूर ₹1,48,810 ₹1,62,340 ₹1,21,760
सुरत ₹1,48,860 ₹1,62,390 ₹1,21,810
चेन्नई ₹1,50,510 ₹1,64,190 ₹1,25,710
नाशिक ₹1,48,840 ₹1,62,370 ₹1,21,790
दिल्ली ₹1,48,960 ₹1,62,270 ₹1,21,910
चंदीगड ₹1,48,960 ₹1,62,270 ₹1,21,910
जयपूर ₹1,48,960 ₹1,62,270 ₹1,21,910
लखनौ ₹1,48,960 ₹1,62,270 ₹1,21,910

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold prices hit record high in india silver nears 3 lakh rupees mark gold and silver rate in india at 15 may 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 15, 2026 | 07:52 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरातील घसरण सुरुच, चांदीही झाली स्वस्त! किती आहे 24 कॅरेटचा भाव?
1

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरातील घसरण सुरुच, चांदीही झाली स्वस्त! किती आहे 24 कॅरेटचा भाव?

Todays Gold-Silver Price: आनंदवर्ता! गेल्या 24 तासांत सोन्या – चांदीच्या दरात मोठी घसरण, 22 कॅरेटचा नवा दर पाहून ग्राहक खुश
2

Todays Gold-Silver Price: आनंदवर्ता! गेल्या 24 तासांत सोन्या – चांदीच्या दरात मोठी घसरण, 22 कॅरेटचा नवा दर पाहून ग्राहक खुश

Today’s Gold Silver Rate: 2 दिवसांच्या जोरदार महागाईनंतर स्वस्त झाले सोनं-चांदी, 3500 रुपयांनी गडगडले
3

Today’s Gold Silver Rate: 2 दिवसांच्या जोरदार महागाईनंतर स्वस्त झाले सोनं-चांदी, 3500 रुपयांनी गडगडले

Todays Gold-Silver Price: ग्राहकांना मोठा धक्का! मुंबई-पुण्यासह देशभरात सोन्याच्या किंमतीत मोठी वाढ, चांदीही झाली महाग
4

Todays Gold-Silver Price: ग्राहकांना मोठा धक्का! मुंबई-पुण्यासह देशभरात सोन्याच्या किंमतीत मोठी वाढ, चांदीही झाली महाग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM
“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

May 17, 2026 | 09:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM