आता पर्यटनासाठी करा गावाची सफर! शिवरायांपासून ज्ञानोबापर्यंत या गावात आहे अनेक ऐतिहासिक गोष्टींचा साठा…

Charholi Budruk Village : इतिहास, नैसर्गित सुंदरता आणि ऐतिहासिक वस्तूंनी भरलेले हे गाव साधे असले तरी इथे एक वेगळाच अनुभव मिळतो. शिवरायांपासून संत ज्ञानेश्वरांपर्यंत याचा संबंध इतिहासाशी जोडलेला आहे.

Updated On: May 15, 2026 | 08:22 AM
(फोटो सौजन्य: Pilgrim Data)

  • पुण्याजवळील चऱ्होळी बुद्रुक हे गाव इतिहास, निसर्ग आणि शांत वातावरणासाठी प्रसिद्ध ऑफबीट पर्यटनस्थळ आहे.
  • गावात प्राचीन मंदिरं, जुने वाडे आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील ऐतिहासिक वस्तू पाहायला मिळतात.
  • संत ज्ञानेश्वर महाराजांचा या गावाशी संबंध असल्याने या ठिकाणाला धार्मिक महत्त्वही आहे.
पर्यटन नेहमी आपल्या आरोग्यासाठी फायद्याचं ठरतं. कामाच्या तणावापासून दूर जाण्यासाठी किंवा शहरातील गजबटापासून दूर जाण्यासाठी पर्यटनाचा पर्याय सर्वोत्तम ठरतो. फिरायला जाण्यासाठी प्रत्येकाची निवड प्रसिद्ध ठिकाणांकडे अधिक असते पण तुम्हाला माहिती आहे का? मागील काही काळापासून ऑफ बीट डेस्टीनेशनचा ट्रेंड भरपूर वाढला आहे. यात लोक अशा ठिकाणांना भेट देतात जे निसर्गाशी जोडलेले असतात आणि या ठिकाणांची माहिती फार लोकांना नसते ज्यामुळे इथे गर्दी नसते आणि शांततामय वातावरणाचा अनुभव घेता येतो. आज या लेखात आपण महाराष्ट्रातील काही अशा गावांची माहिती जाणून घेणार आहोत जे पर्यटनासाठी एक उत्तम पर्याय ठरतात.

चऱ्होळी बुद्रुक गाव

पुण्याजवळील इंद्रायणी नदीकाठी वसलेले आणि आळंदीपासून अगदी ४-५ किलोमीटर लांब असलेले हे गाव बरेच जुने आहे. माहितीनुसार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून ते पेशव्यांच्या काळापर्यंत ऐतिहासिकदृष्ट्या याची महती फार प्रसिद्ध आहे. इथे तुम्हाला प्राचीन शस्त्रे. इतिहासकालीन वस्तू आणि प्रचीन मंदिर पाहता येतील. छत्रपतींच्या स्वराज्याशी जोडलेले तापकिर पाटील घराणं इथे फार लोकप्रिय आहे. आजही त्यांचे वंशज इथे राहत असल्याची माहिती आहे. हे गाव प्रामुख्याने शेती आणि दुग्ध व्यवसायासाठी ओळखले जाते. चऱ्होळी गावाची खासियत म्हणजे इथे जाताच जुन्या इतिहासाची झलक अनुभवता येते. गावात जुने वाडे आणि इतिहासकालीन अनेक वस्तूंचा संग्रह आहे ज्याला पाहण्याचं साैभाग्या या गावात गेल्यानंतर मिळतं. तुम्ही इथे वाघेश्वर मंदिर, खुरेश्वर महादेव मंदिर आणि काळभैरव या प्राचीन मंदिरांना भेट देऊ शकता.

कसे जायचे?

रेल्वे मार्ग- मुंबईहून पुण्याला जाणारी एक्सप्रेस पकडा. रेल्वे स्टेशनवर उतरा, पुणे स्टेशनला न जाता, पिंपरी स्टेशनवरून चऱ्होलीसाठी रिक्षा किंवा बसेस मिळतात.

रस्ते मार्ग – मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे वरुन आपला प्रवास सुरु करा. वाकड किंवा हिंजवडी फाट्यावरून पुणे शहराच्या दिशेने न जाता, आळंदी रोड पकडा. मोशी किंवा आळंदी मार्गे तुम्ही या गावात प्रवेश करु शकता.

बसचा मार्ग – दादर, ठाणे किंवा वाशीवरुन बस पकडा. पुणे येण्यापूर्वी निगडी किवा हिंजवडी फाट्यावर उतरा आणि इथून चऱ्होलीसाठी स्थानिक टॅक्सी किंवा PMPML बस पकडा.

ज्ञानेश्वर महाराज गावात राहून गेलेत

गावाविषयी आणखी एक रंजक गोष्ट म्हणजे या गावात संत ज्ञानेश्वर महाराजांची मावशी राहत असल्याचे सांगण्यात येते. यामुळे महाराज अनेकदा गावात येऊन राहायचे. इथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात वापरल्या जाणाऱ्या शस्त्रांचा साठा देखील जपून ठेवलेला आहे. हेच कारण आहे की हे गाव इतिहास, संस्कृती आणि आध्यात्माचा एक चांगला संगम मानला जातो.

 

Published On: May 15, 2026 | 08:21 AM

