Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Elderly Man Murdered While Trying To Resolve A Dispute Incident In Nagpur

धक्कादायक ! भांडण सोडवण्यासाठी गेलेल्या वृद्धाचीच केली हत्या; डोक्यावर दगडाने वार केले अन्…

आरोपीला अवघ्या एका तासात अटक करण्यात आली असून, एक दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. मिळालेल्या माहितीनुसार, महेंद्र याने विश्वनाथ यांच्या डोक्यावर दगडाने वार केले.

Updated On: May 15, 2026 | 08:03 AM
दगडाने ठेचून वृद्धाची हत्या, आरोपी अटकेत

दगडाने ठेचून वृद्धाची हत्या, आरोपी अटकेत

Follow Us:
Follow Us:

वरोरा : गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. किरकोळ कारणावरून खून, खुनाचा प्रयत्न, मारहाण यांसारख्या घटना घडत आहेत. त्यातच आता भांडणात मध्यस्थी करण्यासाठी गेलेल्या वृद्धाची हत्या करण्यात आली. शेगाव येथील आष्टा बायपास रोडवर नालेसफाईचे काम सुरू असताना दोन कामगारांमध्ये क्षुल्लक कारणावरून वाद झाला. हा वाद मिटविण्यासाठी मध्यस्थी करणाऱ्या वृद्धावर दगडाने प्रहार करून निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना नुकतीच समोर आली.

विश्वनाथ परसराम कांबळी (वय ६५, रा. शेगवा) असे मृतकाचे नाव असून, महेंद्र रमेश भुरे (वय ३६ रा. दहेगाव जि. नागपूर) असे आरोपीचे नाव आहे. आरोपीला अवघ्या एका तासात अटक करण्यात आली असून, एक दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. मिळालेल्या माहितीनुसार, महेंद्र याने विश्वनाथ यांच्या डोक्यावर दगडाने वार केले. गंभीर जखमी अवस्थेत त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेनंतर आरोपीने पळ काढण्याचा प्रयत्न केला; मात्र, नागरिकांनी पाठलाग केल्यानंतर पोलिसांना माहिती देण्यात आली. माहिती मिळताच शेगाव पोलीस यांनी तातडीने कारवाई करत अवघ्या एका तासात आरोपीस अटक केली.

दरम्यान, या घटनेच्या तपासासाठी चिमूर येथील फॉरेन्सिक पथक व चंद्रपूरची एलसीबी घटनास्थळी दाखल झाली. मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी उपजिल्हा रुग्णालय, वरोरा येथे पाठविण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास ठाणेदार योगेंद्रसिंग यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेगाव पोलीस करत आहेत.

ठेकेदाराच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

आरोपी शेगाव येथे नालेसफाईचे काम करत होता. विशेष म्हणजे हा नालेसफाईचा ठेका माजी ग्रामपंचायत सदस्यांच्या निकटवर्तीय ठेकेदाराला देण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. संबंधित ठेकेदाराकडे कामगारांची कोणतीही अधिकृत नोंद नसल्याचे समोर आले असून चौकशीदरम्यान उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याने ठेकेदाराच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

RPI च्या कार्यकर्त्याची चाकूने भोसकून हत्या

आरपीआय पक्षाचा सक्रिय कार्यकर्ता तथा महाराष्ट्र राज्य आरपीआय कामगार आघाडीच्या अध्यक्षाची दोन अज्ञात मारेकऱ्यांनी चाकूने भोसकून निर्घृण हत्या केली आहे. ही घटना बुधवारी (१३ मे) रात्री साडेनऊच्या सुमारास मोशी टोलनाका परिसरातील युवराज गार्डन हॉटेलमध्ये घडली आहे. जुन्या वादातून ही हत्या घडल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला असून, मुख्य सूत्रधार म्हणून नितीन धोत्रे याचे नाव समोर आले आहे.

पुण्यात ब्युटीपार्लर चालक तरुणीचा गळा दाबून खून; धक्कादायक कारणही आलं समोर

Web Title: Elderly man murdered while trying to resolve a dispute incident in nagpur

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 15, 2026 | 08:03 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पाटणात रिक्षाचालकाची निर्घृण हत्या; शवाचे 3 तुकडे करुन रेल्वे ट्रॅकवर फेकले, शीर अजूनही बेपत्ता
1

पाटणात रिक्षाचालकाची निर्घृण हत्या; शवाचे 3 तुकडे करुन रेल्वे ट्रॅकवर फेकले, शीर अजूनही बेपत्ता

रुग्णालयात सापडलेला ‘तो’ बॉम्ब नव्हताच! पुणे पोलिसांची घाई; एटीएसलाही कळविले नाही
2

रुग्णालयात सापडलेला ‘तो’ बॉम्ब नव्हताच! पुणे पोलिसांची घाई; एटीएसलाही कळविले नाही

Mumbra News : ‘ड्रम कांड’ची पुनरावृत्ती! महिलेने पती आणि भावाच्या मदतीने प्रियकराचा काढला काटा, हिरव्या ड्रमात सापडला मृतदेह
3

Mumbra News : ‘ड्रम कांड’ची पुनरावृत्ती! महिलेने पती आणि भावाच्या मदतीने प्रियकराचा काढला काटा, हिरव्या ड्रमात सापडला मृतदेह

Ulhasnagar Crime : केस कापले अन् रस्त्यावरुन..; धार्मिक कारणावरून उल्हासनगरमध्ये तीन महिलांना अर्धनग्न करून मारहाण
4

Ulhasnagar Crime : केस कापले अन् रस्त्यावरुन..; धार्मिक कारणावरून उल्हासनगरमध्ये तीन महिलांना अर्धनग्न करून मारहाण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NEET Paper leak Case: धर्मेंद्र प्रधान यांना तुरंत पदावरून हटवा, NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी यांची मागणी

NEET Paper leak Case: धर्मेंद्र प्रधान यांना तुरंत पदावरून हटवा, NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी यांची मागणी

May 16, 2026 | 07:24 PM
Pune News : दिवस-रात्र कष्ट, डोळ्यांत स्वप्न; भंगार व्यवसाय करणाऱ्या वडीलांच्या लेकीची मुंबई पोलिसांत निवड

Pune News : दिवस-रात्र कष्ट, डोळ्यांत स्वप्न; भंगार व्यवसाय करणाऱ्या वडीलांच्या लेकीची मुंबई पोलिसांत निवड

May 16, 2026 | 07:21 PM
फलटणच्या श्रीराम कारखान्याबाबत मोठा निर्णय; जवाहर कारखान्यासोबतचा करार रद्द होणार? 18 मे रोजी फैसला

फलटणच्या श्रीराम कारखान्याबाबत मोठा निर्णय; जवाहर कारखान्यासोबतचा करार रद्द होणार? 18 मे रोजी फैसला

May 16, 2026 | 07:19 PM
Curry Leaves: वेटलॉस ते ब्लड शुगर कंट्रोल; कढीपत्ता आरोग्यासाठी वरदान, वाचा अद्भुत फायदे

Curry Leaves: वेटलॉस ते ब्लड शुगर कंट्रोल; कढीपत्ता आरोग्यासाठी वरदान, वाचा अद्भुत फायदे

May 16, 2026 | 06:58 PM
Sangali News : जिल्ह्यात ‘Tree Army’ची हरित क्रांती! ‘पिंपळाचे पुनर्वसन ते लोकचळवळ’, आमदार सुहास बाबर यांचा पुढाकार

Sangali News : जिल्ह्यात ‘Tree Army’ची हरित क्रांती! ‘पिंपळाचे पुनर्वसन ते लोकचळवळ’, आमदार सुहास बाबर यांचा पुढाकार

May 16, 2026 | 06:48 PM
Buy vs Rent: घर घेणं फायद्याचं की भाड्याने राहणं? काय आहे रिअल इस्टेटचा 1% Rule, जो वाचवू शकतो तुमचे लाखो रुपये!

Buy vs Rent: घर घेणं फायद्याचं की भाड्याने राहणं? काय आहे रिअल इस्टेटचा 1% Rule, जो वाचवू शकतो तुमचे लाखो रुपये!

May 16, 2026 | 06:46 PM
Thane News : राष्ट्रगीत अपमानाच्या आरोपांवरून ठाण्यात राजकारण तापले; शिवसेनेकडून भाजपवर पलटवार

Thane News : राष्ट्रगीत अपमानाच्या आरोपांवरून ठाण्यात राजकारण तापले; शिवसेनेकडून भाजपवर पलटवार

May 16, 2026 | 06:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM