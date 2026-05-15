Share Market Today: ट्रम्प-शी जिनपिंग बैठकीचा बाजारावर परिणाम? या स्टॉक्सवर ठेवा तुमची नजर

Share Market Update: जागतिक पातळीवर सुरु असलेल्या हालचालींकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्यातील बैठकीचा परिणाम जागतिक बाजारासह भारतीय शेअर बाजारावरही होण्याची शक्यता आहे.

Updated On: May 15, 2026 | 08:19 AM
  • गिफ्ट निफ्टी मधील संकेतांनुसार आज भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात सपाट राहण्याची शक्यता आहे.
  • तज्ज्ञांनी निप्पॉन लाईफ, झायडस लाईफसायन्सेस, आयसीआयसीआय बँक आणि अदानी ग्रीन एनर्जी यांसारख्या शेअर्सवर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.
  • ट्रम्प-शी जिनपिंग बैठकीतील निर्णयांचा जागतिक आणि भारतीय शेअर बाजारावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
India Share Market Update: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातील बैठकीकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. कारण या बैठकीत होणाऱ्या निर्णयांचा परिणाम जागतिक शेअर बाजारावर तसेच भारतीय शेअर बाजारावर देखील होण्याची शक्यता आहे. आज शुक्रवारी १५ मे रोजी, जागतिक बाजारातील संमिश्र संकेतांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, सपाट पातळीवर उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकाची सुरुवात सपाट असल्याचे दर्शवतात. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजपेक्षा जवळपास २१ अंकांच्या सवलतीवर, २३,६७९ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.

गुरुवारी भारतीय शेअर बाजारात शॉर्ट कव्हरिंग रॅली दिसून आली, आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २३,६०० च्या पातळीच्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स 789.74 अंकांनी, म्हणजेच 1.06 टक्क्यांनी वाढून 75,398.72 अंकांवर बंद झाला, तर निफ्टी 50 277.00 अंकांनी, म्हणजेच 1.18 टक्क्यांनी वाढून 23,689.60 अंकांवर स्थिरावला. आज शेअर बाजारात काय परिस्थिती असणार आणि कोणते शेअर्स गुंतवणूकदारांसाठी फायद्याचे ठरणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

निओट्रेडरचे सह-संस्थापक आणि स्टॉक रिसर्च प्लॅटफॉर्म मार्केटस्मिथ इंडियाचे राजा व्यंकटरमण यांनी आज शुक्रवारी भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच शेअर्सची शिफारस केली आहे. राजा व्यंकटरमण यांनी निवडलेल्या शेअर्समध्ये निप्पॉन लाईफ इंडिया असेट मॅनेजमेंट लिमिटेड, झायडस लाईफसायन्सेस लिमिटेड, बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड, इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड आणि अल्काइल अमाईन्स केमिकल्स लिमिटेड यांचा समावेश आहे.

प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आज खरेदी आणि विक्रीसाठी तीन शेअर्सची निवड केली आहे. ज्यामध्ये स्टरलाइट टेक्नॉलॉजीज, आयसीआयसीआय बँक आणि एसएमएल महिंद्रा यांचा समावेश आहे. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांच्या मते आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी पाच शेअर्स फायद्याचे ठरू शकतात. सुमीत बागडिया यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आज गुंतवणूकदार इंडस टॉवर्स, आरबीएल बँक, अदानी ग्रीन एनर्जी, नॅटको फार्मा आणि श्नाइडर इलेक्ट्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर हे शेअर्स खरेदी करू शकतात.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

