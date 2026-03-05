Surya Nakshatra Parivartan: सूर्याचा मार्च महिन्यात तीनदा नक्षत्र बदल, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

मार्चमध्ये सूर्याचा नक्षत्र बदल महत्त्वाचा मानला जातो, कारण या महिन्यात तो तीन वेळा नक्षत्र बदलणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार हे संक्रमण खूप फायदेशीर असल्याचे मानले जाते. सूर्याचे पहिले नक्षत्र बदल आज गुरुवार, 5 मार्च रोजी होणार आहे. या दिवशी सूर्य पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. यानंतर, बुधवार 18 मार्च रोजी तो उत्तरभाद्रपद नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. त्यानंतर, 31 मार्च रोजी तो रेवती नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. कोणत्या राशींना हे संक्रमण फायदेशीर ठरणार आहे ते जाणून घ्या.
मेष राशीच्या लोकांसाठी हे संक्रमण फायदेशीर राहणार आहे. व्यवसायात अपेक्षित यश मिळेल. तुम्हाला आर्थिक स्थिती सुधारेल. नवीन संबंध निर्माण होतील. तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. तुम्हाला अचानक पैसे मिळतील. अडकलेले पैसे तुम्हाला परत मिळतील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी हा काळ खूप सामान्य राहील.
मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हे संक्रमण उत्तम राहणार आहे. कामाच्या ठिकाणी पदोन्नती आणि नवीन करिअरच्या संधी उपलब्ध होतील. अडकलेले पैसे परत मिळू शकतात. नोकरी बदल फायदेशीर ठरेल. परदेशात नोकरी शोधण्याचे तुमचे स्वप्न देखील पूर्ण होऊ शकते. प्रलंबित काम पूर्ण होईल. न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये यश मिळेल. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ खूप चांगला राहील.
मार्चमध्ये सूर्याच्या संक्रमणामुळे सिंह राशीच्या लोकांना खूप फायदा होईल. त्यांची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल. कोणत्याही प्रयत्नात यश मिळेल. उत्पन्न वाढेल. ते त्यांच्या कारकिर्दीत लक्षणीय उंची गाठतील. त्यांची संपत्ती वाढेल. या काळात तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी अपेक्षित यश मिळेल. नोकरी व्यवसायात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ खूप चांगला राहील.
Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्य एका नक्षत्रातून दुसऱ्या नक्षत्रात प्रवेश करतो, त्याला नक्षत्र परिवर्तन म्हणतात. या बदलामुळे संबंधित राशींवर परिणाम होत असल्याचे मानले जाते.
Ans: सूर्य दर महिन्याला एका राशीत भ्रमण करतो आणि त्या दरम्यान तो वेगवेगळ्या नक्षत्रांच्या चरणांतून पुढे सरकतो. मार्चमध्ये त्याच्या भ्रमणामुळे तीन वेगवेगळ्या नक्षत्रांमध्ये प्रवेश होऊ शकतो
Ans: सूर्य नक्षत्र परिवर्तनाचा मेष, मिथुन, सिंह आणि धनु राशीच्या लोकांना फायदा होणार