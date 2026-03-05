Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Surya Nakshatra Parivartan: सूर्याचा मार्च महिन्यात तीनदा नक्षत्र बदल, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

मार्चमध्ये सूर्य तीन वेळा नक्षत्र बदलणार आहे. ज्याचा परिणाम काही राशींच्या लोकांवर सकारात्मक परिणाम होणार आहे. तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. सूर्याच्या नक्षत्र बदलाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

Updated On: Mar 05, 2026 | 10:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • सूर्य तीन वेळा बदलणार आपले नक्षत्र
  • सूर्याचे होणार नक्षत्र संक्रमण
  • या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
 

मार्चमध्ये सूर्याचा नक्षत्र बदल महत्त्वाचा मानला जातो, कारण या महिन्यात तो तीन वेळा नक्षत्र बदलणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार हे संक्रमण खूप फायदेशीर असल्याचे मानले जाते. सूर्याचे पहिले नक्षत्र बदल आज गुरुवार, 5 मार्च रोजी होणार आहे. या दिवशी सूर्य पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. यानंतर, बुधवार 18 मार्च रोजी तो उत्तरभाद्रपद नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. त्यानंतर, 31 मार्च रोजी तो रेवती नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. कोणत्या राशींना हे संक्रमण फायदेशीर ठरणार आहे ते जाणून घ्या.

सूर्याच्या नक्षत्राचा संक्रमणाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी हे संक्रमण फायदेशीर राहणार आहे. व्यवसायात अपेक्षित यश मिळेल. तुम्हाला आर्थिक स्थिती सुधारेल. नवीन संबंध निर्माण होतील. तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. तुम्हाला अचानक पैसे मिळतील. अडकलेले पैसे तुम्हाला परत मिळतील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी हा काळ खूप सामान्य राहील.

Numberlogy: या मूलांकांच्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी नवीन संधी मिळण्याची शक्यता

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हे संक्रमण उत्तम राहणार आहे. कामाच्या ठिकाणी पदोन्नती आणि नवीन करिअरच्या संधी उपलब्ध होतील. अडकलेले पैसे परत मिळू शकतात. नोकरी बदल फायदेशीर ठरेल. परदेशात नोकरी शोधण्याचे तुमचे स्वप्न देखील पूर्ण होऊ शकते. प्रलंबित काम पूर्ण होईल. न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये यश मिळेल. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ खूप चांगला राहील.

सिंह रास

मार्चमध्ये सूर्याच्या संक्रमणामुळे सिंह राशीच्या लोकांना खूप फायदा होईल. त्यांची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल. कोणत्याही प्रयत्नात यश मिळेल. उत्पन्न वाढेल. ते त्यांच्या कारकिर्दीत लक्षणीय उंची गाठतील. त्यांची संपत्ती वाढेल. या काळात तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी अपेक्षित यश मिळेल. नोकरी व्यवसायात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ खूप चांगला राहील.

Navpancham Yog: नवपंचम राजयोगाचा या राशीच्या लोकांना मिळेल नोकरी-व्यवसायात अपेक्षित यश

धनु रास

मार्चमध्ये सूर्याच्या संक्रमणाचा सिंह राशीच्या लोकांना खूप फायदा होणार आहे. त्यांची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल. तुम्हाला कोणत्याही प्रयत्नात यश मिळेल. उत्पन्नामध्ये अपेक्षित वाढ होईल. त्यांच्या कृतींची हीच वैशिष्ट्यपूर्ण उंची आहे. वाढेल त्यांची मालमत्ता आहे. या काळात तुम्ही धार्मिक कार्यात सहभागी होऊ शकता. सामाजिक कार्यात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तसेच मान सन्मानात वाढ होईल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सूर्य नक्षत्र परिवर्तन म्हणजे काय?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्य एका नक्षत्रातून दुसऱ्या नक्षत्रात प्रवेश करतो, त्याला नक्षत्र परिवर्तन म्हणतात. या बदलामुळे संबंधित राशींवर परिणाम होत असल्याचे मानले जाते.

  • Que: मार्च महिन्यात सूर्य तीनदा नक्षत्र का बदलतो?

    Ans: सूर्य दर महिन्याला एका राशीत भ्रमण करतो आणि त्या दरम्यान तो वेगवेगळ्या नक्षत्रांच्या चरणांतून पुढे सरकतो. मार्चमध्ये त्याच्या भ्रमणामुळे तीन वेगवेगळ्या नक्षत्रांमध्ये प्रवेश होऊ शकतो

  • Que: सूर्य नक्षत्र परिवर्तनाचा कोणता राशीच्या लोकांना फायदा होणार

    Ans: सूर्य नक्षत्र परिवर्तनाचा मेष, मिथुन, सिंह आणि धनु राशीच्या लोकांना फायदा होणार

Published On: Mar 05, 2026 | 10:00 AM

