  Donald Trump Us Navy Escort Strait Of Hormuz Iran Oil Threat Ends India Relief

Strait Of Hormuz: ‘होर्मुझ आता इराणच्या बापाचं नाही!’ ट्रम्प यांचा डाव यशस्वी समुद्रात उतरवले नौदल; भारताचा तेल पुरवठा होणार ‘सेफ’

Strait of Hormuz: "होर्मुझवर आता इराणची दादागिरी चालणार नाही!" ट्रम्प यांचा इराणला सर्वात मोठा दणका; भारताचा तेल पुरवठा सुरक्षित, युद्धाच्या आगीत दिलासादायक बातमी. जाणून घ्या नेमक प्रकरण काय.

Updated On: Mar 05, 2026 | 09:54 AM
donald trump us navy escort strait of hormuz iran oil threat ends india relief

'होर्मुझवरून इराण आता भारताला धमकावू शकणार नाही'; पहा भारताचा तणाव संपवण्यासाठी ट्रम्प काय करणार आहेत? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • ट्रम्प यांचा मास्टरस्ट्रोक
  • इराणचे वर्चस्व संपले
  • भारताला मोठा दिलासा

Donald Trump US Navy escort Strait of Hormuz : जागतिक राजकारणात सध्या एकाच नावाचा दबदबा पाहायला मिळतोय – डोनाल्ड ट्रम्प. मध्यपूर्वेतील इराण आणि इस्रायल यांच्यातील युद्ध ( world war 3) आता एका अशा वळणावर आले आहे, जिथून जगाच्या ऊर्जा बाजाराचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. इराणने भारतासह जगाला ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) बंद करण्याची धमकी दिली होती, पण आता अमेरिकेने इराणच्या या सर्वात मोठ्या अस्त्रला निकामी करण्याचा प्लॅन तयार केला आहे. व्हाईट हाऊसने जाहीर केले आहे की, आता अमेरिकन नौदल थेट समुद्रात उतरून तेल टँकर्सचे रक्षण करेल.

काय आहे ‘होर्मुझ’चे महत्त्व आणि इराणची धमकी?

होर्मुझची सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाची सागरी वाहिनी आहे. जगातील एकूण कच्च्या तेलाचा आणि नैसर्गिक वायूचा २० टक्के पुरवठा याच चिंचोळ्या मार्गावरून होतो. भारतासारख्या देशांसाठी, जो ८० टक्क्यांहून अधिक तेल आयात करतो, हा मार्ग ‘जीवनवाहिनी’ आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून इराणने या मार्गावर नियंत्रण मिळवून तेल पुरवठा रोखण्याची धमकी दिली होती, ज्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत भडका उडाला होता. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाने ‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’ अंतर्गत आता इराणचे पंख छाटण्यास सुरुवात केली आहे.

अमेरिकन नौदल देणार टँकर्सना सुरक्षा कवच

व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी स्पष्ट केले आहे की, अमेरिकन नौदल आता केवळ गस्त घालणार नाही, तर व्यापारी जहाजे आणि तेल टँकर्ससोबत ‘एस्कॉर्ट’ (Bodyguard) म्हणून चालेल. “जर इराणने सागरी वाहतुकीला अडथळा निर्माण केला, तर अमेरिकन नौदल थेट लष्करी हस्तक्षेप करेल,” असा इशारा ट्रम्प यांनी दिला आहे. यामुळे आखाती प्रदेशातून तेल आयात करणाऱ्या भारतासारख्या आशियाई देशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता भारताच्या जहाजांना इराणच्या धमकावण्याची भीती बाळगण्याची गरज उरणार नाही.

आर्थिक सुरक्षा: विमा आणि स्थिर बाजारपेठ

केवळ लष्करीच नाही तर आर्थिक आघाडीवरही ट्रम्प यांनी इराणला ‘चेकमेट’ दिले आहे. अमेरिकन डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन आता आखाती प्रदेशातील जहाजांना ‘राजकीय जोखीम विमा’ (Political Risk Insurance) प्रदान करणार आहे. युद्धजन्य परिस्थितीत विमा कंपन्या हात झटकतात, पण अमेरिकेने स्वतः ही जबाबदारी घेतल्याने व्यापारी जहाजांचा प्रवास सुरूच राहील. ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट आणि एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राईट यांची टीम यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, जेणेकरून जागतिक अर्थव्यवस्था या धक्क्यातून सावरू शकेल.

इराणचा प्रभाव कायमचा संपणार?

व्हाईट हाऊसच्या मते, इराणवर सुरू असलेल्या ताज्या कारवाईमुळे या प्रदेशातील ऊर्जा सुरक्षा कायमस्वरूपी सुधारेल. आतापर्यंत इराण होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा वापर जगाला ब्लॅकमेल करण्यासाठी करत होता, पण आता तेहरानचा हा प्रभाव अमेरिकेने संपुष्टात आणला आहे. “इराण यापुढे उर्जेचा मुक्त प्रवाह मर्यादित करू शकणार नाही,” असे लेविट यांनी आत्मविश्वासाने म्हटले आहे. सुरुवातीला वाढलेल्या तेलाच्या किमती आता स्थिर होताना दिसत आहेत, जे भारतासाठी महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करतील.

थोडक्यात सांगायचे तर, इराणला चारी बाजूंनी कोंडीत पकडण्याचा ट्रम्प यांचा हा प्रयत्न यशस्वी ठरल्यास, भारतासह संपूर्ण आशियाला स्वस्त आणि सुरक्षित इंधन मिळत राहील. इराणची ‘होर्मुझ’वरील मक्तेदारी आता इतिहासात जमा होण्याची चिन्हे आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: होर्मुझची सामुद्रधुनी का महत्त्वाची आहे?

    Ans: जगातील एकूण तेल आणि वायू पुरवठ्यापैकी २० टक्के वहन याच मार्गावरून होते, त्यामुळे हा जागतिक उर्जेचा सर्वात महत्त्वाचा केंद्रबिंदू आहे.

  • Que: 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' म्हणजे काय?

    Ans: इराणचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आणि जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ स्थिर करण्यासाठी अमेरिकेने सुरू केलेली ही एक लष्करी आणि आर्थिक मोहीम आहे.

  • Que: अमेरिकेच्या या पावलामुळे भारताला काय फायदा होईल?

    Ans: भारताची तेलाची आयात सुरक्षित राहील, इंधनाच्या किमती स्थिर राहतील आणि इराणच्या धमकावण्यामुळे होणारा पुरवठा खंडित होणार नाही.

Published On: Mar 05, 2026 | 09:54 AM

