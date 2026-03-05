Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Sa Vs Nz Who Is New Zealand Finn Allen Innings In The Semi Finals Many Records Were Made To His Name

SA vs NZ : न्यूझीलंडचा नवीन रन मशीन कोण आहे Finn Allen? सेमीफायनलमध्ये विश्वविक्रमी खेळीनंतर नावावर केले अनेक विक्रम

३३ चेंडूत शतक ठोकून, ऍलनने टी-२० विश्वचषक इतिहासातील सर्वात जलद शतकाचा विक्रम केला आहे. त्याने ख्रिस गेलचा १० वर्षे जुना विक्रम मोडला. न्यूझीलंडचा हा रन मशीन कोण आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा.

Updated On: Mar 05, 2026 | 09:45 AM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

ईडन गार्डन्सवर न्यूझीलंडने दक्षिण आफ्रिकेचा ९ विकेट्सने पराभव करून २०२६ च्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत स्थान निश्चित केले. न्यूझीलंडसाठी फिन ऍलनच्या ऐतिहासिक नाबाद १०० धावांची सर्वत्र चर्चा होत आहे. ३३ चेंडूत शतक ठोकून, ऍलनने टी-२० विश्वचषक इतिहासातील सर्वात जलद शतकाचा विक्रम केला आहे. त्याने ख्रिस गेलचा १० वर्षे जुना विक्रम मोडला (४७ चेंडू, २०१६). हे केवळ टी२० विश्वचषकातील सर्वात जलद शतक नाही तर पूर्ण सदस्यीय संघाविरुद्ध टी२० मधील सर्वात जलद शतक देखील आहे.

ऍलनने फक्त चार डॉट बॉल खेळले आणि टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये शतक करणारा संयुक्त तिसरा सर्वात जलद फलंदाज ठरला. त्याने झिम्बाब्वेच्या सिकंदर रझाच्या विक्रमाची बरोबरी केली. एका महत्त्वाच्या उपांत्य सामन्यात या स्फोटक खेळीने त्याने किवी संघाचे नवीन रन मशीन असल्याचे सिद्ध केले.

IND vs ENG सेमीफायनल सामन्यापूर्वी BCCI चे मोठे विधान, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी केला विजयाचा दावा

फिन ऍलन कोण आहे?

फिन ऍलन हा न्यूझीलंड क्रिकेटचा भविष्यातील स्टार मानला जातो. त्याचा जन्म २२ एप्रिल १९९९ रोजी ऑकलंड येथे झाला. तो पहिल्यांदा २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झाला जेव्हा त्याने अंडर-१९ विश्वचषकात आपल्या फलंदाजीने सर्वांना प्रभावित केले. तो त्याच्या निर्भय फलंदाजी आणि पहिल्या चेंडूपासून स्ट्राइक करण्याच्या क्षमतेसाठी ओळखला जातो, जसे त्याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यात दाखवले. फिन ऍलन यापूर्वी आयपीएलमध्ये आरसीबीकडून खेळला आहे. तो आयपीएल २०२६ मध्ये केकेआरकडून खेळेल.

फिन ऍलनने इतिहास रचला

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यात, अॅलनने असे काही साध्य केले जे क्रिकेट इतिहासात कोणीही साध्य केले नव्हते. त्याने फक्त ३३ चेंडूत त्याचे शतक पूर्ण केले. टी२० विश्वचषक इतिहासातील हे सर्वात जलद शतक आहे. त्याने ख्रिस गेलचा ४७ चेंडूंचा विक्रम मागे टाकला. अ‍ॅलनने मार्को जॅनसेनच्या सलग पाच चेंडूंवर शतक ठोकून आपले शतक पूर्ण केले. टी-२० विश्वचषक इतिहासात बाद फेरीत (सेमीफायनल/फायनल) शतक करणारा तो पहिला खेळाडू ठरला. त्याच्या ऐतिहासिक खेळीत १० चौकार आणि आठ षटकारांचा समावेश होता.

एलनने २०२१ मध्ये टी२० मध्ये पदार्पण केले आणि २०२२ मध्ये एकदिवसीय पदार्पण केले. आयपीएल २०२६ च्या मिनी-लिलावात कोलकाता नाईट रायडर्सने त्याला २ कोटी रुपयांना करारबद्ध केले. स्थानिक पातळीवर, तो ऑकलंडचे प्रतिनिधित्व करतो आणि पर्थ स्कॉर्चर्स, सॅन फ्रान्सिस्को युनिकॉर्न्स आणि क्वेटा ग्लेडिएटर्सकडून खेळला आहे. २०२४ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध न्यूझीलंडचा सर्वाधिक १३७ हा टी२० मध्ये धावा करण्याचा विक्रमही त्याच्या नावावर आहे.

Web Title: Sa vs nz who is new zealand finn allen innings in the semi finals many records were made to his name

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 09:45 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

T20 World Cup 2026 मध्ये सर्वाधिक धावा कोणाच्या नावावर? फिन अॅलनची एन्ट्री तर सूर्यकुमार यादव बाहेर
1

T20 World Cup 2026 मध्ये सर्वाधिक धावा कोणाच्या नावावर? फिन अॅलनची एन्ट्री तर सूर्यकुमार यादव बाहेर

IND vs ENG सेमीफायनल सामन्यापूर्वी BCCI चे मोठे विधान, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी केला विजयाचा दावा
2

IND vs ENG सेमीफायनल सामन्यापूर्वी BCCI चे मोठे विधान, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी केला विजयाचा दावा

SA Vs NZ Semi-Final: सायफर्ट-एलनच्या तुफानी फटकेबाजीने दक्षिण आफ्रिका हवालदिल, गाजवले वर्चस्व; फायनलसाठी NZ सज्ज
3

SA Vs NZ Semi-Final: सायफर्ट-एलनच्या तुफानी फटकेबाजीने दक्षिण आफ्रिका हवालदिल, गाजवले वर्चस्व; फायनलसाठी NZ सज्ज

Catch Or Match? सेमीफायनलमध्ये इडन मार्क्रमला ठरवले चुकीचे बाद? Umpire च्या निर्णयावर नव्या वादाला फुटले तोंड
4

Catch Or Match? सेमीफायनलमध्ये इडन मार्क्रमला ठरवले चुकीचे बाद? Umpire च्या निर्णयावर नव्या वादाला फुटले तोंड

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SA vs NZ : न्यूझीलंडचा नवीन रन मशीन कोण आहे Finn Allen? सेमीफायनलमध्ये विश्वविक्रमी खेळीनंतर नावावर केले अनेक विक्रम

SA vs NZ : न्यूझीलंडचा नवीन रन मशीन कोण आहे Finn Allen? सेमीफायनलमध्ये विश्वविक्रमी खेळीनंतर नावावर केले अनेक विक्रम

Mar 05, 2026 | 09:45 AM
घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी झटपट घरी बनवा कुरकुरीत ‘मिनी सामोसा’, दिसायलाच नाही तर चवीलाही लागतात मजेदार

घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी झटपट घरी बनवा कुरकुरीत ‘मिनी सामोसा’, दिसायलाच नाही तर चवीलाही लागतात मजेदार

Mar 05, 2026 | 09:40 AM
Ahilyanagar Crime: निलेश घायवळच्या कानशिलात लगावणाऱ्या कुख्यात गुंडांवर भररस्त्यात गोळीबार; चार गोळ्या लागून प्रकृती चिंताजनक

Ahilyanagar Crime: निलेश घायवळच्या कानशिलात लगावणाऱ्या कुख्यात गुंडांवर भररस्त्यात गोळीबार; चार गोळ्या लागून प्रकृती चिंताजनक

Mar 05, 2026 | 09:39 AM
मोठी बातमी ! शहरातील सोसायट्यांचे NA कर रद्द; राज्य सरकारने थकबाकीही केली माफ

मोठी बातमी ! शहरातील सोसायट्यांचे NA कर रद्द; राज्य सरकारने थकबाकीही केली माफ

Mar 05, 2026 | 09:32 AM
Kolhapur Heat: महाराष्ट्र होरपळला! कोल्हापुरात पारा ३४.९ अंशांवर, तर विदर्भात ‘हीट वेव्ह’चा इशारा

Kolhapur Heat: महाराष्ट्र होरपळला! कोल्हापुरात पारा ३४.९ अंशांवर, तर विदर्भात ‘हीट वेव्ह’चा इशारा

Mar 05, 2026 | 09:31 AM
Cheese Doodle Day: जिभेवर विरघळणारं चीज अन् कुरकुरीत मका, लहानपणच्या ‘त्या’ चवीची आठवण; जाणून घ्या ‘या’ खास दिवसाचा रंजक इतिहास

Cheese Doodle Day: जिभेवर विरघळणारं चीज अन् कुरकुरीत मका, लहानपणच्या ‘त्या’ चवीची आठवण; जाणून घ्या ‘या’ खास दिवसाचा रंजक इतिहास

Mar 05, 2026 | 09:28 AM
लग्नाच्या रिसेप्शनला पारंपारिक लूकमध्ये चमकली रश्मिका; विजयचीही स्टाईल लक्षवेधी, पाहा Video

लग्नाच्या रिसेप्शनला पारंपारिक लूकमध्ये चमकली रश्मिका; विजयचीही स्टाईल लक्षवेधी, पाहा Video

Mar 05, 2026 | 09:17 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM