SA vs NZ : न्यूझीलंडचा नवीन रन मशीन कोण आहे Finn Allen? सेमीफायनलमध्ये विश्वविक्रमी खेळीनंतर नावावर केले अनेक विक्रम

ईडन गार्डन्सवर न्यूझीलंडने दक्षिण आफ्रिकेचा ९ विकेट्सने पराभव करून २०२६ च्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत स्थान निश्चित केले. न्यूझीलंडसाठी फिन ऍलनच्या ऐतिहासिक नाबाद १०० धावांची सर्वत्र चर्चा होत आहे. ३३ चेंडूत शतक ठोकून, ऍलनने टी-२० विश्वचषक इतिहासातील सर्वात जलद शतकाचा विक्रम केला आहे. त्याने ख्रिस गेलचा १० वर्षे जुना विक्रम मोडला (४७ चेंडू, २०१६). हे केवळ टी२० विश्वचषकातील सर्वात जलद शतक नाही तर पूर्ण सदस्यीय संघाविरुद्ध टी२० मधील सर्वात जलद शतक देखील आहे.
ऍलनने फक्त चार डॉट बॉल खेळले आणि टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये शतक करणारा संयुक्त तिसरा सर्वात जलद फलंदाज ठरला. त्याने झिम्बाब्वेच्या सिकंदर रझाच्या विक्रमाची बरोबरी केली. एका महत्त्वाच्या उपांत्य सामन्यात या स्फोटक खेळीने त्याने किवी संघाचे नवीन रन मशीन असल्याचे सिद्ध केले.
फिन ऍलन हा न्यूझीलंड क्रिकेटचा भविष्यातील स्टार मानला जातो. त्याचा जन्म २२ एप्रिल १९९९ रोजी ऑकलंड येथे झाला. तो पहिल्यांदा २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झाला जेव्हा त्याने अंडर-१९ विश्वचषकात आपल्या फलंदाजीने सर्वांना प्रभावित केले. तो त्याच्या निर्भय फलंदाजी आणि पहिल्या चेंडूपासून स्ट्राइक करण्याच्या क्षमतेसाठी ओळखला जातो, जसे त्याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यात दाखवले. फिन ऍलन यापूर्वी आयपीएलमध्ये आरसीबीकडून खेळला आहे. तो आयपीएल २०२६ मध्ये केकेआरकडून खेळेल.
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यात, अॅलनने असे काही साध्य केले जे क्रिकेट इतिहासात कोणीही साध्य केले नव्हते. त्याने फक्त ३३ चेंडूत त्याचे शतक पूर्ण केले. टी२० विश्वचषक इतिहासातील हे सर्वात जलद शतक आहे. त्याने ख्रिस गेलचा ४७ चेंडूंचा विक्रम मागे टाकला. अॅलनने मार्को जॅनसेनच्या सलग पाच चेंडूंवर शतक ठोकून आपले शतक पूर्ण केले. टी-२० विश्वचषक इतिहासात बाद फेरीत (सेमीफायनल/फायनल) शतक करणारा तो पहिला खेळाडू ठरला. त्याच्या ऐतिहासिक खेळीत १० चौकार आणि आठ षटकारांचा समावेश होता.
Finn Allen scores the fastest hundred in Men’s #T20WorldCup history to power New Zealand into the final👏 It is one of the @marriottbonvoy Milestones of the #T20WorldCup 2026 👌 📝: https://t.co/nv2bu4uGh7 pic.twitter.com/PSuPYu3rfx — ICC (@ICC) March 4, 2026
एलनने २०२१ मध्ये टी२० मध्ये पदार्पण केले आणि २०२२ मध्ये एकदिवसीय पदार्पण केले. आयपीएल २०२६ च्या मिनी-लिलावात कोलकाता नाईट रायडर्सने त्याला २ कोटी रुपयांना करारबद्ध केले. स्थानिक पातळीवर, तो ऑकलंडचे प्रतिनिधित्व करतो आणि पर्थ स्कॉर्चर्स, सॅन फ्रान्सिस्को युनिकॉर्न्स आणि क्वेटा ग्लेडिएटर्सकडून खेळला आहे. २०२४ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध न्यूझीलंडचा सर्वाधिक १३७ हा टी२० मध्ये धावा करण्याचा विक्रमही त्याच्या नावावर आहे.