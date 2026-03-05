Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

वर्षा उसगांवकर यांना मोठा धक्का; अभिनेत्रीची लाखोंची फसवणूक, बिल्डर-दिग्दर्शकाविरोधात गुन्हा दाखल

ज्येष्ठ अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर यांची लाखोंची फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे. अभिनेत्रीला यामुळे मोठा धक्का बसला आहे, आता हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे हे आपण जाणून घेणार आहोत.

Updated On: Mar 05, 2026 | 09:51 AM
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • वर्षा उसगांवकर यांना मोठा धक्का
  • अभिनेत्रीची लाखोंची फसवणूक
  • बिल्डर-दिग्दर्शकाविरोधात गुन्हा दाखल
 

मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर यांना मोठा आर्थिक धक्का बसल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अभिनेत्री मृणालिनी जांभळे यांच्यासह काही अभिनेत्रींची तब्बल 47 लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे चित्रपटसृष्टीत खळबळ उडाली असून शिवाजी पार्क पोलिस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणात दिग्दर्शक तसेच बांधकाम व्यावसायिक अविनाश जाधव यांच्याविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला असून पोलिसांकडून सध्या या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे.

स्टार प्लसने ‘अ‍ॅडव्होकेट अंजली अवस्थी’ चा नवा टीझर आणला प्रेक्षकांच्या भेटीला!

नेमकं काय आहे प्रकरण?

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाची तक्रार अभिनेत्री मृणालिनी सुभाष जांभळे यांनी केली आहे. मराठी रंगभूमी आणि चित्रपटांत काम केलेल्या मृणालिनी यांची आरोपी अविनाश जाधव यांच्याशी व्यावसायिक ओळख होती. जाधव यांनी स्वतःला चित्रपट निर्माता आणि बिल्डर असल्याचे सांगत डोंबिवली येथील बांधकाम प्रकल्पात गुंतवणूक करण्याचे आमिष दाखवले. या प्रकल्पात गुंतवणूक केल्यास चांगला परतावा मिळेल आणि वर्षभरात मूळ रक्कम परत केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून नोव्हेंबर 2019 ते फेब्रुवारी 2020 या कालावधीत मृणालिनी जांभळे, वर्षा उसगांवकर आणि त्यांच्या ओळखीतील आणखी तीन जणांनी चेक आणि ऑनलाइन व्यवहाराद्वारे एकूण 47 लाख रुपयांची गुंतवणूक केली. सुरुवातीला जाधव यांनी परतावा म्हणून सुमारे साडेचार लाख रुपये दिले. मात्र त्यानंतर त्यांनी पैसे परत देणे बंद केले.

लग्नाच्या रिसेप्शनला पारंपारिक लूकमध्ये चमकली रश्मिका; विजयचीही स्टाईल लक्षवेधी, पाहा Video

“जे करायचे ते करा”, आरोपीची धमकी

तक्रारदारांनी वारंवार संपर्क साधून पैसे मागण्याचा प्रयत्न केला, पण जाधव यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. उलट त्यांनी आपला मोबाईल क्रमांक आणि पत्ता बदलत संपर्क टाळल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अखेर तक्रारदारांनी डोंबिवली येथे जाऊन जाधव यांची भेट घेतली आणि पैशांबाबत जाब विचारला. मात्र “मी पैसे देणार नाही, जे करायचे ते करा,” असे उलट उत्तर देत त्यांनी धमकी दिल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.

फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर सर्व तक्रारदारांनी 26 फेब्रुवारी रोजी दादर येथील शिवाजी पार्क पोलिस ठाण्यात धाव घेत आरोपीविरोधात तक्रार नोंदवली. या प्रकरणाचा पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शैलेश शेजुळ यांच्याकडे सोपवण्यात आला असून पोलीस सध्या अधिक तपास करत आहेत.

Web Title: Marathi actress varsha usgaonkar and others lose lakhs of rupees in builder fraud

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 09:51 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

लग्नाच्या रिसेप्शनला पारंपारिक लूकमध्ये चमकली रश्मिका; विजयचीही स्टाईल लक्षवेधी, पाहा Video
1

लग्नाच्या रिसेप्शनला पारंपारिक लूकमध्ये चमकली रश्मिका; विजयचीही स्टाईल लक्षवेधी, पाहा Video

PM-USHA Scheme: पीएम-उषा योजनेचा ‘बूस्टर’! अनुसूचित जाती उपघटकासाठी १७ लाखांचा निधी वाटप
2

PM-USHA Scheme: पीएम-उषा योजनेचा ‘बूस्टर’! अनुसूचित जाती उपघटकासाठी १७ लाखांचा निधी वाटप

Satara News: ७/१२ उतारा ते आधार नोंदणी; धोम येथील महाशिबिरात अर्जांचा पाऊस
3

Satara News: ७/१२ उतारा ते आधार नोंदणी; धोम येथील महाशिबिरात अर्जांचा पाऊस

Heer Ranjha: इम्तियाज अली यांच्या ‘हीर रांझा’ मध्ये झळकणार ‘धुरंधर’ फेम अभिनेत्री; चित्रपटाबद्दल मोठी अपडेट समोर
4

Heer Ranjha: इम्तियाज अली यांच्या ‘हीर रांझा’ मध्ये झळकणार ‘धुरंधर’ फेम अभिनेत्री; चित्रपटाबद्दल मोठी अपडेट समोर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वर्षा उसगांवकर यांना मोठा धक्का; अभिनेत्रीची लाखोंची फसवणूक, बिल्डर-दिग्दर्शकाविरोधात गुन्हा दाखल

वर्षा उसगांवकर यांना मोठा धक्का; अभिनेत्रीची लाखोंची फसवणूक, बिल्डर-दिग्दर्शकाविरोधात गुन्हा दाखल

Mar 05, 2026 | 09:51 AM
Skin Care Tips: तरुण वयात चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या होतील गायब! रात्री झोपण्याआधी त्वचेवर करा ‘या’ तेलाने मसाज

Skin Care Tips: तरुण वयात चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या होतील गायब! रात्री झोपण्याआधी त्वचेवर करा ‘या’ तेलाने मसाज

Mar 05, 2026 | 09:50 AM
SA vs NZ : न्यूझीलंडचा नवीन रन मशीन कोण आहे Finn Allen? सेमीफायनलमध्ये विश्वविक्रमी खेळीनंतर नावावर केले अनेक विक्रम

SA vs NZ : न्यूझीलंडचा नवीन रन मशीन कोण आहे Finn Allen? सेमीफायनलमध्ये विश्वविक्रमी खेळीनंतर नावावर केले अनेक विक्रम

Mar 05, 2026 | 09:45 AM
घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी झटपट घरी बनवा कुरकुरीत ‘मिनी सामोसा’, दिसायलाच नाही तर चवीलाही लागतात मजेदार

घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी झटपट घरी बनवा कुरकुरीत ‘मिनी सामोसा’, दिसायलाच नाही तर चवीलाही लागतात मजेदार

Mar 05, 2026 | 09:40 AM
Ahilyanagar Crime: निलेश घायवळच्या कानशिलात लगावणाऱ्या कुख्यात गुंडांवर भररस्त्यात गोळीबार; चार गोळ्या लागून प्रकृती चिंताजनक

Ahilyanagar Crime: निलेश घायवळच्या कानशिलात लगावणाऱ्या कुख्यात गुंडांवर भररस्त्यात गोळीबार; चार गोळ्या लागून प्रकृती चिंताजनक

Mar 05, 2026 | 09:39 AM
मोठी बातमी ! शहरातील सोसायट्यांचे NA कर रद्द; राज्य सरकारने थकबाकीही केली माफ

मोठी बातमी ! शहरातील सोसायट्यांचे NA कर रद्द; राज्य सरकारने थकबाकीही केली माफ

Mar 05, 2026 | 09:32 AM
Kolhapur Heat: महाराष्ट्र होरपळला! कोल्हापुरात पारा ३४.९ अंशांवर, तर विदर्भात ‘हीट वेव्ह’चा इशारा

Kolhapur Heat: महाराष्ट्र होरपळला! कोल्हापुरात पारा ३४.९ अंशांवर, तर विदर्भात ‘हीट वेव्ह’चा इशारा

Mar 05, 2026 | 09:31 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM