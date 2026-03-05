वर्षा उसगांवकर यांना मोठा धक्का; अभिनेत्रीची लाखोंची फसवणूक, बिल्डर-दिग्दर्शकाविरोधात गुन्हा दाखल

मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर यांना मोठा आर्थिक धक्का बसल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अभिनेत्री मृणालिनी जांभळे यांच्यासह काही अभिनेत्रींची तब्बल 47 लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे चित्रपटसृष्टीत खळबळ उडाली असून शिवाजी पार्क पोलिस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात दिग्दर्शक तसेच बांधकाम व्यावसायिक अविनाश जाधव यांच्याविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला असून पोलिसांकडून सध्या या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाची तक्रार अभिनेत्री मृणालिनी सुभाष जांभळे यांनी केली आहे. मराठी रंगभूमी आणि चित्रपटांत काम केलेल्या मृणालिनी यांची आरोपी अविनाश जाधव यांच्याशी व्यावसायिक ओळख होती. जाधव यांनी स्वतःला चित्रपट निर्माता आणि बिल्डर असल्याचे सांगत डोंबिवली येथील बांधकाम प्रकल्पात गुंतवणूक करण्याचे आमिष दाखवले. या प्रकल्पात गुंतवणूक केल्यास चांगला परतावा मिळेल आणि वर्षभरात मूळ रक्कम परत केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून नोव्हेंबर 2019 ते फेब्रुवारी 2020 या कालावधीत मृणालिनी जांभळे, वर्षा उसगांवकर आणि त्यांच्या ओळखीतील आणखी तीन जणांनी चेक आणि ऑनलाइन व्यवहाराद्वारे एकूण 47 लाख रुपयांची गुंतवणूक केली. सुरुवातीला जाधव यांनी परतावा म्हणून सुमारे साडेचार लाख रुपये दिले. मात्र त्यानंतर त्यांनी पैसे परत देणे बंद केले.
“जे करायचे ते करा”, आरोपीची धमकी
तक्रारदारांनी वारंवार संपर्क साधून पैसे मागण्याचा प्रयत्न केला, पण जाधव यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. उलट त्यांनी आपला मोबाईल क्रमांक आणि पत्ता बदलत संपर्क टाळल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अखेर तक्रारदारांनी डोंबिवली येथे जाऊन जाधव यांची भेट घेतली आणि पैशांबाबत जाब विचारला. मात्र “मी पैसे देणार नाही, जे करायचे ते करा,” असे उलट उत्तर देत त्यांनी धमकी दिल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.
फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर सर्व तक्रारदारांनी 26 फेब्रुवारी रोजी दादर येथील शिवाजी पार्क पोलिस ठाण्यात धाव घेत आरोपीविरोधात तक्रार नोंदवली. या प्रकरणाचा पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शैलेश शेजुळ यांच्याकडे सोपवण्यात आला असून पोलीस सध्या अधिक तपास करत आहेत.