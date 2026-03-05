Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Wrinkles On The Face At A Young Age Will Disappear Massage This Oil On The Skin Before Going To Bed At Night

Skin Care Tips: तरुण वयात चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या होतील गायब! रात्री झोपण्याआधी त्वचेवर करा ‘या’ तेलाने मसाज

तरुण वयात चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या घालवण्यासाठी मोहरीच्या तेलाचा वापर करावा. यामुळे त्वचा उजळदार होण्यास मदत होते आणि चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या कमी होण्यास मदत होते.

Updated On: Mar 05, 2026 | 09:50 AM
तरुण वयात चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या होतील गायब! रात्री झोपण्याआधी त्वचेवर करा 'या' तेलाने मसाज

तरुण वयात चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या होतील गायब! रात्री झोपण्याआधी त्वचेवर करा 'या' तेलाने मसाज

Follow Us:
Follow Us:

वाढते प्रदूषण, धूळ, माती, आहारात होणारे बदल, मानसिक तणाव, धावपळ इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यासोबतच त्वचेवर सुद्धा लगेच दिसून येतो. चेहऱ्यावर जमा झालेल्या धूळ, मातीमुळे त्वचा खूप जास्त टॅन होते. याशिवाय त्वचेच्या बऱ्याच समस्या वाढू लागतात. त्वचेच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर महिला बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या स्किन ट्रीटमेंट करून त्वचेची काळजी घेतात. पण सतत केलेल्या स्किन ट्रीटमेंटमुळे त्वचा कालांतराने खूप जास्त म्हातारी झाल्यासारखी वाटते. तरुण वयात चेहऱ्यावर आलेले पिंपल्स, पिगमेंटेशन, सुरकुत्या त्वचेचे सौंदर्य पूर्णपणे खराब करून टाकतात. त्यामुळे त्वचेची काळजी घेणे खूप जास्त गरजेचे आहे. रात्री झोपण्याआधी अनेकांना वेगवेगळ्या ब्रँडच्या नाईट क्रीम लावण्याची सवय असते. पण या क्रीम लावल्यामुळे त्वचेला तात्पुरता फायदा होतो आणि पुन्हा एकदा त्वचा खराब होऊन जाते.(फोटो सौजन्य – istock)

शरीरावरील टॅनिंगला रामराम! गुळाच्या सोप्या घरगुती उपायाने मिळवा नैसर्गिक उजळपणा

हल्ली तरुण मुलांमुलींपासून ते अगदी ६० वर्षांपर्यंत सगळेच त्वचेच्या असंख्य समस्यांपासून त्रस्त आहेत. त्वचेवर आलेले मोठे मोठे फोड, पिगमेंटेशन काही केल्या लवकर निघून जात नाही. अशावेळी कोणत्याही केमिकल युक्त प्रॉडक्टचा वापर करण्याऐवजी घरगुती उपाय करून त्वचेची काळजी घ्यावी. चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या, काळे डाग आणि पिगमेंटेशन घालवण्यासाठी या तेलाने चेहऱ्यावर हलक्या हाताने मसाज करावा. मसाज केल्यामुळे चेहऱ्यावर जमा झालेली डेड स्किन नष्ट होऊन जाण्यास मदत होईल. सध्या सोशल मीडियावर मोहरीच्या तेलाची मोठी चर्चा रंगली आहे. पारंपरिक गुणधर्मांनी समृद्ध असलेले मोहरीचे तेल त्वचा आतून सुंदर करण्यास मदत करते. यामध्ये असलेले गुणकारी घटक चेहऱ्यावर वाढलेला टॅन कमी करतात.

मागील अनेक वर्षांपासून मोहरीच्या तेलाचा वापर जेवण बनवण्यासाठी केला जात आहे. याशिवाय त्वचेसंबंधित समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी सुद्धा मोहरीच्या तेलाचा वापर केला जातो. यामध्ये ओमेगा-३ फॅटी ऍसिड आणि अँटी- बॅक्टेरियल गुणधर्म मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. त्वचेचा संसर्ग आणि त्वचा रोगांपासून आराम मिळवण्यासाठी मोहरीचे तेल हातांवर घेऊन त्वचेवर लावावे. त्यानंतर हलक्या हाताने संपूर्ण चेहऱ्यावर मसाज करून घ्यावा. तसेच मोहरीच्या तेलाने संपूर्ण शरीराला मालिश केल्यास रक्तभिसरण सुधारण्यास मदत होईल. टाचांना पडलेल्या भेगा, कोरडे झालेले हात पुन्हा एकदा चमककर करण्यासाठी मोहरीच्या तेलाचा वापर करावा.

काळवंडलेले ओठ होतील गुलाबी आणि मऊ! घरीच तयार करा ‘हे’ आयुर्वेदिक लिपबाम, ओठ दिसतील सुंदर

चेहऱ्यावर वाढलेले काळे डाग आणि पिगमेंटेशन घालवण्यासाठी मोहरीच्या तेलात बेसन किंवा दही मिक्स करून लावावे. तयार केलेली पेस्ट संपूर्ण चेहऱ्यावर लावून काहीवेळ तशीच ठेवावी आणि नंतर त्वचा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यावी. यामुळे चेहऱ्यावर सॉफ्ट ग्लो येतो आणि त्वचा चमकदार दिसू लागते. तसेच रात्री झोपण्याआधी थेंबभर तेल हातांवर घेऊन हलक्या हाताने संपूर्ण त्वचेवर मालिश करावी. याशिवाय कोणतेही स्किन केअर प्रॉडक्ट किंवा घरगुती उपाय करताना पॅच टेस्ट करणे आवश्यक आहे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Wrinkles on the face at a young age will disappear massage this oil on the skin before going to bed at night

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 09:50 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अन्ननलिकेत वाढलेली जळजळ कमी करण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ, ॲसिडिटीचा त्रास होईल कायमचा बंद
1

अन्ननलिकेत वाढलेली जळजळ कमी करण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ, ॲसिडिटीचा त्रास होईल कायमचा बंद

काळवंडलेले ओठ होतील गुलाबी आणि मऊ! घरीच तयार करा ‘हे’ आयुर्वेदिक लिपबाम, ओठ दिसतील सुंदर
2

काळवंडलेले ओठ होतील गुलाबी आणि मऊ! घरीच तयार करा ‘हे’ आयुर्वेदिक लिपबाम, ओठ दिसतील सुंदर

कपड्यांवरील होळीचे हट्टी डाग कसे काढायचे? लाँड्रीवाला हा उपाय वापरा, सफेद कपड्यांवरचेही डाग होतील छूमंतर
3

कपड्यांवरील होळीचे हट्टी डाग कसे काढायचे? लाँड्रीवाला हा उपाय वापरा, सफेद कपड्यांवरचेही डाग होतील छूमंतर

धुळवडीच्या जल्लोषात आरोग्य सांभाळा! पर्यावरण तज्ज्ञ डॉक्टरांचे तरुणांना कळकळीचे आवाहन
4

धुळवडीच्या जल्लोषात आरोग्य सांभाळा! पर्यावरण तज्ज्ञ डॉक्टरांचे तरुणांना कळकळीचे आवाहन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Skin Care Tips: तरुण वयात चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या होतील गायब! रात्री झोपण्याआधी त्वचेवर करा ‘या’ तेलाने मसाज

Skin Care Tips: तरुण वयात चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या होतील गायब! रात्री झोपण्याआधी त्वचेवर करा ‘या’ तेलाने मसाज

Mar 05, 2026 | 09:50 AM
SA vs NZ : न्यूझीलंडचा नवीन रन मशीन कोण आहे Finn Allen? सेमीफायनलमध्ये विश्वविक्रमी खेळीनंतर नावावर केले अनेक विक्रम

SA vs NZ : न्यूझीलंडचा नवीन रन मशीन कोण आहे Finn Allen? सेमीफायनलमध्ये विश्वविक्रमी खेळीनंतर नावावर केले अनेक विक्रम

Mar 05, 2026 | 09:45 AM
घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी झटपट घरी बनवा कुरकुरीत ‘मिनी सामोसा’, दिसायलाच नाही तर चवीलाही लागतात मजेदार

घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी झटपट घरी बनवा कुरकुरीत ‘मिनी सामोसा’, दिसायलाच नाही तर चवीलाही लागतात मजेदार

Mar 05, 2026 | 09:40 AM
Ahilyanagar Crime: निलेश घायवळच्या कानशिलात लगावणाऱ्या कुख्यात गुंडांवर भररस्त्यात गोळीबार; चार गोळ्या लागून प्रकृती चिंताजनक

Ahilyanagar Crime: निलेश घायवळच्या कानशिलात लगावणाऱ्या कुख्यात गुंडांवर भररस्त्यात गोळीबार; चार गोळ्या लागून प्रकृती चिंताजनक

Mar 05, 2026 | 09:39 AM
मोठी बातमी ! शहरातील सोसायट्यांचे NA कर रद्द; राज्य सरकारने थकबाकीही केली माफ

मोठी बातमी ! शहरातील सोसायट्यांचे NA कर रद्द; राज्य सरकारने थकबाकीही केली माफ

Mar 05, 2026 | 09:32 AM
Kolhapur Heat: महाराष्ट्र होरपळला! कोल्हापुरात पारा ३४.९ अंशांवर, तर विदर्भात ‘हीट वेव्ह’चा इशारा

Kolhapur Heat: महाराष्ट्र होरपळला! कोल्हापुरात पारा ३४.९ अंशांवर, तर विदर्भात ‘हीट वेव्ह’चा इशारा

Mar 05, 2026 | 09:31 AM
Cheese Doodle Day: जिभेवर विरघळणारं चीज अन् कुरकुरीत मका, लहानपणच्या ‘त्या’ चवीची आठवण; जाणून घ्या ‘या’ खास दिवसाचा रंजक इतिहास

Cheese Doodle Day: जिभेवर विरघळणारं चीज अन् कुरकुरीत मका, लहानपणच्या ‘त्या’ चवीची आठवण; जाणून घ्या ‘या’ खास दिवसाचा रंजक इतिहास

Mar 05, 2026 | 09:28 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM