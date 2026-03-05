Skin Care Tips: तरुण वयात चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या होतील गायब! रात्री झोपण्याआधी त्वचेवर करा ‘या’ तेलाने मसाज

वाढते प्रदूषण, धूळ, माती, आहारात होणारे बदल, मानसिक तणाव, धावपळ इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यासोबतच त्वचेवर सुद्धा लगेच दिसून येतो. चेहऱ्यावर जमा झालेल्या धूळ, मातीमुळे त्वचा खूप जास्त टॅन होते. याशिवाय त्वचेच्या बऱ्याच समस्या वाढू लागतात. त्वचेच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर महिला बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या स्किन ट्रीटमेंट करून त्वचेची काळजी घेतात. पण सतत केलेल्या स्किन ट्रीटमेंटमुळे त्वचा कालांतराने खूप जास्त म्हातारी झाल्यासारखी वाटते. तरुण वयात चेहऱ्यावर आलेले पिंपल्स, पिगमेंटेशन, सुरकुत्या त्वचेचे सौंदर्य पूर्णपणे खराब करून टाकतात. त्यामुळे त्वचेची काळजी घेणे खूप जास्त गरजेचे आहे. रात्री झोपण्याआधी अनेकांना वेगवेगळ्या ब्रँडच्या नाईट क्रीम लावण्याची सवय असते. पण या क्रीम लावल्यामुळे त्वचेला तात्पुरता फायदा होतो आणि पुन्हा एकदा त्वचा खराब होऊन जाते.(फोटो सौजन्य – istock)
हल्ली तरुण मुलांमुलींपासून ते अगदी ६० वर्षांपर्यंत सगळेच त्वचेच्या असंख्य समस्यांपासून त्रस्त आहेत. त्वचेवर आलेले मोठे मोठे फोड, पिगमेंटेशन काही केल्या लवकर निघून जात नाही. अशावेळी कोणत्याही केमिकल युक्त प्रॉडक्टचा वापर करण्याऐवजी घरगुती उपाय करून त्वचेची काळजी घ्यावी. चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या, काळे डाग आणि पिगमेंटेशन घालवण्यासाठी या तेलाने चेहऱ्यावर हलक्या हाताने मसाज करावा. मसाज केल्यामुळे चेहऱ्यावर जमा झालेली डेड स्किन नष्ट होऊन जाण्यास मदत होईल. सध्या सोशल मीडियावर मोहरीच्या तेलाची मोठी चर्चा रंगली आहे. पारंपरिक गुणधर्मांनी समृद्ध असलेले मोहरीचे तेल त्वचा आतून सुंदर करण्यास मदत करते. यामध्ये असलेले गुणकारी घटक चेहऱ्यावर वाढलेला टॅन कमी करतात.
मागील अनेक वर्षांपासून मोहरीच्या तेलाचा वापर जेवण बनवण्यासाठी केला जात आहे. याशिवाय त्वचेसंबंधित समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी सुद्धा मोहरीच्या तेलाचा वापर केला जातो. यामध्ये ओमेगा-३ फॅटी ऍसिड आणि अँटी- बॅक्टेरियल गुणधर्म मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. त्वचेचा संसर्ग आणि त्वचा रोगांपासून आराम मिळवण्यासाठी मोहरीचे तेल हातांवर घेऊन त्वचेवर लावावे. त्यानंतर हलक्या हाताने संपूर्ण चेहऱ्यावर मसाज करून घ्यावा. तसेच मोहरीच्या तेलाने संपूर्ण शरीराला मालिश केल्यास रक्तभिसरण सुधारण्यास मदत होईल. टाचांना पडलेल्या भेगा, कोरडे झालेले हात पुन्हा एकदा चमककर करण्यासाठी मोहरीच्या तेलाचा वापर करावा.
चेहऱ्यावर वाढलेले काळे डाग आणि पिगमेंटेशन घालवण्यासाठी मोहरीच्या तेलात बेसन किंवा दही मिक्स करून लावावे. तयार केलेली पेस्ट संपूर्ण चेहऱ्यावर लावून काहीवेळ तशीच ठेवावी आणि नंतर त्वचा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यावी. यामुळे चेहऱ्यावर सॉफ्ट ग्लो येतो आणि त्वचा चमकदार दिसू लागते. तसेच रात्री झोपण्याआधी थेंबभर तेल हातांवर घेऊन हलक्या हाताने संपूर्ण त्वचेवर मालिश करावी. याशिवाय कोणतेही स्किन केअर प्रॉडक्ट किंवा घरगुती उपाय करताना पॅच टेस्ट करणे आवश्यक आहे.