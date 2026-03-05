Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Ahilyanagar Crime Notorious Goons Who Stabbed Nilesh Ghaywal To Death Were Shot In The Street Condition Critical After Receiving Four Bullets

Ahilyanagar Crime: निलेश घायवळच्या कानशिलात लगावणाऱ्या कुख्यात गुंडांवर भररस्त्यात गोळीबार; चार गोळ्या लागून प्रकृती चिंताजनक

Jamkhedमध्ये कुख्यात गुंड सागर मोहळकरवर नुरानी कॉलनीत 5-6 राऊंड गोळीबार. चार गोळ्या लागून तो गंभीर जखमी; पुढील उपचारासाठी पुण्याला हलवले. आरोपी फरार, पोलिस तपास सुरू.

Updated On: Mar 05, 2026 | 09:39 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • नुरानी कॉलनी रस्त्यावर दुचाकीवरून आलेल्या हल्लेखोरांचा गोळीबार
  • मोहळकरला चार गोळ्या लागल्या; प्रकृती चिंताजनक
  • सीसीटीव्ही तपास व विशेष पथकांकडून आरोपींचा शोध
अहिल्यानगर: अहिल्यानगर येथून एक गोळीबाराची घटना समोर आली आहे. शहरातील कुख्यात गुंड सागर किसन मोहळकर (वय ३२, रा. जामवाडी, जामखेड) याच्यावर बुधवारी गोळीबार झाल्याची थरारक घटना उघडकीस आली आहे. ही घटना नूरानी कॉलनी रस्त्यावर सायंकाळी साडेसात ते पावणे आठच्या सुमारास घडली. जवळपास पाच ते सात राउंड फायर करण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. यात मोहळकर हा गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहे.

Nandurbar News: नंदुरबारमध्ये 21 दिवसांपासून बेपत्ता महिलेचा मृतदेह सापडला शेतात; घातपाताचा संशय

काय घडलं नेमकं?

सागर मोहोळकर हा नुरानी कॉलनी परिसरात असतांना दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञातांनी त्याच्यावर अचानक गोळीबार सुरु केला आहे. हल्ला इतका अचानक झाला की परिसरात एकच गोंधळ उडाला. गोळ्या लागल्यानंतर मोहळकर रस्त्यावर कोसळला. हल्लेखोरांनी घटनेनंतर तात्काळ घटनास्थळावरून पळ काढला. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक दशरथ चौधरी आपल्या पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले. परिसराची नाकेबंदी करण्यात आली.

जखमी मोहळकर याला तातडीने रुग्णवाहिकेतून उपचारासाठी हलविण्यात आले. डॉक्टरांच्या प्राथमिक तपासणीत त्याच्या शरीरात चार गोळ्या अडकल्या असल्याचे स्पष्ट झाले. एकूण पाच ते सहा गोळ्या झाडण्यात आल्याचा अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. त्याला पुढील उपचारासाठी पुण्याला हलवण्यात आलं आहे. त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे समजते.

परिसरात भीतीचे वातारण

या गोळीबारामुळे गुन्हेगारी वर्तुळातील वाद पुन्हा चिघळल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या घटनेननंतर गोळीबार झालेल्या परिसरात भीतीचे वातावरण आहे. पोलीस सीसीटीव्ही फुटेज तपासात आहे. आरोपींचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके रवाना करण्यात आली आहेत. पोलीस पुढील तपास करत आहे.

अनेक गुन्हे दाखल

मोहळकर याच्यावर जिवे मारण्याचा प्रयत्न, खंडणी, मारहाण यांसारखे गंभीर गुन्हे दाखल असल्याची माहिती समोर आली आहे. तो काही काळ नाशिक कारागृहात होता आणि महिनाभरापूर्वीच जामिनावर सुटला होता. त्याच्या सुटकेनंतर शहरात तणावाचे वातावरण असल्याचे बोलले जात होते.

मद्यधुंद चालकांना पुणे पोलिसांचा दणका! एकाच दिवसात ४५५ चालकांवर ‘ड्रंक अँड ड्राईव्ह’ची कारवाई

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: गोळीबार कुठे झाला?

    Ans: जामखेड शहरातील नुरानी कॉलनी परिसरात.

  • Que: सागर मोहळकरची प्रकृती कशी आहे?

    Ans: त्याला चार गोळ्या लागल्या असून तो गंभीर जखमी आहे.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: नाकेबंदी करून सीसीटीव्ही तपास सुरू; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना.

Web Title: Ahilyanagar crime notorious goons who stabbed nilesh ghaywal to death were shot in the street condition critical after receiving four bullets

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 09:39 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nandurbar News: नंदुरबारमध्ये 21 दिवसांपासून बेपत्ता महिलेचा मृतदेह सापडला शेतात; घातपाताचा संशय
1

Nandurbar News: नंदुरबारमध्ये 21 दिवसांपासून बेपत्ता महिलेचा मृतदेह सापडला शेतात; घातपाताचा संशय

Nashik News: धक्कादायक! मुले-मुली बेपत्ता होण्याच्या संख्येत वाढ, आकडेवारी काय सांगते?
2

Nashik News: धक्कादायक! मुले-मुली बेपत्ता होण्याच्या संख्येत वाढ, आकडेवारी काय सांगते?

Mumbai Crime: वडाळ्यात होळीनंतर किरकोळ वादातून 22 वर्षीय तरुणाला मारहाण; चौघांना अटक
3

Mumbai Crime: वडाळ्यात होळीनंतर किरकोळ वादातून 22 वर्षीय तरुणाला मारहाण; चौघांना अटक

Chhattisgarh Crime: होळीच्या रात्री मुलाकडून वडिलांची कुऱ्हाडीने हत्या; हत्येनंतर बिर्याणी खाल्ली आणि…
4

Chhattisgarh Crime: होळीच्या रात्री मुलाकडून वडिलांची कुऱ्हाडीने हत्या; हत्येनंतर बिर्याणी खाल्ली आणि…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ahilyanagar Crime: निलेश घायवळच्या कानशिलात लगावणाऱ्या कुख्यात गुंडांवर भररस्त्यात गोळीबार; चार गोळ्या लागून प्रकृती चिंताजनक

Ahilyanagar Crime: निलेश घायवळच्या कानशिलात लगावणाऱ्या कुख्यात गुंडांवर भररस्त्यात गोळीबार; चार गोळ्या लागून प्रकृती चिंताजनक

Mar 05, 2026 | 09:39 AM
मोठी बातमी ! शहरातील सोसायट्यांचे NA कर रद्द; राज्य सरकारने थकबाकीही केली माफ

मोठी बातमी ! शहरातील सोसायट्यांचे NA कर रद्द; राज्य सरकारने थकबाकीही केली माफ

Mar 05, 2026 | 09:32 AM
Kolhapur Heat: महाराष्ट्र होरपळला! कोल्हापुरात पारा ३४.९ अंशांवर, तर विदर्भात ‘हीट वेव्ह’चा इशारा

Kolhapur Heat: महाराष्ट्र होरपळला! कोल्हापुरात पारा ३४.९ अंशांवर, तर विदर्भात ‘हीट वेव्ह’चा इशारा

Mar 05, 2026 | 09:31 AM
Cheese Doodle Day: जिभेवर विरघळणारं चीज अन् कुरकुरीत मका, लहानपणच्या ‘त्या’ चवीची आठवण; जाणून घ्या ‘या’ खास दिवसाचा रंजक इतिहास

Cheese Doodle Day: जिभेवर विरघळणारं चीज अन् कुरकुरीत मका, लहानपणच्या ‘त्या’ चवीची आठवण; जाणून घ्या ‘या’ खास दिवसाचा रंजक इतिहास

Mar 05, 2026 | 09:28 AM
लग्नाच्या रिसेप्शनला पारंपारिक लूकमध्ये चमकली रश्मिका; विजयचीही स्टाईल लक्षवेधी, पाहा Video

लग्नाच्या रिसेप्शनला पारंपारिक लूकमध्ये चमकली रश्मिका; विजयचीही स्टाईल लक्षवेधी, पाहा Video

Mar 05, 2026 | 09:17 AM
zodiac sign: सिद्धी योग आणि हस्त नक्षत्रामुळे या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

zodiac sign: सिद्धी योग आणि हस्त नक्षत्रामुळे या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Mar 05, 2026 | 09:15 AM
एक चूक पडली महागात! तारेवर चढताच सापाला लागला विजेचा झटका अन् मग जे घडलं… घटनेचा Video Viral

एक चूक पडली महागात! तारेवर चढताच सापाला लागला विजेचा झटका अन् मग जे घडलं… घटनेचा Video Viral

Mar 05, 2026 | 09:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM