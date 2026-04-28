Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • The Only Temple Dedicated To The Planet Mars In The World Where Is Such An Ancient Statue Of The God Mars

जगातील एकमेव मंगळ ग्रहाचं मंदिर; प्राचीन अशी मंगळदेवांची मूर्ती आहे तरी कुठे ?

आजवर अनेक ठिकाणी तुम्ही शनीदेवांची मंदिरं पाहिली असतील पण मंगळ देवाचं मंदिर पाहिलं नसेल. या जगाच्या पाठीवर एकमेव असं मंदिर आहे जिथे मंगळ देवांची मूर्ती आहे.

Updated On: Apr 28, 2026 | 07:24 PM
जगातील एकमेव मंगळ ग्रहाचं मंदिर; प्राचीन अशी मंगळदेवांची मूर्ती आहे तरी कुठे ?
Follow Us:
Follow Us:
  • जगातील एकमेव मंगळ ग्रहाचं मंदिर;
  • प्राचीन अशी मंगळदेवांची मूर्ती आहे तरी कुठे ?
राहू केतू शनी आणि मंगळ यांना ज्योतिषशास्त्रात पापीग्रह म्हटलं जातं. या ग्रहांची वक्रदृष्टी म्हटलं की अनेकांना घाम फुटतो. हिंदू संस्कृतीत लग्न जुळवताना घर, कुटुंब आणि वधू वराचा स्वभाव याला महत्व दिलं जातं . यासगळ्याबरोबर महत्व येतं ते म्हणजे लग्नासाठी एकमेकांना वधू वर किती साजेसे आहेत हे ठरवण्यासाठी पाहिली जाते ती पत्रिका. पत्रिकेतील ग्रहांची स्थिती काय आहे यावरुन वरुन तुमच्या भविष्याचा अंदाज वर्तवला जातो. लग्नासाठी पत्रिका जुळवताना असं म्हटलं जातं की तुमचे 36 पैकी किती गुण जुळतात यावरुन वधू वर एकमेकांसाठी किती योग्य आहे याला ज्योतिषी भाषेतून अंदाज व्यक्त केला जातो. याच 36 गुणांबरोबरच महत्वाचं आहे ते म्हणजे वधू किंवा वराच्या पत्रिकेतील मंगळाचं स्थान.

अनेकदा ऐकण्यात येतं की वधू किंवा वराची पत्रिका ही मांगलिक आहे. हे मांगलिक असणं म्हणजे नक्की काय, याचा आपल्या आयुष्यावर खरंच काही परिणाम होतो का ? असे प्रश्न आहेत. खरंतर मंगळ असणं म्हणजे कडक मंगळ किंवा सौैम्य मंगळ असला म्हणजे काहीतरी भयानक घडेल किंवा कोणाच्या जीवाशी खेळ होईल अशी भिती घातली जाते, ही भिती अंधश्रद्धा आहे. पत्रिका जुळवणं म्हणजे भविष्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो. अनेकदा मंगळदोषामुळे मनात एक भिती निर्माण होते. त्यावर विविध उपाय देखील सांगितले जातात आणि मंगळाची उपासना देखील करायला सांगितली जाते.

 Budh Gochar 2026: मेष राशीत बुध गोचर, बुधादित्य राजयोगाने फळफळणार सिंहसह अनेक राशींचं नशीब, करिअरमध्ये लाभ

असं म्हणातात की, मंगळा हा तापट आणि उग्र असा ग्रह आहे. त्यामुळेलाल रंग हा त्याचं प्रतीक आहे. आजवर अनेक ठिकाणी तुम्ही शनीदेवांची मंदिरं पाहिली असतील पण मंगळ देवाचं मंदिर पाहिलं नसेल. या जगाच्या पाठीवर एकमेव असं मंदिर आहे जिथे मंगळ देवांची मूर्ती आहे. हे मंदिर जळगाव जिल्ह्यातील अळमनेर तालुक्यात आहे. असं म्हणतात की या मंदिरात शेकडो वर्षापूर्वी स्वयंभू अशी मंगळदेवाची मूर्ती सापडली. हे मंदिर नेमकं कोणी बांधलं याबाबत काहीच माहिती नाही पण असं म्हणतात की एका साधुपुरुषाने मंदिर परिसरात खूप काळ तप केला होता. त्यामुळे या भूमीला तप भूमी असं देखील म्हणतात.

लग्नामध्ये मुलीला माहेरहून अन्नपूर्णा देवीची मूर्ती का देतात? काय आहे त्यामागील शास्त्र?

Web Title: The only temple dedicated to the planet mars in the world where is such an ancient statue of the god mars

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 28, 2026 | 07:24 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Success Story: ‘तुला काहीच येत नाही’ म्हणणाऱ्यांना कसं दिलं उत्तर? अनु कुमारी यांची संघर्षमयी यशोगाथा एकदा वाचाच..

Success Story: ‘तुला काहीच येत नाही’ म्हणणाऱ्यांना कसं दिलं उत्तर? अनु कुमारी यांची संघर्षमयी यशोगाथा एकदा वाचाच..

May 14, 2026 | 10:03 AM
“चाळीत कैरी चोरण्याची मज्जा वेगळीच होती” योगिता चव्हाणने दिला उन्हाळाच्या आठवणींना उजाळा

“चाळीत कैरी चोरण्याची मज्जा वेगळीच होती” योगिता चव्हाणने दिला उन्हाळाच्या आठवणींना उजाळा

May 14, 2026 | 10:03 AM
अजब-गजब रेकाॅर्ड! जोडप्याने 58 घंटे किस करुन गिनिज वर्ल्ड बुकमध्ये नोंदवलं होतं नाव, आता झालेत विभक्त…

अजब-गजब रेकाॅर्ड! जोडप्याने 58 घंटे किस करुन गिनिज वर्ल्ड बुकमध्ये नोंदवलं होतं नाव, आता झालेत विभक्त…

May 14, 2026 | 09:57 AM
Iran Kuwait Tension : कुवैतच्या ‘त्या’ कारवाईने इराण संतप्त; भारताच्या दौऱ्यावर असातानच अराघची यांनी दिला कडक इशारा

Iran Kuwait Tension : कुवैतच्या ‘त्या’ कारवाईने इराण संतप्त; भारताच्या दौऱ्यावर असातानच अराघची यांनी दिला कडक इशारा

May 14, 2026 | 09:41 AM
Sai Baba: दैवी पुरुष असूनदेखील साईबाबा भिक्षा का मागायचे? काय आहे त्यांची शिकवण

Sai Baba: दैवी पुरुष असूनदेखील साईबाबा भिक्षा का मागायचे? काय आहे त्यांची शिकवण

May 14, 2026 | 09:40 AM
NCP Politics: सुनेत्रा पवारांनी मारले एका दगडात तीन पक्षी! राष्ट्रवादीच्या आर्थिक सत्तेचे केंद्र आता पवार माय-लेकांच्या हाती

NCP Politics: सुनेत्रा पवारांनी मारले एका दगडात तीन पक्षी! राष्ट्रवादीच्या आर्थिक सत्तेचे केंद्र आता पवार माय-लेकांच्या हाती

May 14, 2026 | 09:33 AM
Ashok Kharat Case : अशोक खरातप्रकरणी मोठी अपडेट समोर; खरातचे आणखी 6 महिलांसोबत…

Ashok Kharat Case : अशोक खरातप्रकरणी मोठी अपडेट समोर; खरातचे आणखी 6 महिलांसोबत…

May 14, 2026 | 09:23 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM