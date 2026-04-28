Budh Gochar 2026: मेष राशीत बुध गोचर, बुधादित्य राजयोगाने फळफळणार सिंहसह अनेक राशींचं नशीब, करिअरमध्ये लाभ

३० एप्रिल रोजी बुध मेष राशीत प्रवेश करणार आहे. बुध मीन राशी सोडून मंगळाच्या राशीत, म्हणजेच मेष राशीत प्रवेश करेल. याच्या शुभ प्रभावामुळे पाहूया कोणत्या राशींना बुधादित्य राजयोगाचा फायदा होईल.

Updated On: Apr 28, 2026 | 12:26 PM
बुध गोचराचा कोणत्या राशीवर काय परिणाम होणार (फोटो सौजन्य - iStock)

  • मेष राशीत बुध होणार गोचर 
  • बुधादित्य योगाचा परिणाम 
  • सिंह राशीसह कोणत्या राशींना मिळणार लाभ 
बुध ग्रहाचे मेष राशीतील गोचर गुरुवार, ३० एप्रिल २०२६ रोजी होणार आहे. या काळात, ग्रहांचा स्वामी असलेला बुध आपली दुर्बळ राशी सोडून मंगळाच्या राशीत प्रवेश करेल, जिथे सूर्य आधीच उच्च राशीत आहे. सूर्य आणि बुध यांच्या युतीमुळे बुधादित्य राजयोग निर्माण होईल. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, बुधादित्य राजयोग अत्यंत शुभ आणि फायदेशीर मानला जातो. त्याच्या प्रभावामुळे करिअरमध्ये यश, उच्च पदे आणि प्रचंड संपत्ती प्राप्त होते. बुधाचे मेष राशीतील गोचर सिंह आणि धनु राशीसह अनेक राशींसाठी विशेषतः फायदेशीर ठरेल. पंडित राकेश झा यांच्याकडून सविस्तरपणे जाणून घेऊया की, मेष राशीतील बुधादित्य राजयोगामुळे कोणत्या राशींना फायदा होईल.

मेष राशीवर होणारा परिणाम

बुध मेष राशीच्या व्यक्तींच्या लग्न स्थानात गोचर करणार आहे. बुधाच्या प्रभावामुळे तुमचे धैर्य आणि शौर्य वाढेल. या काळात, तुम्ही तुमची प्रतिभा प्रभावीपणे प्रदर्शित करू शकाल. तुमच्या कृतींमुळे तुमच्या निर्णयांना यश मिळेल. तुमच्या वैवाहिक जीवनात प्रेमाचा वर्षाव होईल. तथापि, तुमच्या आरोग्याबाबतचा निष्काळजीपणा समस्या निर्माण करू शकतो.

वृषभ राशीवर परिणाम

बुधाचे गोचर वृषभ राशीच्या बाराव्या घरात प्रभाव टाकेल. या काळात तुमचा खर्च वाढू शकतो. तुम्ही एका मोठ्या गुंतवणुकीचा विचार कराल. या गोचरादरम्यान, तुम्हाला अधिक मेहनत करावी लागेल. तुमच्या नोकरी आणि व्यवसायात नफा अपेक्षित आहे. घाईने घेतलेला निर्णय समस्या निर्माण करू शकतो. तुमच्या जोडीदारासोबत काही मतभेद निर्माण होऊ शकतात.

मिथुन राशीवर परिणाम

बुध मिथुन राशीच्या अकराव्या घरात गोचर करत आहे. या काळात, बुधाचा शुभ प्रभाव तुम्हाला पद आणि प्रतिष्ठा मिळवून देईल. व्यवसायात गुंतलेल्यांना उत्पन्नाच्या चांगल्या संधी मिळतील. तथापि, या काळात कुटुंबातील सदस्यांसोबत काही मतभेद होऊ शकतात. तुम्हाला नवीन लोकांशी मिसळण्याची संधी मिळेल. तुम्ही मित्र किंवा कुटुंबासोबत बाहेर फिरायला जाण्याची योजना करू शकता.

कर्क राशीवर परिणाम

कर्क राशीच्या लोकांसाठी, बुधाचे गोचर दहाव्या घरात असेल. तुम्ही कामात व्यस्त राहाल. या काळात तुम्हाला तुमच्या सहकाऱ्यांचा किंवा वरिष्ठांचा पाठिंबा मिळणार नाही. तथापि, तुम्ही तुमच्या कार्यक्षमतेने त्यांना प्रभावित करू शकाल. या काळात तुम्हाला कामासाठी प्रवास करावा लागू शकतो. तुम्ही तुमच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमध्ये आघाडीवर असाल.

सिंह राशीवर परिणाम

बुधाचे गोचर सिंह राशीच्या नवव्या घरावर परिणाम करेल. बुध तुम्हाला सामाजिक क्षेत्रात आदर आणि सन्मान मिळवून देईल. या काळात तुमच्या वडिलांचा पाठिंबा अत्यंत उपयुक्त ठरेल. या काळात तुम्हाला उत्पन्नाचे नवीन स्रोत मिळतील. तुम्हाला धार्मिक कार्यांसाठी प्रवास करण्याची संधी मिळेल. तथापि, शिक्षणाशी संबंधित खर्च जास्त असू शकतो.

कन्या राशीवर परिणाम

बुधाचे गोचर कन्या राशीच्या आठव्या घरावर परिणाम करेल. परिणामी, तुम्हाला संमिश्र परिणाम मिळतील. या काळात तुम्हाला सावधगिरीने काम करण्याची गरज आहे. कोणतेही महत्त्वाचे काम हाती घेण्यापूर्वी, सर्व बाबींचा काळजीपूर्वक विचार करा. बुध ग्रहाचे आठव्या घरातले भ्रमण तुमच्या आरोग्यावरही परिणाम करू शकते. त्यामुळे, तुमच्या आहाराकडे विशेष लक्ष द्या.

तूळ राशीवर परिणाम

तूळ राशीसाठी, सातव्या घरातील बुध भ्रमणाचा प्रभाव जाणवेल. यामुळे प्रेम आणि उत्साह येईल. प्रेम आणि वैवाहिक संबंध या दोन्हीमध्ये घाई करणे टाळा. तुमचा हट्टीपणा समस्या निर्माण करू शकतो. या काळात तुम्हाला मित्रांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. भागीदारी संबंधित कामांमध्ये फायद्याच्या संधी निर्माण होतील.

वृश्चिक राशीवर परिणाम

बुध वृश्चिक राशीच्या सहाव्या घरात भ्रमण करत आहे. हा धोरणात्मक बदलांचा काळ असेल. आपल्या विरोधकांना कमी लेखू नका. घाई तुमच्यासाठी समस्या निर्माण करू शकते. तुम्हाला वडिलोपार्जित मालमत्तेचा फायदा होऊ शकतो. या काळात वाद घालणे टाळा. दुखापत होण्याचा धोका आहे.

धनु राशीवर परिणाम

बुध भ्रमणाचा धनु राशीच्या पाचव्या घरावर प्रभाव पडेल. या काळात तुमची कार्यक्षमता वाढेल. तुम्हाला स्पर्धांमध्ये यश मिळेल. बाह्य संपर्कांना फायदा होईल. उच्च शिक्षणासाठी केलेले तुमचे प्रयत्न यशस्वी होतील. प्रेमाच्या बाबतीत नशीब तुम्हाला साथ देईल, ज्यामुळे नातेसंबंध अधिक दृढ होतील.

मकर राशीवर परिणाम

बुधाचे गोचर मकर राशीच्या चौथ्या घरात प्रभाव टाकेल. या काळात, तुम्ही इतरांना सहजपणे आकर्षित करू शकाल. सामाजिक क्षेत्रात तुमच्या कामाचे कौतुक होऊ शकते. या काळात, तुम्ही घराच्या सजावटीवर अधिक लक्ष केंद्रित कराल. तुम्ही काही नवीन वस्तू खरेदी करण्याचा विचारही करू शकता. तुमच्या जोडीदाराच्या आरोग्यामुळे काही अस्वस्थता येऊ शकते.

कुंभ राशीवर परिणाम

बुधाचे कुंभ राशीच्या तिसऱ्या घरात गोचर झाल्यामुळे तुमची धावपळ होईल. या काळात भावंडांशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. कोणतेही नवीन काम सुरू करण्यापूर्वी अनुभवी लोकांचा सल्ला घ्या. या काळात वाहन चालवताना काळजी घ्या. तुम्हाला तुमच्या आईकडून प्रेम आणि पाठिंबा मिळू शकतो.

मीन राशीवर परिणाम

बुध मीन राशीच्या दुसऱ्या घरात गोचर करेल. या काळात, तुम्ही तुमच्या बोलण्याने इतरांना प्रभावित करण्यात यशस्वी व्हाल. मात्र, काही आरोग्य समस्यांमुळे तुम्हाला त्रास होऊ शकतो. बँकेसंबंधित कामे पूर्ण करण्यासाठी हा एक उत्तम काळ असेल. तुम्हाला आर्थिक लाभाच्या संधीही मिळू शकतात.

Published On: Apr 28, 2026 | 12:26 PM

