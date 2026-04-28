Seltos आणि Sierra ला टक्कर देण्यासाठी येतेय नवी Hyundai Creta; फीचर्समध्ये काय असेल खास?

Hyundai ची नवी Creta Seltos आणि Sierra ला कडवी टक्कर देण्यासाठी सज्ज आहे. या नव्या मॉडेलमध्ये ड्युअल स्क्रीन सेटअप, पॅनोरॅमिक सनरूफ, व्हेंटिलेटेड सीट्स, BOSE साउंड सिस्टम आणि लेव्हल-2 ADAS सेफ्टी फीचर्स मिळणार आहेत.

Updated On: Apr 28, 2026 | 06:45 PM
भारतातील सर्वात लोकप्रिय मिडसाईज एसयूव्ही, ह्युंदाई क्रेटा, एका नवीन अवतारात दाखल होणार आहे. तिसऱ्या पिढीची २०२७ मॉडेल इयर क्रेटा चाचणी करताना दिसली असून, तिच्या डिझाइनबद्दल अनेक तपशील समोर आले आहेत. नवीन क्रेटाचा आकार अधिक सरळ आणि चौकोनी असण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे ती अधिक मजबूत आणि शक्तिशाली दिसेल. असे म्हटले जाते की, तिचे डिझाइन ह्युंदाईच्या नवीन कॉन्सेप्ट मॉडेलपासून प्रेरित आहे, जे नुकतेच एका मोठ्या ऑटो शोमध्ये प्रदर्शित करण्यात आले होते.

गाडीच्या आकाराच्या बाबतीत, नवीन क्रेटा सध्याच्या मॉडेलपेक्षा मोठी असेल. ती अधिक लांब आणि रुंद असेल, ज्यामुळे आतमध्ये अधिक जागा मिळेल. यामध्ये उतरती पुढची विंडशील्ड, उतरती रूफलाइन आणि मोठा रूफ स्पॉयलर असण्याची शक्यता आहे. नवीन १८-इंची अलॉय व्हील्स आणि लहान ओव्हरहँगमुळे ती रस्त्यावर अधिक आरामदायक होईल. एकूणच, रस्त्यावर तिची उपस्थिती पूर्वीपेक्षा अधिक चांगली असेल.

इंटिरियरमधील विशेष वैशिष्ट्ये आणि नवीन फीचर्स कोणती असतील?

नवीन क्रेटाच्या आतमध्येही लक्षणीय बदल अपेक्षित आहेत. तिचे इंटिरियर पूर्णपणे नवीन आणि अधिक प्रीमियम असेल. यात काळ्या रंगाच्या लेदरेट सीट्स असू शकतात, ज्यामुळे कारला एक आलिशान अनुभव मिळेल. पुढच्या सीट्समध्ये सुधारित हेडरेस्ट्स असू शकतात आणि मागच्या सीट्समध्ये ॲडजस्टेबल हेडरेस्ट्स असू शकतात, ज्यामुळे लांबच्या प्रवासात आराम मिळेल. फीचर्सच्या बाबतीत, यात एक मोठी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम असू शकते, जी पूर्वीपेक्षा अधिक स्मार्ट असेल. यात कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी आणि अद्ययावत ADAS सुरक्षा फीचर्सचाही समावेश असू शकतो. याचा अर्थ, नवीन क्रेटा केवळ आरामदायकच नाही, तर तांत्रिकदृष्ट्याही प्रगत असेल.

इंजिन आणि हायब्रीड टेक्नॉलॉजीमधील अपडेट्स

नवीन क्रेटामधील इंजिनचे पर्याय तेच राहण्याची शक्यता आहे. यात १.५-लिटर पेट्रोल, १.५-लिटर टर्बो पेट्रोल आणि १.५-लिटर डिझेल इंजिनचा समावेश असू शकतो. ट्रान्समिशनचे पर्यायही तेच राहतील, त्यामुळे ग्राहकांना फारसा बदल जाणवणार नाही. तथापि, सर्वात मोठा बदल हायब्रीड टेक्नॉलॉजीच्या स्वरूपात येऊ शकतो. अहवालानुसार, ह्युंदाई या एसयूव्हीमध्ये १.५-लिटर पेट्रोल इंजिनवर आधारित एक शक्तिशाली हायब्रीड सिस्टीम देऊ शकते. असे झाल्यास, ही ह्युंदाईची पहिली हायब्रीड एसयूव्ही ठरू शकते, ज्यामुळे मायलेज आणि इंधन कार्यक्षमता सुधारेल.

लॉन्चची वेळ आणि स्पर्धा

कंपनीने अद्याप नवीन ह्युंदाई क्रेटाच्या लॉन्चची अधिकृत घोषणा केलेली नाही, परंतु असे मानले जाते की ही एसयूव्ही २०२७ च्या सुरुवातीला लॉन्च केली जाऊ शकते. २०२६ च्या अखेरीस तयारी सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. लॉन्च झाल्यावर, ती किया सेल्टोस, मारुती ग्रँड व्हिटारा, टोयोटा हायडर, स्कोडा कुशाक, फोक्सवॅगन टायगुन, टाटा सिएरा आणि होंडा एलिव्हेट यांसारख्या एसयूव्हींशी स्पर्धा करेल. आपल्या नवीन डिझाइन आणि हायब्रीड वैशिष्ट्यांमुळे, क्रेटा पुन्हा एकदा या सेगमेंटमध्ये एक प्रबळ स्पर्धक बनू शकते.

Published On: Apr 28, 2026 | 06:45 PM

May 18, 2026 | 06:13 PM
May 18, 2026 | 06:10 PM
May 18, 2026 | 06:02 PM
May 18, 2026 | 06:01 PM
May 18, 2026 | 06:00 PM
May 18, 2026 | 05:54 PM
May 18, 2026 | 05:50 PM

May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM
May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
