HDFC बँकेचा ग्राहकांना झटका? 15 मे पासून लागू होणार नवे नियम; रिवॉर्ड पॉइंट्स आणि लाउंज सुविधेवर होणार परिणाम?

HDFC बँकेने आपल्या ‘Regalia Gold’ क्रेडिट कार्डच्या रिवॉर्ड्स प्रोग्राम आणि एअरपोर्ट लाउंज एक्सेसमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. हे नवीन नियम १५ मे २०२६ पासून अंमलात येतील आणि कार्डधारकांना विविध प्रकारचे नवीन लाभ उपलब्ध करून देतील. या लाभांचा फायदा घेण्यासाठी, यामध्ये समाविष्ट असलेले विशिष्ट बदल समजून घेणे अत्यंत आवश्यक असेल.
Regalia Gold कार्डधारकांबद्दल बोलायचे झाल्यास, त्यांना आता एक नवीन लाभ मिळणार आहे. जर ग्राहकांनी एका ‘कॅलेंडर तिमाही’च्या कालावधीत आपला बोर्डिंग पास अपलोड केला, तर त्यांना दोन मोफत फायदे मिळतील. या फायद्यांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
निवडक वेलनेस केंद्रांवर मोफत स्पा सेवा.
Uber द्वारे कॉम्प्लिमेंट्री एयरपोर्ट ट्रांसफर. (Airport Transfers).
सहभागी हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्समध्ये बुफे जेवणाची सुविधा.
सहभागी हॉटेल्स कॉम्प्लिमेंट्रीमध्ये रुप अपग्रेड (Room Upgrades).
या सर्व सुविधा ‘Travel Edge Program’ अंतर्गत दिल्या जातात.
पूर्वी तुम्ही खर्च केलेल्या प्रत्येक ₹150 वर 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिळवत होतात; मात्र, 15 मे 2026 पासून, आता तुम्ही खर्च केलेल्या प्रत्येक ₹200 वर 5 Base रिवॉर्ड पॉइंट्स मिळवाल. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, रिवॉर्ड्स मिळवण्याच्या पद्धतीत थोडासा बदल करण्यात आला आहे.
आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांवर लागू होणारे ‘डायनॅमिक करन्सी कन्व्हर्जन’ (DCC) शुल्क 1.75% निश्चित करण्यात आले आहे. तुम्ही जेव्हा रुपयांमध्ये (INR) पेमेंट कराल मग ते परदेशात असताना असो किंवा परदेशी व्यापाऱ्यांकडे तेव्हा हे शुल्क लागू होईल.
जर तुमचे कार्ड हरवले किंवा चोरीला गेले, तर ते पुन्हा जारी करण्यासाठी ₹199 इतके शुल्क आकारले जाईल.
हे एक नवीन वैशिष्ट्य आहे, ज्याद्वारे ग्राहक केवळ आपला ‘बोर्डिंग पास’ अपलोड करून विविध लाभांचा फायदा घेऊ शकतात. याचा लाभ घेण्यासाठी, SmartBuy पोर्टलवर लॉग-इन करा > Regalia Gold Benefits > Upload Boarding Pass > Avail Benefits.
