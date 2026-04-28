HDFC बँकेचा ग्राहकांना झटका? 15 मे पासून लागू होणार नवे नियम; रिवॉर्ड पॉइंट्स आणि लाउंज सुविधेवर होणार परिणाम?

जर तुम्ही HDFC बँकेचे ग्राहक आहात आणि जर तुम्ही HDFC बँकेचे क्रेडिट कार्ड वापरत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. बँकेने आपल्या रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोग्राम आणि एअरपोर्ट लाउंज एक्सेसच्या नियमांमध्ये सुधार

Updated On: Apr 28, 2026 | 07:03 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • नवीन नियम १५ मे २०२६ पासून लागू होणार
  • प्रवासाशी संबंधित नवीन फायदे ?
  • नवी रिवॉर्ड रचना काय ?
HDFC Bank Credit Card Rule Change: जर तुम्ही HDFC बँकेचे ग्राहक आहात आणि जर तुम्ही HDFC बँकेचे क्रेडिट कार्ड वापरत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. बँकेने आपल्या रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोग्राम आणि एअरपोर्ट लाउंज एक्सेसच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची घोषणा केली आहे. हे नवीन नियम १५ मे २०२६ पासून लागू होणार असून, याचा परिणाम प्रामुख्याने इन्शुरन्स पेमेंट्स आणि प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्सवर होणार आहे.

HDFC बँकेने आपल्या ‘Regalia Gold’ क्रेडिट कार्डच्या रिवॉर्ड्स प्रोग्राम आणि एअरपोर्ट लाउंज एक्सेसमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. हे नवीन नियम १५ मे २०२६ पासून अंमलात येतील आणि कार्डधारकांना विविध प्रकारचे नवीन लाभ उपलब्ध करून देतील. या लाभांचा फायदा घेण्यासाठी, यामध्ये समाविष्ट असलेले विशिष्ट बदल समजून घेणे अत्यंत आवश्यक असेल.

प्रवासाशी संबंधित नवीन फायदे कोणते आहेत?

Regalia Gold कार्डधारकांबद्दल बोलायचे झाल्यास, त्यांना आता एक नवीन लाभ मिळणार आहे. जर ग्राहकांनी एका ‘कॅलेंडर तिमाही’च्या कालावधीत आपला बोर्डिंग पास अपलोड केला, तर त्यांना दोन मोफत फायदे मिळतील. या फायद्यांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

निवडक वेलनेस केंद्रांवर मोफत स्पा सेवा.
Uber द्वारे कॉम्प्लिमेंट्री एयरपोर्ट ट्रांसफर. (Airport Transfers).
सहभागी हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्समध्ये बुफे जेवणाची सुविधा.
सहभागी हॉटेल्स कॉम्प्लिमेंट्रीमध्ये रुप अपग्रेड (Room Upgrades).
या सर्व सुविधा ‘Travel Edge Program’ अंतर्गत दिल्या जातात.

नवी रिवॉर्ड रचना काय आहे?

पूर्वी तुम्ही खर्च केलेल्या प्रत्येक ₹150 वर 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिळवत होतात; मात्र, 15 मे 2026 पासून, आता तुम्ही खर्च केलेल्या प्रत्येक ₹200 वर 5 Base रिवॉर्ड पॉइंट्स मिळवाल. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, रिवॉर्ड्स मिळवण्याच्या पद्धतीत थोडासा बदल करण्यात आला आहे.

DCC चार्जमध्ये बदल

आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांवर लागू होणारे ‘डायनॅमिक करन्सी कन्व्हर्जन’ (DCC) शुल्क 1.75% निश्चित करण्यात आले आहे. तुम्ही जेव्हा रुपयांमध्ये (INR) पेमेंट कराल मग ते परदेशात असताना असो किंवा परदेशी व्यापाऱ्यांकडे तेव्हा हे शुल्क लागू होईल.

कार्ड Re-issuance Fee काय आहे?

जर तुमचे कार्ड हरवले किंवा चोरीला गेले, तर ते पुन्हा जारी करण्यासाठी ₹199 इतके शुल्क आकारले जाईल.

‘Boarding Edge Program’ म्हणजे काय?

हे एक नवीन वैशिष्ट्य आहे, ज्याद्वारे ग्राहक केवळ आपला ‘बोर्डिंग पास’ अपलोड करून विविध लाभांचा फायदा घेऊ शकतात. याचा लाभ घेण्यासाठी, SmartBuy पोर्टलवर लॉग-इन करा > Regalia Gold Benefits > Upload Boarding Pass > Avail Benefits.

Published On: Apr 28, 2026 | 07:03 PM

