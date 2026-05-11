Tri Ekadash Yog: गुरु आणि चंद्राच्या युतीने तयार होणार त्रिकादश योग, या राशींच्या लोकांना होणार आर्थिक फायदा

गुरुवार, १४ मेच्या रात्री चंद्र मीन राशीतून मेष राशीत प्रवेश करेल. हे संक्रमण रात्री १०:३४ वाजता होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार गुरू मिथुन राशीत असल्यामुळे तो चंद्रापासून तिसऱ्या घरात असेल, तर चंद्र गुरूपासून अकराव्या घरात असेल. त्यामुळे, चंद्र आणि गुरू यांच्यामध्ये त्रिकादशा योग तयार होईल. हा योग सर्वात शुभ योगांपैकी एक मानला जातो, जो करिअरमध्ये सकारात्मक परिणाम आणू शकतो आणि आर्थिक सुस्थिती सुधारू शकतो. हा योग काही विशिष्ट राशींसाठी अत्यंत शुभ ठरू शकतो. त्रिकादशा योगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या
सध्या गुरु तुमच्या राशीत आहे, तर चंद्राच्या मेष राशीतील आगमनामुळे चंद्रासोबत त्रिकादशा योग तयार होईल. परिणामी, गुरु तुमच्या पहिल्या घरात आणि चंद्र तुमच्या अकराव्या घरात असेल. ही ग्रहस्थिती तुम्हाला जीवनात शुभ फळे देईल. चंद्राच्या लाभ घरात असलेल्या स्थितीमुळे व्यावसायिकांना भरघोस नफ्याची अपेक्षा करता येईल. या काळात नोकरीतही प्रगती मिळू शकते. प्रत्येक प्रयत्नात नशीब तुम्हाला साथ देईल. तुमच्या कौटुंबिक जीवनातही सकारात्मक बदल दिसून येऊ शकतात.
तुमच्या राशीचा स्वामी सूर्य याचा मित्र असलेला गुरु सध्या तुमच्या लाभ घरात आहे, तर त्रिकादशा योगादरम्यान चंद्र तुमच्या भाग्य घरात असेल. परिणामी, १४ मे रोजी तयार होणारा त्रिकादशा योग तुमच्यासाठी अत्यंत भाग्यवान ठरेल. तुमची प्रलंबित कामे पूर्ण होऊ शकतात. जर कुठे पैसे अडकले असतील, तर ते कमीतकमी प्रयत्नांनी परत मिळवता येतील. या काळात जे लोक नवीन नोकरीच्या शोधात आहे त्यांना नोकरी मिळण्याची शक्यता आहे. तुम्ही केलेल्या गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळू शकतो. तुमच्या कौटुंबिक जीवनातही सुखद बदल घडून येऊ शकतात.
गुरु तुमच्या राशीचा स्वामी आहे, त्यामुळे जेव्हा तो चंद्रासोबत त्रिकादशा योग बनवतो, तेव्हा तुमचे जीवन सुधारेल. काहींना कामाच्या ठिकाणी पदोन्नती मिळू शकते, तर मालमत्तेसंबंधीचे वादही मिटू शकतात. या काळात उत्पन्नाचे अतिरिक्त स्रोत मिळू शकतात आणि त्यांच्या संचित संपत्तीतही वाढ होण्याची शक्यता आहे. शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या धनु राशीच्या लोकांना नफा होण्याची शक्यता असते. विवाहित व्यक्ती आपल्या जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवू शकतात.
Ans: गुरु ज्ञान, धन आणि शुभत्वाचा कारक मानला जातो, तर चंद्र मन आणि भावना दर्शवतो. त्यांच्या युतीमुळे सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात, अशी मान्यता आहे.
Ans: आर्थिक प्रगती, करिअरमध्ये यश, मानसिक समाधान, नवीन संधी, कौटुंबिक आनंद
Ans: त्रिकादश योगाचा मिथुन, सिंह आणि धनु राशींच्या लोकांना होणार फायदा