Shani Jayanti: 13 वर्षांनी शनि जयंतीला शुभ योग, या राशींच्या लोकांवर राहणार शनि देवाचे आशीर्वाद

शनि जयंतीच्या दिवशी एक खास योग तयार होणार आहे. यंदाची शनि जयंती विशेष मानली जात नाही. याचे कारण म्हणजे जवळपास १३ वर्षांनंतर आलेला एक दुर्मिळ योगायोग आहे. या वर्षी शनी जयंती शनिवार, १६ मे रोजी येत असल्यामुळे हा योग अतिशय खास मानला जातो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा शनि जयंती शनिवारी येते, तेव्हा तिचा प्रभाव अनेक पटींनी वाढतो. त्यामुळे, हा काळ अनेक राशींसाठी बदल, प्रगती आणि दिलासा घेऊन येणारा ठरतो. शनि जयंतीच्या दिवशी कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या
शनि जयंती दरवर्षी ज्येष्ठ महिन्याच्या अमावस्येच्या दिवशी साजरी केली जाते. असे मानले जाते की, याच दिवशी भगवान शनिदेवांचा जन्म झाला होता. हा दिवस शनि अमावस्या किंवा शनिश्चरी अमावस्या म्हणूनही ओळखला जातो. या वर्षीचा योगायोग विशेष आहे, कारण शनिवार आणि अमावस्या एकाच दिवशी येत आहेत. ज्योतिषशास्त्रानुसार शनि हा कर्म आणि न्यायाचा देव मानला जातो. तो लोकांना त्यांच्या कर्मानुसार फळ देतो. त्यामुळे, जेव्हा त्याचा प्रभाव शुभ असतो, तेव्हा जीवनात सकारात्मक बदल अचानक दिसू लागतात. मात्र, जर कुंडलीत त्याचे स्थान कमजोर असेल, तर आव्हाने वाढू शकतात.
वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ दिलासादायक ठरू शकतो. जे लोक बऱ्याच काळापासून पदोन्नती किंवा नवीन नोकरीची वाट पाहत आहेत, त्यांना चांगली बातमी मिळू शकते. कामाच्या ठिकाणी असलेला तणावही कमी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. एक प्रकारे, आता कष्टाचे फळ मिळेल.
हा काळ मिथुन राशीसाठी हळूहळू सुधारणा घेऊन येतो. व्यवसायात फायदा होऊ शकतो आणि प्रलंबित कामे पुढे सरकू शकतात. या काळात अनेकजण नवीन सुरुवातही करू शकतात, ज्यामुळे दीर्घकाळात सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात.
शनि जयंती ही तूळ राशींच्या लोकांसाठी फायदेशीर आहे. यावेळी तुम्हाला नवीन संधी उपलब्ध होतील. करिअरमध्ये बदल किंवा नवीन जबाबदाऱ्या मिळण्याची शक्यता आहे. काहींना परदेशाशी संबंधित संधीही मिळू शकतात. घरातील वातावरणही पूर्वीपेक्षा चांगले राहण्याची शक्यता आहे.
धनु राशींच्या लोकांसाठी हा काळ अनुकूल राहील. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या बॉस आणि वरिष्ठांकडून मिळणाऱ्या पाठिंब्यामुळे तुमचे काम सोपे होईल. जे लोक बऱ्याच काळापासून एखाद्या प्रकल्पावर कठोर परिश्रम करत आहेत, त्यांना आता त्याचे फायदे दिसू शकतील. तुमच्या आर्थिक परिस्थितीतही काही सुधारणा होऊ शकते.
कुंभ राशीवर स्वतः भगवान शनिदेवांचे अधिपत्य आहे, त्यामुळे या दिवसाचा त्यांच्यावर सर्वाधिक प्रभाव पडू शकतो. साडेसाती किंवा धैय्याने त्रस्त असलेल्यांना काहीसा दिलासा मिळू शकतो. त्यांच्या करिअरमध्ये नवीन उंची गाठण्याच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. अनेकांच्या जीवनात स्थिरतेची चिन्हेही दिसत आहेत.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: या दिवशी शनिदेवांची पूजा, दान आणि मंत्रजप केल्याने शुभ फल मिळते, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.
Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार यावेळी काही दुर्मिळ ग्रहयोग आणि शुभ संयोग तयार होत असल्याचे मानले जाते.
Ans: वाद-विवाद, अपमानास्पद वर्तन, अनावश्यक खर्च, चुकीचे व्यवहार