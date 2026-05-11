Vastu Tips: फ्रिजवर या वस्तू ठेवल्यास वाढू शकतात अडचणी, काय सांगते वास्तुशास्त्र

वास्तुशास्त्र आणि ज्योतिषशास्त्रानुसार, फ्रिजवर चुकीच्या वस्तू ठेवल्याने नकारात्मक ऊर्जा, तणाव आणि आर्थिक समस्या वाढू शकतात. फ्रिजवर कोणत्या गोष्टी ठेवल्यास अडचणी वाढू शकतात ते जाणून घ्या

Updated On: May 11, 2026 | 09:40 AM
  • फ्रिजवर या वस्तू ठेवल्यास वाढू शकतात अडचणी
  • फ्रीजवर कोणत्या वस्तू ठेवू नये
  • वास्तू आणि ज्योतिषशास्त्रात फ्रीजचे काय आहे महत्त्व
 

घरातील छोट्या सवयींचा कधीकधी मोठा परिणाम होऊ शकतो आणि आपण अनेकदा त्याकडे दुर्लक्ष करतो. विशेषतः स्वयंपाकघरातील आणि घरातील इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या बाबतीत, लोक विचार न करता फ्रिजवर वस्तू ठेवतात. मात्र वास्तुशास्त्र आणि ज्योतिषशास्त्रात या सवयींबद्दल सांगण्यात आलेले आहे. असे मानले जाते की, फ्रीज थंडावा, स्थिरता आणि चंद्राच्या ऊर्जेशी संबंधित आहे, तर त्यावर ठेवलेल्या वस्तू ग्रहांच्या ऊर्जेचा प्रवाह विस्कळीत करू शकतात.

शनि, राहू आणि चंद्र यांच्या असंतुलित स्थितीमुळे घरातील तणाव, आर्थिक चढउतार आणि आरोग्याच्या समस्याही वाढू शकतात. म्हणूनच, फ्रीजवर वस्तू ठेवताना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला तज्ज्ञ देतात, कारण थोड्याशा निष्काळजीपणामुळेही मोठ्या समस्या निर्माण होऊ शकतात.

वास्तू आणि ज्योतिषशास्त्रातील फ्रीजचे महत्त्व

वास्तुशास्त्रानुसार, फ्रीज ही केवळ एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तू नाही; तर त्याचा घराच्या ऊर्जेवरही परिणाम होतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, त्याचा संबंध चंद्राशी जोडला जातो, जो मन, भावना आणि मानसिक स्थिरतेमधील एक महत्त्वाचा घटक मानला जातो. जेव्हा फ्रिजच्या वर पसारा साचतो, तेव्हा चंद्राची ऊर्जा असंतुलित होते, ज्याचा थेट परिणाम कौटुंबिक वातावरणावर होतो. लोक अनेकदा विचार न करता तिथे वस्तू ठेवतात, ज्यामुळे राहू आणि शनिसारख्या ग्रहांचे नकारात्मक प्रभाव देखील सक्रिय होऊ शकतात.

औषधे ठेवल्याने बिघडू शकते आरोग्य

फ्रिजच्या वरच्या बाजूला औषधे ठेवणे ही एक सामान्य चूक आहे, परंतु ज्योतिषशास्त्रानुसार, याचा चंद्र आणि बुध ग्रहांच्या ऊर्जेवर परिणाम होतो. यामुळे मानसिक ताण वाढू शकतो आणि आजारपण लांबणीवर पडू शकते.

या गोष्टींमुळे ग्रहांचे वाढते असंतुलन

ज्योतिषशास्त्रानुसार, संपत्तीचा संबंध शुक्र आणि गुरू ग्रहांशी जोडला जातो. फ्रीजवर पैसे किंवा कागदपत्रे ठेवल्याने या ग्रहांची ऊर्जा अस्थिर होऊ शकते, ज्यामुळे अनपेक्षित खर्च आणि वाढता आर्थिक ताण येऊ शकतो.

धार्मिक चित्रे किंवा मूर्ती

फ्रिजसारख्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणावर देवाचे चित्र किंवा मूर्ती ठेवल्याने ऊर्जेचा संघर्ष निर्माण होतो, असे मानले जाते. यामुळे मानसिक अशांती येऊ शकते आणि घरातील सकारात्मक ऊर्जेत घट होऊ शकते.

काटेरी वनस्पती

निवडुंग किंवा काटेरी वनस्पती राहूची नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय करू शकतात, ज्यामुळे घरात संघर्ष, तणाव आणि कलह निर्माण होऊ शकतो.

तुटलेल्या वस्तू आणि पसारा

वास्तुशास्त्र आणि ज्योतिषशास्त्रानुसार, तुटलेली भांडी, रिकाम्या बाटल्या किंवा जुने डबे शनि आणि राहूची नकारात्मक ऊर्जा वाढवतात. अशा वस्तू फ्रिजवर ठेवल्याने जीवनात अडथळे, कामात विलंब आणि मानसिक ताण येऊ शकतो. या ऊर्जेचा परिणाम घराच्या प्रगतीवरही होतो.

स्वच्छतेमुळे बदलू शकते ऊर्जा

फ्रिज स्वच्छ आणि पसारा-मुक्त ठेवल्याने चंद्राची सकारात्मक ऊर्जा वाढते, ज्यामुळे घरात शांती, स्थिरता आणि आर्थिक संतुलन येते. वास्तुशास्त्र आणि ज्योतिषशास्त्रानुसार फ्रीजच्या वर वस्तू ठेवल्यामुळे त्याचा परिणाम घरातील ऊर्जेवर होतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: फ्रिजच्या वर वस्तू ठेवणे वास्तुनुसार योग्य मानले जाते का?

    Ans: वास्तुशास्त्रानुसार फ्रिजच्या वर खूप जड किंवा अनावश्यक वस्तू ठेवणे टाळावे, असे मानले जाते.

  • Que: वास्तुशास्त्र नुसार फ्रिजवर कोणत्या वस्तू ठेवू नयेत?

    Ans: औषधे, देवतांच्या मूर्ती किंवा फोटो, जुने कागद, रिकामे डबे, तुटलेल्या वस्तू

  • Que: घरात नकारात्मक ऊर्जा वाढण्यामागे वास्तुदोष कारणीभूत असू शकतो का?

    Ans: वास्तुश्रद्धेनुसार चुकीची मांडणी, अव्यवस्था आणि तुटलेल्या वस्तूंमुळे नकारात्मकता वाढू शकते.

Published On: May 11, 2026 | 09:40 AM

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
May 17, 2026 | 09:39 PM
May 17, 2026 | 09:23 PM
May 17, 2026 | 09:16 PM
May 17, 2026 | 08:38 PM
May 17, 2026 | 08:13 PM
May 17, 2026 | 08:05 PM

May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM
May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM