Vastu Tips : ऑफिस डेस्कवर चुकून पण ‘या’ गोष्टी ठेवू नका, आज व्हा सावध, धक्कादायक आहेत कारण…

सकाळी ऑफीसमध्ये आल्यानंतर आपण ज्या जागेवर बसतो, ती जागा नेहमी स्वच्छ असावी असं वाटतं , जेणेकरून काम करण्याचा उत्साह येतो. पण ऑफीस डेस्कच्या आजुबाजुला काही पसारा असेल तर त्याचा कामावर पण परिणाम होऊ शकतो.

Updated On: Dec 24, 2025 | 06:23 PM
घरात कोणतीही वस्तू ठेवताना आपण वास्तुशास्त्रानुसार ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. ज्यामुळे घरात सुख, शांती आणि समृद्धी येण्यास मदत होते. आपण घराची जितकी काळजी घेतो,तेवढीच ऑफीस डेस्कची देखील काळजी घेत असतो. अनेकांना ऑफीस डेस्क सजवण्याची आवड असते. पण डेस्क सजवण्यासाठी काही गोष्टी नकात्मक कारणांसाठी कारणीभूत ठरू शकते. वास्तुशास्त्रानुसार ऑफिस डेस्कवर काही वस्तू ठेवल्याने प्रगती, आर्थिक लाभ आणि मानसिक शांती प्रभावित होऊ शकते. तर, ऑफिस डेस्कवर कोणत्या वस्तू पूर्णपणे टाळाव्यात, ते जाणून घ्या…

प्रत्येकजण आपल्या कामात यश मिळवण्याची आकांक्षा बाळगतो. परंतु कधीकधी कठोर परिश्रम करूनही इच्छित परिणाम किंवा प्रगती मिळत नाही, ज्यामुळे निराशा होते. वास्तुशास्त्रात म्हटले आहे की ऑफिस हे केवळ काम करण्याचे ठिकाण नाही तर व्यावसायिक उर्जेचे आणि उत्पादकतेचे केंद्र आहे. वास्तुशास्त्रानुसार, ऑफिस डेस्कवर काही वस्तू ठेवल्याने प्रगती, आर्थिक लाभ आणि मानसिक शांतीवर परिणाम होऊ शकतो. तर, ऑफिस डेस्कवर कोणत्या वस्तू पूर्णपणे टाळाव्यात यासाठी वास्तु मार्गदर्शक तत्त्वांचा शोध घेऊया.

बुध करणार मकर राशीत प्रवेश, नव्या वर्षाच्या 3ऱ्या आठवड्यापासून सुरू होणार Golden Time, 3 राशींंना मिळणार तुफान लाभ

ऑफिस डेस्कवर या गोष्टी ठेवू नका

घाणेरडे भांडी किंवा उरलेले अन्न

वास्तुशास्त्रानुसार ऑफिस डेस्कवर घाणेरडे भांडी आणि उरलेले अन्न ठेवणे आवश्यक आहे. वास्तु आणि स्वच्छतेच्या दृष्टिकोनातून हे करणे अस्वास्थ्यकर मानले जाते. तुमच्या डेस्कवर घाणेरडे कप, प्लेट्स किंवा उरलेले अन्न ठेवल्याने नकारात्मकता वाढते, सभोवतालची ऊर्जा प्रदूषित होते आणि एकाग्रता आणि आरोग्याला बाधा येते.

हिंसक प्रतिमा

तुमच्या ऑफिस डेस्कवर कोणत्याही हिंसक प्रतिमा, वन्य प्राण्यांचे आक्रमक पुतळे किंवा युद्धाशी संबंधित शोपीस टाळावेत. यामुळे नकारात्मक विचार निर्माण होतात, ताण वाढतो आणि सहकाऱ्यांसोबतचे संबंध बिघडू शकतात.

सुकलेली किंवा कोमेजलेली फुले

तुमच्या ऑफिस डेस्कवर कधीही वाळलेली किंवा कोमेजलेली फुले आणि झाडे ठेवू नका. वाळलेली किंवा कोमेजलेली फुले आणि झाडे नकारात्मकता आणि मृत्यूचे प्रतीक मानली जातात. असे केल्याने ऊर्जा कमी होते आणि निराशा निर्माण होते.

जुने आणि न वापरलेले कागदपत्रे

जुने बिल, टाकाऊ कागद किंवा न वापरलेले कागदपत्रे तुमच्या ऑफिस डेस्कवर ठेवू नयेत. अशा वस्तू करिअरमध्ये स्तब्धता निर्माण करू शकतात आणि नवीन संधी देखील रोखू शकतात.

तुटलेल्या किंवा फाटलेल्या वस्तू

तुटलेल्या किंवा फाटलेल्या वस्तू नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करतात, म्हणून तुमच्या ऑफिस डेस्कवर तुटलेला पेन, शोपीस, तुटलेला संगणक माउस किंवा इतर कोणतीही तुटलेली किंवा फाटलेली वस्तू ठेवणे टाळा. यामुळे कामात अडथळे येऊ शकतात आणि आर्थिक नुकसान देखील होऊ शकते.

Grahan Yog 2026: नव्या वर्षाच्या सुरूवातीलाच संकटाचे सावट! सूर्य-राहूचे ग्रहण 5 राशींसाठी धोकादायक, संकटांचा डोंगर

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Published On: Dec 24, 2025 | 06:21 PM

