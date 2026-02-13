Mumbai Fire News : मुंबईतील ४५ मजली इमारतीला भीषण आग, काही जण अडकल्याची भीती, पाहा VIDEO

Mumbai News: देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत एका बहुमजली इमारतीत आग लागली आहे. ४५ मजली इमारतीच्या नवव्या मजल्यावर आग लागल्याची घटना समोर आली. या घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक अग्निशमन दल घटनास्थळी पोहोचले आणि बचाव आणि मदत कार्य सुरू केले. बहुमजली इमारतीमुळे आगीवर नियंत्रण मिळवणे अग्निशमन दलाच्या पथकासाठी आव्हानात्मक काम आहे. आग इतर मजल्यांवर पसरली तर ती अत्यंत कठीण होईल अशी भीती नागरिकांमध्ये होती.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ही आगीची घटना मुंबईतील गोरेगाव येथे घडली. ज्या उंच इमारतीला आग लागली ती इमारत अत्यंत प्रतिष्ठित असल्याचे वृत्त आहे. ४५ मजली इमारतीच्या नवव्या मजल्यावर आग लागली. अग्निशमन दलाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले आहेत आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. बहुमजली इमारतीमुळे बचाव पथकांना अत्यंत सावधगिरीने बचाव कार्य करावे लागत आहे. आगीच्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या लोकांची संख्या सध्या माहित नाही. 45 मजली इमारतीमुळे परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील बनली आहे. मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये बहुमजली इमारती सामान्य आहेत. महानगरपालिकेच्या नियमांनुसार बांधकाम करण्यापूर्वी बिल्डर किंवा मालकाने अनेक सुरक्षा उपाय अंमलात आणले पाहिजेत. अग्निसुरक्षा मंजुरी ही त्यापैकी एक आहे आणि ती मिळाल्यानंतरच कोणतीही इमारत बांधता येते.
अग्निशमन दलाकडून या आगीला लेव्हल-1 घोषित करण्यात आले. आग बेडरूममध्ये लागून विजेची वायरिंग, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन आणि घरगुती साहित्यापर्यंतच मर्यादित होती. घटनास्थळी ४ फायर इंजिन, ४ जंबो टँकर, अॅडव्हान्स वॉटर टँकर, टर्न टेबल लॅडर, हाय प्रेशर पंप व इतर बचाव साहित्य तैनात करण्यात आले आहे. मुंबई अग्निशमन दल, पोलिस, वीज वितरण कंपनी आणि बीएमसी कर्मचारी यांच्या मदतीने आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
मुंबईतील नौदल डॉकयार्डमध्ये भीषण आग लागल्याची बातमी समोर आली आहे. मुंबईच्या प्रतिष्ठित गेटवे ऑफ इंडियाच्या अगदी समोर असलेल्या डॉकयार्ड कॉम्प्लेक्समध्ये असलेल्या सर्व्हे यार्ड इमारतीत ही घटना घडली. आगीच्या ज्वाळा दूरवरून दिसत होत्या, ज्यामुळे परिसरात घबराट पसरली होती. माहिती मिळताच नौदल अग्निशमन दल आणि मुंबई अग्निशमन दलाच्या पथकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. बचाव कर्मचाऱ्यांनी तातडीने कारवाई केली आणि आग अधिक पसरण्यापासून रोखली. तासनतास प्रयत्नांनंतर अग्निशमन दलाच्या पथकांनी आग पूर्णपणे आटोक्यात आणली. कोणतेही मोठे नुकसान किंवा जीवितहानी झाल्याचे अधिकृत वृत्त नाही. अधिकाऱ्यांनी आगीच्या कारणाचा तपास सुरू केला आहे.
सोमवार, ९ फेब्रुवारी रोजी, विले पार्ले (पूर्व) परिसरातील एका बहुमजली निवासी इमारतीत भीषण आग लागली. या भीषण घटनेत ६३ वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला, तर आणखी एक महिला जखमी झाली. तेव्हापासून संपूर्ण इमारतीत आणि आजूबाजूच्या परिसरात घबराट पसरली आहे. अग्निशमन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विले पार्ले पूर्व येथील “सुविधा पर्ल” नावाच्या इमारतीत ही घटना घडली. सकाळी ९:५१ वाजता १३ मजली इमारतीच्या १३ व्या मजल्यावर अचानक आग लागली. उंच इमारतीतील आगीमुळे ज्वाला आणि धूर दूरवरून दिसत होता, त्यामुळे इमारतीतील रहिवाशांमध्ये चेंगराचेंगरी झाली आणि जीव वाचवण्यासाठी पळून गेले.