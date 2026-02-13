Who is Tarik Rahman: कुटंबाचे राजकारण संपवले, वयाच्या चौथ्या वर्षी तुरुंगवासची शिक्षा...: कोण आहेत तारिक रहमान?

उत्तर कोरियात किम जोंग यांच्यानंतरही हुकूमशाही सुरुच राहणार; मुलीकडे मिळणार विशेष जबाबदारी
तारिक रहमान यांना राजकारणात तारिक झिया या नावानेही ओळखले जाते. तारिक रहमान यांना कुटुंबातून राजकारणाचे धडे मिळाले आहेत. ते झियाउल रहमान आणि खालिदा झिया यांचे पुत्र आहेत. त्यांचा जन्म १९६७ मध्ये तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान म्हणजेच आता बांगलादेशमध्ये झाला.
१९७१ च्या मुक्ती युद्धादरम्यान, जेव्हा बांगलादेशला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा तारिक फक्त चार वर्षांचे होते आणि त्यांना काही काळासाठी ताब्यात घेण्यात आले होते. बीएनपी त्यांना “सर्वात तरुण युद्धकैद्यांपैकी एक” म्हणून सन्मानित करते.
काही वर्षांनी त्यांचे वडील झियाउर रहमान यांची हत्या करण्यात आली त्यावेळी तारिक फक्त १५ वर्षांचे होते. वडिलांच्या हत्येनंतर तारिक यांचे संगोपन त्यांच्या आई खालिदा झिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाले, ज्या नंतर बांगलादेशच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान बनल्या.
तारिक यांनी वयाच्या २३ व्या वर्षी राजकारणात प्रवेश केला. त्यांनी पूर्वी ढाका विद्यापीठातून आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा अभ्यास केला होता. लष्करी शासक हुसेन मुहम्मद इरशाद यांच्याविरुद्धच्या चळवळीदरम्यान त्यांनी राजकीय सक्रियतेला सुरुवात केली आणि ते बीएनपीमध्ये सामील झाले.
२००७ मध्ये, तारिक रहमान यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. त्यांना तुरुंगात शारीरिक आणि मानसिक छळ सहन करावा लागला. काही काळ राजकारणापासून दूर राहणार असल्याच्या अटीवरून तारिक यांची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली. त्यांच्या सुटकेनंतर, ते २००८ मध्ये उपचारांसाठी लंडनला गेले आणि बराच काळ बांगलादेशला परतले नाहीत.
या काळात, शेख हसीना पुन्हा सत्तेत आल्या आणि बीएनपीच्या अनेक नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले. २०१८ मध्ये, २००४ मध्ये हसीना यांच्या रॅलीवर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी तारिक रहमान यांना त्यांच्या अनुपस्थितीत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. झिया कुटुंबाला राजकारणातून कायमचे वगळण्याचा हा प्रयत्न होता. ब्रिटनमध्ये राहत असताना, तारिक रहमान त्यांच्या पत्नी, हृदयरोगतज्ज्ञ आणि मुलीसह राहत होते.
शेख हसीना यांची हकालपट्टी झाल्यानंतर आणि त्यांच्या आईची प्रकृती बिघडल्यानंतर, तारिक यांनी बांगलादेशी राजकारणात पुन्हा सक्रिय भूमिका सुरू केली. खालिदा झिया यांच्या निधनानंतर, त्यांना बीएनपीचे प्रमुख बनवण्यात आले. त्यांच्या पहिल्याच निवडणुकीत त्यांनी प्रचंड विजय मिळवला. हा विजय केवळ त्यांची वैयक्तिक कामगिरी नाही तर त्यांच्या खांद्यावर पुढे नेणाऱ्या कुटुंबाच्या वारशाचा सन्मान आहे.