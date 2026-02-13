Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Ended Family Politics Sentenced To Prison At The Age Of Four Who Is Tarik Rahman

Who is Tarik Rahman: कुटंबाचे राजकारण संपवले, वयाच्या चौथ्या वर्षी तुरुंगवासची शिक्षा…: कोण आहेत तारिक रहमान?

२००७ मध्ये, तारिक रहमान यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. त्यांना तुरुंगात शारीरिक आणि मानसिक छळ सहन करावा लागला.

Updated On: Feb 13, 2026 | 12:28 PM
Who is Tarik Rahman:

Who is Tarik Rahman: कुटंबाचे राजकारण संपवले, वयाच्या चौथ्या वर्षी तुरुंगवासची शिक्षा...: कोण आहेत तारिक रहमान?

Follow Us:
Follow Us:
  • तारिक रहमान बांगलादेशचे नवे पंतप्रधान होणार
  • बांगलादेश मुक्तीदरम्यान वयाच्या चौथ्या वर्षी काही काळासाठी तुरुंगवासाची शिक्षा
  • तारिक रहमान यांच्या आई खालिदा झिया  बांगलादेशच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान
BNP Wins Bangladesh Election 2026: बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने १३ व्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रचंड विजय मिळवला आहे. तारिक रहमान बांगलादेशचे नवे पंतप्रधान होणार आहेत. निकालांमध्ये बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) ला पूर्ण बहुमत मिळाले आहे. त्यानुसार, आता तारिक रहमान हे बांगलादेशच्या पंतप्रधानपदावर विराजमान होतील, हे स्पष्ट झाले आहे. तारिक हे केवळ झियाउर रहमान आणि खालिदा झिया यांचे उत्तराधिकारी नाहीत तर सध्याच्या बांगलादेशातील सर्वात प्रभावशाली नेत्यांपैकी एक आहेत. ते आता त्या देशाचे नेतृत्व करतील जिथे ते १७ वर्षे निर्वासित राहिले. पण त्याचवेळी तारिक रहमान नक्की कोण आहेत. असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.

उत्तर कोरियात किम जोंग यांच्यानंतरही हुकूमशाही सुरुच राहणार; मुलीकडे मिळणार विशेष जबाबदारी

सुरुवातीचे जीवन आणि कौटुंबिक पार्श्वभूमी

तारिक रहमान यांना राजकारणात तारिक झिया या नावानेही ओळखले जाते. तारिक रहमान यांना कुटुंबातून राजकारणाचे धडे मिळाले आहेत. ते झियाउल रहमान आणि खालिदा झिया यांचे पुत्र आहेत. त्यांचा जन्म १९६७ मध्ये तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान म्हणजेच आता बांगलादेशमध्ये झाला.

  वयाच्या ४ व्या वर्षी तुरुंगवासाची शिक्षा

१९७१ च्या मुक्ती युद्धादरम्यान, जेव्हा बांगलादेशला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा तारिक फक्त चार वर्षांचे होते आणि त्यांना काही काळासाठी ताब्यात घेण्यात आले होते. बीएनपी त्यांना “सर्वात तरुण युद्धकैद्यांपैकी एक” म्हणून सन्मानित करते.

काही वर्षांनी त्यांचे वडील झियाउर रहमान यांची हत्या करण्यात आली त्यावेळी तारिक फक्त १५ वर्षांचे होते. वडिलांच्या हत्येनंतर तारिक यांचे संगोपन त्यांच्या आई खालिदा झिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाले, ज्या नंतर बांगलादेशच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान बनल्या.

राजकारणात प्रवेश

तारिक यांनी वयाच्या २३ व्या वर्षी राजकारणात प्रवेश केला. त्यांनी पूर्वी ढाका विद्यापीठातून आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा अभ्यास केला होता. लष्करी शासक हुसेन मुहम्मद इरशाद यांच्याविरुद्धच्या चळवळीदरम्यान त्यांनी राजकीय सक्रियतेला सुरुवात केली आणि ते बीएनपीमध्ये सामील झाले.

Bangladesh Election Results : बांगलादेशात बीएनपीला मोठं यश; तारिक रहमान होणार पंतप्रधान

अटक, निर्वासन आणि संघर्ष

२००७ मध्ये, तारिक रहमान यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. त्यांना तुरुंगात शारीरिक आणि मानसिक छळ सहन करावा लागला. काही काळ राजकारणापासून दूर राहणार असल्याच्या अटीवरून तारिक यांची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली. त्यांच्या सुटकेनंतर, ते २००८ मध्ये उपचारांसाठी लंडनला गेले आणि बराच काळ बांगलादेशला परतले नाहीत.

या काळात, शेख हसीना पुन्हा सत्तेत आल्या आणि बीएनपीच्या अनेक नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले. २०१८ मध्ये, २००४ मध्ये हसीना यांच्या रॅलीवर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी तारिक रहमान यांना त्यांच्या अनुपस्थितीत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. झिया कुटुंबाला राजकारणातून कायमचे वगळण्याचा हा प्रयत्न होता. ब्रिटनमध्ये राहत असताना, तारिक रहमान त्यांच्या पत्नी, हृदयरोगतज्ज्ञ आणि मुलीसह राहत होते.

पुनरागमन आणि राजकीय यश

शेख हसीना यांची हकालपट्टी झाल्यानंतर आणि त्यांच्या आईची प्रकृती बिघडल्यानंतर, तारिक यांनी बांगलादेशी राजकारणात पुन्हा सक्रिय भूमिका सुरू केली. खालिदा झिया यांच्या निधनानंतर, त्यांना बीएनपीचे प्रमुख बनवण्यात आले. त्यांच्या पहिल्याच निवडणुकीत त्यांनी प्रचंड विजय मिळवला. हा विजय केवळ त्यांची वैयक्तिक कामगिरी नाही तर त्यांच्या खांद्यावर पुढे नेणाऱ्या कुटुंबाच्या वारशाचा सन्मान आहे.

 

 

 

 

Web Title: Ended family politics sentenced to prison at the age of four who is tarik rahman

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 13, 2026 | 12:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर
1

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

Bangladesh Elections : ‘आम्ही आनंदाने खुर्ची सोडू…’ ; युनूस यांनी जाहीर केला निवडणुकीनंतर प्लॅन
2

Bangladesh Elections : ‘आम्ही आनंदाने खुर्ची सोडू…’ ; युनूस यांनी जाहीर केला निवडणुकीनंतर प्लॅन

Bangladesh Elections : बांगलादेशाच्या सत्तेची चावी कोणाकडे? ४७% मतदानांतर काऊंटडाऊन सुरु
3

Bangladesh Elections : बांगलादेशाच्या सत्तेची चावी कोणाकडे? ४७% मतदानांतर काऊंटडाऊन सुरु

Bangladesh Elections : मतदानानंतर युनूस यांचे खळबळजनक वक्तव्य; शेख हसीनाला दिला ‘हा’ इशारा
4

Bangladesh Elections : मतदानानंतर युनूस यांचे खळबळजनक वक्तव्य; शेख हसीनाला दिला ‘हा’ इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Who is Tarik Rahman: कुटंबाचे राजकारण संपवले, वयाच्या चौथ्या वर्षी तुरुंगवासची शिक्षा…: कोण आहेत तारिक रहमान?

Who is Tarik Rahman: कुटंबाचे राजकारण संपवले, वयाच्या चौथ्या वर्षी तुरुंगवासची शिक्षा…: कोण आहेत तारिक रहमान?

Feb 13, 2026 | 12:28 PM
RERA फक्त बिल्डरच्या हितासाठीच? सुप्रीम कोर्टाचे परखड निरीक्षण; रचना पुनर्विचाराची गरज

RERA फक्त बिल्डरच्या हितासाठीच? सुप्रीम कोर्टाचे परखड निरीक्षण; रचना पुनर्विचाराची गरज

Feb 13, 2026 | 12:25 PM
नागपुरात बाप-लेकीला ट्रकने चिरडले; बारावीची परीक्षा ठरली अखेरची..

नागपुरात बाप-लेकीला ट्रकने चिरडले; बारावीची परीक्षा ठरली अखेरची..

Feb 13, 2026 | 12:20 PM
“तुमच्या सारख्या गद्दारांपेक्षा ते निष्ठावंत…; मुस्लीम महापौरवरुन टीका करणाऱ्या शिदेंवर संजय राऊतांचा घणाघात

“तुमच्या सारख्या गद्दारांपेक्षा ते निष्ठावंत…; मुस्लीम महापौरवरुन टीका करणाऱ्या शिदेंवर संजय राऊतांचा घणाघात

Feb 13, 2026 | 12:06 PM
समाविष्ट गावांचे नियोजन आता महापालिकेकडे; माधुरी मिसाळ यांच्या पाठपुराव्याला यश

समाविष्ट गावांचे नियोजन आता महापालिकेकडे; माधुरी मिसाळ यांच्या पाठपुराव्याला यश

Feb 13, 2026 | 12:03 PM
Google Layoffs Update: गुगलकडून ‘Exit Package’ योजना जाहीर! कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढली अस्वस्थता 

Google Layoffs Update: गुगलकडून ‘Exit Package’ योजना जाहीर! कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढली अस्वस्थता 

Feb 13, 2026 | 12:02 PM
‘Alpha’च्या सेटवर एकमेकांना भिडले आलिया आणि बॉबी; दिग्दर्शक आदित्य चोप्राने घेतला मोठा निर्णय

‘Alpha’च्या सेटवर एकमेकांना भिडले आलिया आणि बॉबी; दिग्दर्शक आदित्य चोप्राने घेतला मोठा निर्णय

Feb 13, 2026 | 12:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM
Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Feb 12, 2026 | 07:48 PM
Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Feb 12, 2026 | 07:30 PM
Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Feb 12, 2026 | 07:23 PM
Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Feb 12, 2026 | 07:17 PM
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM