नागपुरात बाप-लेकीला ट्रकने चिरडले; बारावीची परीक्षा ठरली अखेरची..

नागपूर : बारावीची परीक्षा देण्यासाठी वडिलांसोबत निघालेल्या लेकीचे स्वप्न काही किलोमीटरवरच चिरडले. गिट्टीने भरलेल्या ट्रकने दुचाकीला दिलेल्या धडकेत वडील आणि मुलीचा जागीच मृत्यू तर मैत्रीण गंभीर जखमी झाली. उमरेड-मोहपा मार्गावर गुरुवारी सकाळी १० वाजता घडलेल्या अपघाताने परिसर हळहळला आहे.
सुभाष केशव भिवणकर (वय ५०, रा. मोहपा), मुलगी तनवी (वय १६) या दोघांचा मृत्यू झाला. वंशिका ज्ञानेश्वर नरुळे (वय १७) ही विद्यार्थिनी गंभीर जखमी आहे. तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. तनवी व वंशिका यांची बारावीची परीक्षा असल्याने सुभाष भिवणकर सकाळी १० वाजता त्यांना घेऊन दुचाकीवरून उमरेडकडे निघाले होते. मोहप्याच्या बाहेर गिट्टीच्या ट्रक (क्र. एमएच ४० बीजी ७७५०) च्या चालकाने दुचाकीला धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की, वडिलांचा घटनास्थळीच मृत्यू तर गंभीर जखमी तनवीने रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला.
दरम्यान, अपघातानंतर ग्रामस्थांनी टिप्पर चालकाला चांगला चोप दिला व टिप्परला आग लावली. यामुळे तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती. काही काळ वाहतूक ठप्प झाली होती.
गावातील चुली पेटल्याच नाही
उमरेड ग्रामीण रुग्णालयात बाप-लेकीवर शवविच्छेदन करण्यात आले. मोहपा परिसरातील सात गिट्टी खाणींच्या मालकांनी संयुक्तरीत्या मृतांच्या कुटुंबीयांना 65 लाखांची मदत जाहीर केली आहे. या घटनेमुळे दिवसभर मोहपा गावात शोककळा पसरली. घरांत चुली पेटल्या नाही.
भरधाव जड वाहने ठरताहेत धोकादायक
गिट्टी खाणींमधून धावणारे टिप्पर आणि ट्रक या मार्गावर दिवसरात्र वेगाने धावतात. वेगमर्यादा, अडथळे, वाहतूक नियंत्रण किंवा पोलिस तपासणी नसल्याने हा रस्ता अपघातप्रवण ठरला आहे. धनाजी जळक, पोलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, उपविभागीय पोलिस अधिकारी वृष्टी जैन यांच्यासह पथकाने परिस्थिती नियंत्रणात आणली. अग्निशमन दलाने जळत्या वाहनावर नियंत्रण मिळवले. टिप्परचालक प्रफुल्ल दशरथ भोयर (२७) याला अटक केली असून, उमरेड पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविला आहे.
