Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Shaatak Trailer Out Ajay Devgn Narrates 100 Year Journey Of The Rashtriya Swayamsevak Sangh Rss Article

अजय देवगण यांच्या दमदार आवाजात ‘शतक – संघ के १०० वर्ष’ ट्रेलर रिलीज; जाणून घ्या कधी होणार चित्रपट प्रदर्शित

अजय देवगण ‘शतक’साठी निवेदकाच्या भूमिकेत प्रेक्षकांना दिसणार आहे. ‘शतक - संघ के १०० वर्ष’ या चित्रपटाचा नुकताच ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. तसेच हा चित्रपट नक्की कधी प्रदर्शित होणार जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 13, 2026 | 12:29 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • अजय देवगण यांच्या दमदार आवाजात ‘शतक’ चा ट्रेलर
  • जाणून घ्या कधी होणार चित्रपट प्रदर्शित
  • ‘शतक – संघ के १०० वर्ष’ काय आहे चित्रपटाची कथा?
 

‘शतक – संघ के १०० वर्ष’ या चित्रपटाचा बहुप्रतीक्षित ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला असून या ट्रेलरला बॉलीवूड सुपरस्टार अजय देवगण यांच्या प्रभावी आणि भारदस्त आवाजाची साथ लाभली आहे. त्यांच्या दमदार निवेदनामुळे चित्रपटाची पहिली झलकच प्रेक्षकांच्या मनावर ठसा उमटवणारी ठरत आहे. ट्रेलरमधून चित्रपटाची भव्यता, भावनिक गहिरेपणा आणि गंभीर आशय यांचा स्पष्ट अंदाज येतो आहे.

‘Alpha’च्या सेटवर एकमेकांना भिडले आलिया आणि बॉबी; दिग्दर्शक आदित्य चोप्राने घेतला मोठा निर्णय

त्याग, चिकाटी आणि ‘राष्ट्र प्रथम’ या मूल्यांवर आधारलेला हा चित्रपट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघच्या शंभर वर्षांच्या प्रवासाचा मागोवा घेतो. गुरुजी मा. स. गोळवलकर यांच्या विचारसरणीवर आणि संघाच्या चिरंतन तत्त्वांवर आधारित हा शतकीय प्रवास विविध ऐतिहासिक संदर्भ, दस्तऐवज आणि घटनांच्या आधारे मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. इतिहासातील काही न सांगितलेल्या गोष्टी किंवा न सांगितलेल्या अध्यायांकडे एका विशिष्ट दृष्टिकोनातून पाहण्याचा प्रयत्न या चित्रपटात दिसून येत आहे. भगव्या रंगाच्या प्रभावी प्रतीकात्मक मांडणीमुळे या संकल्पनेला अधिक ठळक आणि दृश्यात्मक प्रभाव प्राप्त झाला आहे.

 

चित्रपटाचा भाग असल्याबद्दल अजय देवगण यांनी आपली भावना व्यक्त करत म्हटले की, “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शंभर वर्षांच्या प्रवासाबद्दल मनःपूर्वक अभिनंदन. एक शतक हे केवळ कालगणनेतील टप्पा नसून, ते पिढ्यान् पिढ्यांच्या बांधिलकी, त्याग आणि राष्ट्रनिर्मितीतील योगदानाचे प्रतीक आहे. या शंभर वर्षांत संघाने सेवा, एकात्मता आणि सांस्कृतिक ओळख यांविषयीच्या चर्चांना आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. ‘शतक’ हा या दीर्घ प्रवासावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न आहे. माझ्यासाठी या कथेला आवाज देणे हा खरोखरच सन्मान आहे. ही केवळ एका संस्थेची गोष्ट नाही, तर एका विचाराची कथा आहे, जी काळाच्या ओघात अनेक आव्हानांना सामोरे जात ठामपणे उभी राहिली. जिद्द, श्रद्धा आणि सामूहिक ध्येय यांविषयी बोलणाऱ्या या कथेला माझा आवाज देणे ही अत्यंत अर्थपूर्ण अनुभूती आहे.”

‘एकदम बाप चित्रपट…’, शाहिद- तृप्तीच्या केमिस्ट्रीने वेधले लक्ष; समोर आला O’Romeo चा पहिला Review

पॅनोरमा यांच्या सहयोगाने साकारलेल्या या चित्रपटाची निर्मिती वीर कपूर यांनी केली असून दिग्दर्शनाची धुरा आशिष मल्ल यांनी सांभाळली आहे. सह-निर्माते म्हणून आशिष तिवारी यांचा सहभाग आहे. संशोधनाधारित मांडणी, प्रभावी दृश्यभाषा आणि दमदार निवेदन यांचा संगम असलेला ‘शतक – संघ के १०० वर्ष’ हा चित्रपट २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशभरातील चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे.

 

Web Title: Shaatak trailer out ajay devgn narrates 100 year journey of the rashtriya swayamsevak sangh rss article

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 13, 2026 | 12:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘Alpha’च्या सेटवर एकमेकांना भिडले आलिया आणि बॉबी; दिग्दर्शक आदित्य चोप्राने घेतला मोठा निर्णय
1

‘Alpha’च्या सेटवर एकमेकांना भिडले आलिया आणि बॉबी; दिग्दर्शक आदित्य चोप्राने घेतला मोठा निर्णय

‘एकदम बाप चित्रपट…’, शाहिद- तृप्तीच्या केमिस्ट्रीने वेधले लक्ष; समोर आला O’Romeo चा पहिला Review
2

‘एकदम बाप चित्रपट…’, शाहिद- तृप्तीच्या केमिस्ट्रीने वेधले लक्ष; समोर आला O’Romeo चा पहिला Review

अखेर राजपाल यादव यांची सुटका? फेडली एवढी रक्कम; अभिनेत्याच्या वकिलांनी दिला संपूर्ण हिशोब
3

अखेर राजपाल यादव यांची सुटका? फेडली एवढी रक्कम; अभिनेत्याच्या वकिलांनी दिला संपूर्ण हिशोब

राम चरण आणि उपासनाने केले त्यांच्या जुळ्या मुलांचे नामकरण; सांगितला गोंडस मुलांच्या नावाचा अर्थ
4

राम चरण आणि उपासनाने केले त्यांच्या जुळ्या मुलांचे नामकरण; सांगितला गोंडस मुलांच्या नावाचा अर्थ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अजय देवगण यांच्या दमदार आवाजात ‘शतक – संघ के १०० वर्ष’ ट्रेलर रिलीज; जाणून घ्या कधी होणार चित्रपट प्रदर्शित

अजय देवगण यांच्या दमदार आवाजात ‘शतक – संघ के १०० वर्ष’ ट्रेलर रिलीज; जाणून घ्या कधी होणार चित्रपट प्रदर्शित

Feb 13, 2026 | 12:29 PM
Who is Tarik Rahman: कुटंबाचे राजकारण संपवले, वयाच्या चौथ्या वर्षी तुरुंगवासची शिक्षा…: कोण आहेत तारिक रहमान?

Who is Tarik Rahman: कुटंबाचे राजकारण संपवले, वयाच्या चौथ्या वर्षी तुरुंगवासची शिक्षा…: कोण आहेत तारिक रहमान?

Feb 13, 2026 | 12:28 PM
RERA फक्त बिल्डरच्या हितासाठीच? सुप्रीम कोर्टाचे परखड निरीक्षण; रचना पुनर्विचाराची गरज

RERA फक्त बिल्डरच्या हितासाठीच? सुप्रीम कोर्टाचे परखड निरीक्षण; रचना पुनर्विचाराची गरज

Feb 13, 2026 | 12:25 PM
नागपुरात बाप-लेकीला ट्रकने चिरडले; बारावीची परीक्षा ठरली अखेरची..

नागपुरात बाप-लेकीला ट्रकने चिरडले; बारावीची परीक्षा ठरली अखेरची..

Feb 13, 2026 | 12:20 PM
“तुमच्या सारख्या गद्दारांपेक्षा ते निष्ठावंत…; मुस्लीम महापौरवरुन टीका करणाऱ्या शिदेंवर संजय राऊतांचा घणाघात

“तुमच्या सारख्या गद्दारांपेक्षा ते निष्ठावंत…; मुस्लीम महापौरवरुन टीका करणाऱ्या शिदेंवर संजय राऊतांचा घणाघात

Feb 13, 2026 | 12:06 PM
समाविष्ट गावांचे नियोजन आता महापालिकेकडे; माधुरी मिसाळ यांच्या पाठपुराव्याला यश

समाविष्ट गावांचे नियोजन आता महापालिकेकडे; माधुरी मिसाळ यांच्या पाठपुराव्याला यश

Feb 13, 2026 | 12:03 PM
Google Layoffs Update: गुगलकडून ‘Exit Package’ योजना जाहीर! कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढली अस्वस्थता 

Google Layoffs Update: गुगलकडून ‘Exit Package’ योजना जाहीर! कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढली अस्वस्थता 

Feb 13, 2026 | 12:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM
Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Feb 12, 2026 | 07:48 PM
Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Feb 12, 2026 | 07:30 PM
Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Feb 12, 2026 | 07:23 PM
Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Feb 12, 2026 | 07:17 PM
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM