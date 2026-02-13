अजय देवगण यांच्या दमदार आवाजात ‘शतक – संघ के १०० वर्ष’ ट्रेलर रिलीज; जाणून घ्या कधी होणार चित्रपट प्रदर्शित

‘शतक – संघ के १०० वर्ष’ या चित्रपटाचा बहुप्रतीक्षित ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला असून या ट्रेलरला बॉलीवूड सुपरस्टार अजय देवगण यांच्या प्रभावी आणि भारदस्त आवाजाची साथ लाभली आहे. त्यांच्या दमदार निवेदनामुळे चित्रपटाची पहिली झलकच प्रेक्षकांच्या मनावर ठसा उमटवणारी ठरत आहे. ट्रेलरमधून चित्रपटाची भव्यता, भावनिक गहिरेपणा आणि गंभीर आशय यांचा स्पष्ट अंदाज येतो आहे.
त्याग, चिकाटी आणि ‘राष्ट्र प्रथम’ या मूल्यांवर आधारलेला हा चित्रपट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघच्या शंभर वर्षांच्या प्रवासाचा मागोवा घेतो. गुरुजी मा. स. गोळवलकर यांच्या विचारसरणीवर आणि संघाच्या चिरंतन तत्त्वांवर आधारित हा शतकीय प्रवास विविध ऐतिहासिक संदर्भ, दस्तऐवज आणि घटनांच्या आधारे मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. इतिहासातील काही न सांगितलेल्या गोष्टी किंवा न सांगितलेल्या अध्यायांकडे एका विशिष्ट दृष्टिकोनातून पाहण्याचा प्रयत्न या चित्रपटात दिसून येत आहे. भगव्या रंगाच्या प्रभावी प्रतीकात्मक मांडणीमुळे या संकल्पनेला अधिक ठळक आणि दृश्यात्मक प्रभाव प्राप्त झाला आहे.
चित्रपटाचा भाग असल्याबद्दल अजय देवगण यांनी आपली भावना व्यक्त करत म्हटले की, “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शंभर वर्षांच्या प्रवासाबद्दल मनःपूर्वक अभिनंदन. एक शतक हे केवळ कालगणनेतील टप्पा नसून, ते पिढ्यान् पिढ्यांच्या बांधिलकी, त्याग आणि राष्ट्रनिर्मितीतील योगदानाचे प्रतीक आहे. या शंभर वर्षांत संघाने सेवा, एकात्मता आणि सांस्कृतिक ओळख यांविषयीच्या चर्चांना आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. ‘शतक’ हा या दीर्घ प्रवासावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न आहे. माझ्यासाठी या कथेला आवाज देणे हा खरोखरच सन्मान आहे. ही केवळ एका संस्थेची गोष्ट नाही, तर एका विचाराची कथा आहे, जी काळाच्या ओघात अनेक आव्हानांना सामोरे जात ठामपणे उभी राहिली. जिद्द, श्रद्धा आणि सामूहिक ध्येय यांविषयी बोलणाऱ्या या कथेला माझा आवाज देणे ही अत्यंत अर्थपूर्ण अनुभूती आहे.”
पॅनोरमा यांच्या सहयोगाने साकारलेल्या या चित्रपटाची निर्मिती वीर कपूर यांनी केली असून दिग्दर्शनाची धुरा आशिष मल्ल यांनी सांभाळली आहे. सह-निर्माते म्हणून आशिष तिवारी यांचा सहभाग आहे. संशोधनाधारित मांडणी, प्रभावी दृश्यभाषा आणि दमदार निवेदन यांचा संगम असलेला ‘शतक – संघ के १०० वर्ष’ हा चित्रपट २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशभरातील चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे.