Vastu Tips: चुकीच्या ठिकाणी खिडकी असेल तर वाढतात तणाव आणि खर्च, जाणून घ्या योग्य दिशा

वास्तुशास्त्रात घराच्या प्रत्येक कोपऱ्यासाठी विशिष्ट नियम सांगण्यात आले आहेत. असे मानले जाते की जर वास्तुनुसार घर बांधले गेले तर त्याचा कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या जीवनावर सकारात्मक परिणाम होतो. जर घरात खिडकीपासून दारापर्यंत काहीही योग्य दिशेने किंवा ठिकाणी नसेल तर त्याचा घरावर आणि कौटुंबिक जीवनावर विपरित परिणाम होऊ शकतो. शिवाय, समस्या देखील वाढू शकतात. घराच्या आत खिडक्या बनवताना दिशा, ठिकाण आणि इतर काही गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. खिडक्या संबंधित वास्तूचे कोणते नियम पाळावेत जाणून घ्या
तुमच्या घरात खिडक्या बसवताना त्यांचे दरवाजे आतल्या बाजूने उघडले पाहिजेत हा वास्तु नियम लक्षात ठेवा. असे मानले जाते की बाहेरून उघडणारे खिडक्यांचे दरवाजे शुभ नसतात. यामुळे वास्तुदोष तयार होऊ शकतात, ज्यामुळे कुटुंबातील सदस्यांसाठी समस्या निर्माण होऊ शकतात आणि कामात अडथळे येऊ शकतात.
वास्तुनुसार, दक्षिणेकडे तोंड करून खिडकी बनवणे शुभ मानले जात नाही. जर काही कारणास्तव तुम्हाला दक्षिण दिशेला खिडकी बनवावी लागली किंवा या दिशेला आधीच खिडकी असेल, तर एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की ती शक्य तितक्या कमी उघडावी. तसेच खिडक्या नेहमी स्वच्छ ठेवा आणि त्यातून येणारा कोणत्याही प्रकारचा आवाज शुभ मानला जात नाही.
वास्तुशास्त्रानुसार, उत्तरेकडे तोंड असलेली खिडकी असणे सर्वात शुभ असते. असे मानले जाते की उत्तर दिशा देव कुबेराची आहे. या ठिकाणी खिडकी बसवल्याने कुबेर देवाचा आशीर्वाद मिळतो आणि घरात सकारात्मक वातावरण टिकून राहते. याव्यतिरिक्त, संपत्ती वाढू शकते आणि घरगुती समस्या कमी होऊ शकतात.
उत्तर दिशेव्यतिरिक्त, तुम्ही पूर्वेलाही खिडक्या बसवू शकता. वास्तुशास्त्रात ही दिशा अत्यंत शुभ मानली जाते. या ठिकाणी खिडक्या बसवल्याने सूर्याची पहिली किरणे घरात प्रवेश करतात. यामुळे आनंद आणि समृद्धी देखील येते. या वास्तु नियमाचे पालन केल्याने कुटुंबातील सदस्यांनाही समृद्धी मिळू शकते.
वास्तुशास्त्रानुसार, मुख्य प्रवेशद्वाराच्या दोन्ही बाजूला खिडक्या असणे देखील शुभ मानले जाते. दरम्यान, खिडक्या समान आकाराच्या असल्याची खात्री करा. असे मानले जाते की यामुळे चुंबकीय चक्र पूर्ण होते आणि घरात सकारात्मक ऊर्जा राहते, तसेच नकारात्मकता दूर होते.
घरात खिडक्या बांधताना त्यांची संख्या विचारात घेतली पाहिजे असे मानले जाते. वास्तुनुसार, घरात खिडक्यांची संख्या नेहमीच सम असावी, जसे की 2, 4, 6 इत्यादी. 3, 5 किंवा 7 सारख्या विषम संख्येच्या खिडक्या असणे अशुभ मानले जाते. यामुळे वास्तुदोष निर्माण होऊ शकतात. जर घरात वास्तु-अनुरूप खिडक्या नसतील तर जीवनात समस्या निर्माण होऊ शकतात.
Ans: उत्तर, पूर्व आणि ईशान्य दिशेला असलेली खिडकी शुभ मानली जाते. या दिशांमधून सकारात्मक ऊर्जा आणि नैसर्गिक प्रकाश घरात प्रवेश करतो.
Ans: दक्षिण किंवा नैऋत्य दिशेतील खिडक्यांमुळे घरात तणाव, खर्च वाढणे, आरोग्य समस्या आणि आर्थिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
Ans: गरजेपेक्षा जास्त खिडक्या असतील तर ऊर्जा स्थिर राहत नाही. त्यामुळे खिडक्यांचे प्रमाण संतुलित असणे महत्त्वाचे आहे.