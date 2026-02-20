Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Vastu Tips Benefits Of Keeping A Camel Statue At Home If You Are Facing Obstacles At Work

Vastu Tips: नोकरीत अडथळे येत आहेत का? घरात ‘ही’ मूर्ती ठेवल्याने बदलेल तुमचे नशीब

घराच्या वायव्य दिशेला उंटाची मूर्ती ठेवणे वास्तुशास्त्रानुसार शुभ मानले जाते. उंटाच्या मूर्तीमुळे करिअर, व्यवसाय आणि सौभाग्यावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. घरात उंटाची मूर्ती ठेवण्याचे फायदे जाणून घ्या

Updated On: Feb 20, 2026 | 09:30 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • घरात उंटाची मूर्ती ठेवणे
  • उंटाची मूर्ती ठेवण्याचे फायदे
  • उंटाच्या मूर्तीमुळे बदलते नशीब
 

 

कधीकधी आपण घराच्या सजावटीत अशा छोट्या छोट्या गोष्टी ठेवतो, ज्याचा परिणाम केवळ भिंतींपुरता मर्यादित नसतो तर तो मन आणि वातावरणापर्यंत पोहोचतो. तुम्ही अनेक घरांमध्ये उंटाची मूर्ती शोपीस म्हणून पाहिली असेल. पण तुम्हाला माहीत आहे का की वास्तू आणि फेंगशुईनुसार, जर योग्य दिशेने ठेवली तर त्याचा करिअर, व्यवसाय आणि नशिबावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो? त्यामुळे हल्ली लोक सजावटीपेक्षा “ऊर्जा संतुलनाला” जास्त महत्त्व देत आहेत. जर तुम्हालाही तुमच्या घरात सकारात्मक बदल हवे असल्यास उंटाच्या मूर्तीशी संबंधित नियम जाणून घेणे खूप फायदेशीर आहे.

घरात उंटाची मूर्ती कोणत्या दिशेला ठेवावी

वास्तुशास्त्रानुसार, उंटाला संयम, स्थिरता आणि सतत प्रगतीचे प्रतीक मानले जाते. असे म्हटले जाते की ज्याप्रमाणे उंट वाळवंटातील कठोर परिस्थितीतही पुढे जात राहतो, त्याचप्रमाणे ही मूर्ती जीवनातील अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी प्रेरणा देते.

तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, घराच्या वायव्य दिशेला उंटाची मूर्ती ठेवणे सर्वात शुभ मानले जाते. ही दिशा सहकार्य आणि सामाजिक संबंधांशी संबंधित आहे. जर या दिशेला मूर्ती ठेवणे शक्य नसल्यास पूर्व किंवा उत्तर दिशेने देखील ठेवता येते. योग्य दिशेने ठेवलेली मूर्ती घराच्या वातावरणात स्थिरता आणि सकारात्मकता आणण्यास मदत करते.

Zodiac Sign: गजकेसरी योगाचा वृषभ आणि कुंभ राशीसह या राशींसाठी राहणार शुभ

कुठे ठेवावी उंटाची मूर्ती

केवळ दिशाच नाही तर योग्य स्थान देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. उंटाची मूर्ती बैठकीच्या खोलीत किंवा ड्रॉइंग रूममध्ये ठेवणे शुभ मानले जाते. कुटुंबातील सदस्य आणि पाहुणे येथेच सर्वाधिक वेळ घालवतात. विश्वासानुसार, वास्तुनुसार ड्रॉईंग रूममध्ये शोपीस ठेवल्याने घराचे वातावरण पूर्वीपेक्षा अधिक शांत राहते. उंटाची मूर्ती देखील या श्रेणीत येते, जी स्थिर उर्जेचे प्रतीक मानली जाते.

उंटाची मूर्ती ठेवण्याचे काय आहेत नियम

उंटाची मूर्ती जोडीने ठेवणे

वास्तुशास्त्रानुसार, उंटाची मूर्ती जोडीने ठेवणे अधिक फायदेशीर मानले जाते. यामुळे व्यवसाय आणि करिअरमध्ये सहकार्य आणि संतुलन वाढते असे मानले जाते.

या ठिकाणी ठेवू नका

उंटाची मूर्ती बेडरूममध्ये, बाथरूमजवळ, पायऱ्यांखाली किंवा मुख्य दरवाजासमोर ठेवू नये. या ठिकाणी ती ठेवणे अशुभ मानले जाते. शिवाय, मूर्ती बाहेरच्या दिशेला नसून आतल्या दिशेला तोंड करून असावी.

Numberlogy: मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

उंटाच्या मूर्तीचा आकार

पितळ किंवा तांब्याची मूर्ती विशेषतः शुभ मानली जाते. दरम्यान, लाकडी किंवा दगडाची मूर्तीदेखील ठेवता येते. आकार मध्यम असावा; खूप मोठी किंवा खूप लहान असलेली मूर्ती संतुलन बिघडू शकते. तसेच तुमच्या घरात कधीही तुटलेल्या किंवा खराब झालेल्या मूर्ती ठेवू नका. हे नकारात्मकतेचे लक्षण मानले जाते. तसेच, स्वच्छता राखा.

घरात उंटाची मूर्ती ठेवण्याचे फायदे

वास्तु आणि फेंगशुईनुसार, उंटाची मूर्ती योग्य दिशेने ठेवल्याने आणि नियमांचे पालन केल्याने आनंद आणि सौभाग्य वाढू शकते. विशेषतः ज्यांना नोकरीतील अडथळे, पदोन्नतीमध्ये विलंब किंवा व्यवसायात मंदीचा सामना करावा लागत आहे त्यांच्यासाठी हे एक सकारात्मक प्रतीक मानले जाते.

वास्तुशास्त्रानुसार घरात उंटाची मूर्ती ठेवल्याने मानसिक शांती मिळते आणि आत्मविश्वास वाढतो. उंटाची मूर्ती देखील त्याच सकारात्मक उर्जेचे प्रतीक आहे, जी मंद पण स्थिर प्रगतीचा संदेश देते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: नोकरीत अडथळे येण्यामागे वास्तुदोष कारणीभूत असू शकतो का?

    Ans: वास्तुशास्त्रानुसार घरातील ऊर्जा प्रवाह असंतुलित असल्यास करिअरमध्ये अडथळे, प्रगतीत विलंब किंवा मानसिक ताण वाढू शकतो. त्यामुळे काही प्रतीकात्मक उपाय सुचवले जातात.

  • Que: उंटाची मूर्ती घरात कुठे ठेवावी?

    Ans: उत्तर-पश्चिम दिशेत ठेवणे शुभ मानले जाते, कार्यालयीन टेबलवर लहान शोपीस ठेवू शकता, मूर्तीची दिशा घराच्या आतल्या भागाकडे असावी.

  • Que: कोणत्या साहित्याची मूर्ती अधिक योग्य?

    Ans: पितळ, लाकूड किंवा मातीची मूर्ती शुभ मानली जाते. तुटलेली किंवा खराब मूर्ती ठेवू नये.

Web Title: Vastu tips benefits of keeping a camel statue at home if you are facing obstacles at work

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 09:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vastu Tips: पायऱ्यांखाली ठेवा या वस्तू, घरात राहील सुख-समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा
1

Vastu Tips: पायऱ्यांखाली ठेवा या वस्तू, घरात राहील सुख-समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Vastu Tips: नोकरीत अडथळे येत आहेत का? घरात ‘ही’ मूर्ती ठेवल्याने बदलेल तुमचे नशीब

Vastu Tips: नोकरीत अडथळे येत आहेत का? घरात ‘ही’ मूर्ती ठेवल्याने बदलेल तुमचे नशीब

Feb 20, 2026 | 09:30 AM
केसांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर… घरीच बनवा रसाळ आवळ्याची कँडी; लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडेल याची चव

केसांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर… घरीच बनवा रसाळ आवळ्याची कँडी; लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडेल याची चव

Feb 20, 2026 | 09:30 AM
सिकंदर रझाने मोडला रोहित शर्माचा विश्वविक्रम! आयसीसी स्पर्धेत असा विक्रम करणारा तो पहिला कर्णधार

सिकंदर रझाने मोडला रोहित शर्माचा विश्वविक्रम! आयसीसी स्पर्धेत असा विक्रम करणारा तो पहिला कर्णधार

Feb 20, 2026 | 09:29 AM
‘…तर कठोर कारवाई केली जाणार’; शैक्षणिक संस्थांच्या अल्पसंख्याक दर्जानंतर मंत्री भोयर ‘अ‍ॅक्शन मोड’वर

‘…तर कठोर कारवाई केली जाणार’; शैक्षणिक संस्थांच्या अल्पसंख्याक दर्जानंतर मंत्री भोयर ‘अ‍ॅक्शन मोड’वर

Feb 20, 2026 | 09:21 AM
Free Fire Max: गेममध्ये सुरु झाला Romance Top-up ईव्हेंट, डायमंंड्स खरेदीवर प्लेअर्सना मिळणार ‘हे’ रिवॉर्ड्स

Free Fire Max: गेममध्ये सुरु झाला Romance Top-up ईव्हेंट, डायमंंड्स खरेदीवर प्लेअर्सना मिळणार ‘हे’ रिवॉर्ड्स

Feb 20, 2026 | 09:07 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

Feb 20, 2026 | 09:06 AM
Zodiac Sign: गजकेसरी योगाचा वृषभ आणि कुंभ राशीसह या राशींसाठी राहणार शुभ

Zodiac Sign: गजकेसरी योगाचा वृषभ आणि कुंभ राशीसह या राशींसाठी राहणार शुभ

Feb 20, 2026 | 09:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Feb 19, 2026 | 07:48 PM
Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Feb 19, 2026 | 07:45 PM
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

Feb 19, 2026 | 07:40 PM
Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Feb 19, 2026 | 07:26 PM
Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Feb 19, 2026 | 07:22 PM
Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Feb 19, 2026 | 03:27 PM