Vastu Tips: नोकरीत अडथळे येत आहेत का? घरात ‘ही’ मूर्ती ठेवल्याने बदलेल तुमचे नशीब

कधीकधी आपण घराच्या सजावटीत अशा छोट्या छोट्या गोष्टी ठेवतो, ज्याचा परिणाम केवळ भिंतींपुरता मर्यादित नसतो तर तो मन आणि वातावरणापर्यंत पोहोचतो. तुम्ही अनेक घरांमध्ये उंटाची मूर्ती शोपीस म्हणून पाहिली असेल. पण तुम्हाला माहीत आहे का की वास्तू आणि फेंगशुईनुसार, जर योग्य दिशेने ठेवली तर त्याचा करिअर, व्यवसाय आणि नशिबावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो? त्यामुळे हल्ली लोक सजावटीपेक्षा “ऊर्जा संतुलनाला” जास्त महत्त्व देत आहेत. जर तुम्हालाही तुमच्या घरात सकारात्मक बदल हवे असल्यास उंटाच्या मूर्तीशी संबंधित नियम जाणून घेणे खूप फायदेशीर आहे.
वास्तुशास्त्रानुसार, उंटाला संयम, स्थिरता आणि सतत प्रगतीचे प्रतीक मानले जाते. असे म्हटले जाते की ज्याप्रमाणे उंट वाळवंटातील कठोर परिस्थितीतही पुढे जात राहतो, त्याचप्रमाणे ही मूर्ती जीवनातील अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी प्रेरणा देते.
तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, घराच्या वायव्य दिशेला उंटाची मूर्ती ठेवणे सर्वात शुभ मानले जाते. ही दिशा सहकार्य आणि सामाजिक संबंधांशी संबंधित आहे. जर या दिशेला मूर्ती ठेवणे शक्य नसल्यास पूर्व किंवा उत्तर दिशेने देखील ठेवता येते. योग्य दिशेने ठेवलेली मूर्ती घराच्या वातावरणात स्थिरता आणि सकारात्मकता आणण्यास मदत करते.
केवळ दिशाच नाही तर योग्य स्थान देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. उंटाची मूर्ती बैठकीच्या खोलीत किंवा ड्रॉइंग रूममध्ये ठेवणे शुभ मानले जाते. कुटुंबातील सदस्य आणि पाहुणे येथेच सर्वाधिक वेळ घालवतात. विश्वासानुसार, वास्तुनुसार ड्रॉईंग रूममध्ये शोपीस ठेवल्याने घराचे वातावरण पूर्वीपेक्षा अधिक शांत राहते. उंटाची मूर्ती देखील या श्रेणीत येते, जी स्थिर उर्जेचे प्रतीक मानली जाते.
वास्तुशास्त्रानुसार, उंटाची मूर्ती जोडीने ठेवणे अधिक फायदेशीर मानले जाते. यामुळे व्यवसाय आणि करिअरमध्ये सहकार्य आणि संतुलन वाढते असे मानले जाते.
उंटाची मूर्ती बेडरूममध्ये, बाथरूमजवळ, पायऱ्यांखाली किंवा मुख्य दरवाजासमोर ठेवू नये. या ठिकाणी ती ठेवणे अशुभ मानले जाते. शिवाय, मूर्ती बाहेरच्या दिशेला नसून आतल्या दिशेला तोंड करून असावी.
पितळ किंवा तांब्याची मूर्ती विशेषतः शुभ मानली जाते. दरम्यान, लाकडी किंवा दगडाची मूर्तीदेखील ठेवता येते. आकार मध्यम असावा; खूप मोठी किंवा खूप लहान असलेली मूर्ती संतुलन बिघडू शकते. तसेच तुमच्या घरात कधीही तुटलेल्या किंवा खराब झालेल्या मूर्ती ठेवू नका. हे नकारात्मकतेचे लक्षण मानले जाते. तसेच, स्वच्छता राखा.
वास्तु आणि फेंगशुईनुसार, उंटाची मूर्ती योग्य दिशेने ठेवल्याने आणि नियमांचे पालन केल्याने आनंद आणि सौभाग्य वाढू शकते. विशेषतः ज्यांना नोकरीतील अडथळे, पदोन्नतीमध्ये विलंब किंवा व्यवसायात मंदीचा सामना करावा लागत आहे त्यांच्यासाठी हे एक सकारात्मक प्रतीक मानले जाते.
वास्तुशास्त्रानुसार घरात उंटाची मूर्ती ठेवल्याने मानसिक शांती मिळते आणि आत्मविश्वास वाढतो. उंटाची मूर्ती देखील त्याच सकारात्मक उर्जेचे प्रतीक आहे, जी मंद पण स्थिर प्रगतीचा संदेश देते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: वास्तुशास्त्रानुसार घरातील ऊर्जा प्रवाह असंतुलित असल्यास करिअरमध्ये अडथळे, प्रगतीत विलंब किंवा मानसिक ताण वाढू शकतो. त्यामुळे काही प्रतीकात्मक उपाय सुचवले जातात.
Ans: उत्तर-पश्चिम दिशेत ठेवणे शुभ मानले जाते, कार्यालयीन टेबलवर लहान शोपीस ठेवू शकता, मूर्तीची दिशा घराच्या आतल्या भागाकडे असावी.
Ans: पितळ, लाकूड किंवा मातीची मूर्ती शुभ मानली जाते. तुटलेली किंवा खराब मूर्ती ठेवू नये.