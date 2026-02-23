दिल्ली पोलिसांची मोठी कारवाई! ८ संशयित दहशतवादी अटकेत; ISI कनेक्शन उघड

हे देखील वाचा : मोठा दहशतवादी कट उधळला! गुजरात ATS ची नवसारीत मोठी कारवाई; जैश आणि अल-कायदाचा हस्तक फैजान शेख अटकेत
सूत्रांनुसार, हँडलरची ओळख शब्बीर अहमद लौन अशी झाली आहे. हा एक काश्मीरी दहशतवादी असून तो सध्या बांगलादेशात लपलेला आहे. तो २००७ पासून लष्करच्या नेतृत्वाशी संपकाँत आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मते, शब्बीर हाच तो दहशतवादी आहे जो समन्वयामध्ये महत्वाची भूमिका बजावत होता. त्याला २००७ मध्ये दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने अटक केली होती, तेव्हा तो हाफिज सईद आणि लखवीच्या थेट संपर्कात असल्याचे पुरावे सापडले होते.
तपासात पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था ISI वा सहभाग असल्याचेही समोर आले आहे. भारतात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांना दहशतवादी हल्ल्यांसाठी भरती करण्याचा प्रयत्न ISI करत आहे. केंद्रीय गुप्तचर – यंत्रणांनी माहिती दिली होती की, लष्कर-ए-तैयबाने भारतातील प्रमुख धार्मिक स्थळांना लक्ष्य करण्याचा कट रचला आहे.
लष्कर-ए-तैयबा आयईडीद्वारे हल्ला घडवून आणण्याचा प्रयत्न करू शकते. ६ फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानच्या इस्लामाबादमधील एका मशिदीत झालेल्या स्फोटाचा बदला घेण्यासाठी दहशतवादी संघटना हा कट रचत असल्याचे संकेत गुप्तचर यंत्रणानी दिले आहेत.
दुसरीकडे पाकिस्तानने रविवारी (22 फेब्रुवारी) अफगाणिस्तानवर केलेल्या हल्ल्याचा भारताने तीव्र निषेध केला आहे. पाकिस्तान अंतर्गत समस्यांपासून जगाचे लक्ष वेधण्यासाठी वारंवार शेजारील देशांविरोधात पावले उचलत आहे. अफगाणिस्तानच्या सार्वभौमत्वाला आणि प्रादेशिक अखंडतेला पाठिंबा देत भारताने प्रादेशिक शांतता राखणे ही प्रत्येक देशाची जबाबदारी असल्याचे म्हटले आहे.
