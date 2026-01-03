Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Shattila ekadashi: नवीन वर्षातील पहिली षटतिला एकादशी कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

नवीन वर्षातील पहिली एकादशी माघ महिन्यातील कृष्ण पक्षातील एकादशी तिथीला आहे. यावेळी विधीनुसार भगवान विष्णूंची पूजा केली जाते. षटतिला एकादशी कधी आहे, मुहूर्त आणि महत्त्व जाणून घ्या

Updated On: Jan 03, 2026 | 01:21 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

  • षटतिला एकादशी कधी आहे
  • षटतिला एकादशी शुभ मुहूर्त
  • षटतिला एकादशी महत्त्व
 

 

हिंदू धर्मात एकादशीला विशेष महत्त्व आहे. भगवान विष्णूंचा आशीर्वाद मिळविण्याचा हा सर्वात सोपा मार्ग मानला जातो. वर्षभरात 24 एकादशी येतात, त्या काळात भक्त भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मीसाठी उपवास करतात. प्रत्येक एकादशीचे स्वतःचे महत्त्व आणि नाव असते. नवीन वर्षातील पहिली एकादशी माघ महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील एकादशी तिथीला येते. या एकादशीला षटतिला एकादशी असे म्हटले जाते. यावेळी षटतिला एकादशी कधी आहे, मुहूर्त, पूजेची पद्धत आणि महत्त्व जाणून घ्या

कधी आहे षटतिला एकादशी

यावर्षी षटतिला एकादशी 14 जानेवारी रोजी आहे. या दिवशी मकर संक्रांतीचा सण देखील आहे. पंचांगानुसार, माघ महिन्यातील कृष्ण पक्षातील एकादशी तिथीची सुरुवात 13 जानेवारी रोजी दुपारी 3.17 वाजता सुरू होणार आहे आणि ही तिथी 14 जानेवारी रोजी संपणार आहे. त्यामुळे 14 जानेवारी षटतिला एकादशीचे व्रत पाळले जाणार आहे. या दिवशी ब्रम्ह मुहूर्त सकाळी 5.27 ते 6.21 पर्यंत असणार आहे. विजय मुहूर्त – दुपारी 2.15 ते सकाळी 2:57 पर्यंत असेल. गोधुली मुहूर्त – संध्याकाळी 5:43 ते संध्याकाळी 6:10 पर्यंत तर निशिता मुहूर्त – 15 जानेवारी रोजी सकाळी 12:03 ते 12:57 पर्यंत असेल.

हिंदी हनुमान चालिसा आणि मराठी मारुती स्तोत्र यांच्यात काय आहे फरक जाणून घ्या

148 वर्षांनंतर घडून येणार हा योग

यावर्षी मकर संक्रांती आणि एकादशी एकाच दिवशी येत आहेत. 14 जानेवारी रोजी मकर संक्रांती आणि षटतिला एकादशी व्रताचा दुर्मिळ योगायोग 148 वर्षांनंतर घडेल. 14 जानेवारीच्या रात्री सूर्य मकर राशीत संक्रमण करेल. ही एकादशी भगवान विष्णूंना समर्पित आहे, तर संक्रांती हा सूर्यदेवाला समर्पित सण आहे. या विशेष प्रसंगी स्नान, दान आणि जप करणे हे सामान्य दिवसांपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक फायदेशीर मानले जाते. मकर संक्रांतीच्या दिवशी दान करण्याला खूप महत्त्व आहे. पौराणिक मान्यतेनुसार, ग्रहांच्या दुर्दशेपासून मुक्ती मिळण्यासोबतच, मकर संक्रांतीच्या दिवशी तुमच्या पूर्वजांसाठी दान देखील केले पाहिजे. यामुळे त्यांचे आशीर्वाद सतत मिळत राहतील.

षटतिला एकादशीचे महत्त्व

हिंदू धर्मामध्ये षटतिला एकादशीचे विशेष महत्त्व आहे. भगवान विष्णूंची पूजा करण्यासोबतच तिळाचे दान करणे ते सेवन केल्याने अनेक पटीने त्याचे फायदे होतात. या एकादशीचे महत्त्व त्याच्या नावातच लपलेले आहे – शत म्हणजे सहा आणि तिळ म्हणजे तीळ. या दिवशी सहा वेगवेगळ्या प्रकारे तीळ वापरणे खूप शुभ मानले जाते. यावेळी तिळाशी संबंधित उपाय करणे खूप फायदेशीर असल्याचे मानले जाते.

Dhan Shakti Rajyog: शुक्र आणि मंगळाच्या युतीमुळे या राशीच्या लोकांची प्रलंबित कामे होतील पूर्ण, प्रत्येक कामात मिळेल यश

षटतिला एकादशीला या मंत्रांचा करा जप

कृष्ण कृष्ण संसारा्णवममानां कृपालुस्त्वमगतीनां गतिर्भव । प्रसीद पुरुषोत्तम॥। नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन। सुत्रह्मण्यप नमस्तेउस्तु महापुरुष पूर्वज॥। गृहाणार्घ्य मया दत्त लक्ष्म्या सह जगत्पते

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

 

Frequently Asked Questions

  • Que: षटतिला एकादशी म्हणजे काय?

    Ans: माघ महिन्यात येणाऱ्या कृष्ण पक्षातील एकादशीला षटतिला एकादशी म्हणतात. या दिवशी तीळ (तिळ) वापरून पूजा, दान व व्रत केल्यास विशेष पुण्य प्राप्त होते.

  • Que: नवीन वर्षातील पहिली षटतिला एकादशी कधी येते?

    Ans: पंचांगानुसार नवीन वर्षात माघ महिन्यात येणारी पहिली एकादशी म्हणजेच षटतिला एकादशी असते. ही तिथी भगवान विष्णूच्या पूजेसाठी अत्यंत शुभ मानली जाते.

  • Que: षटतिला एकादशीचा मुहूर्त का महत्त्वाचा आहे?

    Ans: योग्य मुहूर्तात पूजा व व्रत केल्यास व्रताचे फळ अधिक मिळते. विशेषतः एकादशी तिथीत विष्णू पूजन, जप आणि दान केल्यास पापक्षालन होते, अशी श्रद्धा आहे.

Web Title: Shattila ekadashi 2026 shubh muhurt mode of worship and significance

Published On: Jan 03, 2026 | 01:21 PM

