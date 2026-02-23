Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Nashik News: सिटी लिंकलाही दंडाचा झटका, नियमांचे उल्लंघन केल्यास ई चलान पाठवविणार

वाहतूक नियमांकडे कानाडोळा करणाऱ्या सिटी लिंक बसचालकांना वठणीवर आणण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३३ जास्त अपघात सिटी लिंक बसमुळे झाल्याची नोंद पोलिसांच्या दफ्तरी आहे.

Updated On: Feb 23, 2026 | 05:21 PM
सिटी लिंकलाही दंडाचा झटका, नियमांचे उल्लंघन केल्यास ई चलान पाठवविणार (फोटो सौजन्य-Gemini)

नाशिक : रिक्षा चालकांप्रमाणे वाहतूक नियमांकडे कानाडोळा करणाऱ्या सिटी लिंक बसचालकांना वठणीवर आणण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे यासाठी सीसीटीव्ही ई चलान पाठवण्यात येणार आहे. बेदरकारणे शहरात वाहने चालवून प्रवाशांसह नागरिकांच्या जीवासोबत खेळ करणाऱ्या सिटी लिंक बसेसच्या चालकांना यामुळे वेसण बसू शकते.

शहरातील वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी पोलिसांकडून सर्वोत्तपरी प्रयत्न सुरू आहे. बेशिस्त पार्किंग करणाऱ्या वाहनचालकांवर थेट गुन्हे दाखल होतात. तर मागील चार दिवसांपासून सीसीटीव्ही द्वारे थेट ऑनलाईन दंड करण्यास सुरूवात झाली आहे. सिग्नल जम्पींग तसेच झेब्रा क्रॉसींग सारख्या महत्वाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांमध्ये सीटीलिंकचाही समावेश असल्याचे पुढे येते आहे. त्यामुळे आता बेशिस्त सीटी लिंक बस चालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. शहरातील प्रवाशांच्या सोयीसह सुरक्षेसाठी कार्यरत असलेल्या सिटी लिंक बसच्या चालकांच्या बेफामपणामुळे नागरिकांसह प्रवाशांचा जीव धोक्यात असल्याचा प्रत्यय वारंवार येत आहे. सिटी लिंकच्या धडकेत तीन वर्षांत सात जणांचा बळी गेला आहे. तर ३३ पेक्षा जास्त अपघात सिटी लिंक बसमुळे झाल्याची नोंद पोलिसांच्या दफ्तरी आहे.

४० वर्षे उलटली, तरी मोबदला नाही! उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला मोठा दणका; प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे दिले कठोर आदेश!

सिग्नलवरील सीसीटीव्हींमुळे बेशिस्त वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची प्रक्रिया सोपी झाली आहे. शहरातील बऱ्यापैकी सिग्नलवर झेब्रा पट्टयांमागे थांबणे व सिग्नल पाळणारे वाहन चालक दिसून येतात. मात्र, अजूनही काही सिग्नलवर बेशिस्ती कायम असून, दंडात्मक कारवाईत वाढ झाल्यास हे प्रमाण कमी होईल. विशेषतः साईनाथ नगर चौफुली, सिटी सेंटर मॉल, भाभानगर यासह अन्य काही सिग्नल्सवर नियमांकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यात काही सिटी लिंक कर्मचारी झेब्रा पट्टयांवर बस उभी करत असल्याने सीसीटीव्हीमार्फत त्यांचे फोटो नियंत्रण कक्षात पोहोचल्यास दंडात्मक कारवाईचा इशारा वाहतूक पोलिसांनी दिला आहे. पोलिसांनाही दिले प्रशिक्षण सिटीलिंक बस चालकांच्या बेदरकरापणे वाहन चालविल्याने पोलिसांनी त्यांना प्रशिक्षण देण्यास सुरूवात केली. गतवर्षी सिटी लिंकच्या ७५० बस चालकांना प्रशिक्षणासह वाहतूक नियमांचे प्रबोधन झाले.

नोव्हेंबर २०२५ पासून प्रबोधन सत्रांना पुन्हा सुरूवात झाली. सीट बेल्ट लावणे, मोबाइल न बोलणे, सिग्नल पाळणे, वेग मयदिचे पालन, लेन कटिंग, ओव्हरस्पीडसंदर्भात प्रबोधन करण्यात येऊन ‘पॉवर पॉइंट प्रेझेन्टेशन’मधून चालकांना शिस्त पालनाचे धडे देण्यात आले आहे.

Nagpur News: नागपुरात बारावीचे पेपर परीक्षेआधीच व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर! शालेय शिक्षण मंत्र्यांचे चौकशीचे आदेश

Published On: Feb 23, 2026 | 05:21 PM

