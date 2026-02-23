Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Mahika Sharma Troll: पांड्या बाद झाला अन् माहिका शर्माने वाजवल्या टाळ्या! Video व्हायरल होताच नेटकऱ्यांनी तुफान केले ट्रोल

Hardik Pandya Viral Video: हार्दिक फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्हीमध्ये अपयशी ठरला. हार्दिक बाद झाल्यानंतर महिका शर्माने टाळ्या वाजवल्या, ज्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. चाहते महिकाला ट्रोल करत आहेत.

Updated On: Feb 23, 2026 | 05:03 PM
पांड्या बाद झाला अन् माहिका शर्माने वाजवल्या टाळ्या! (Photo Credit- X)

पांड्या बाद झाला अन् माहिका शर्माने वाजवल्या टाळ्या! (Photo Credit- X)

Mahieka Sharma Sharma Clap Viral Video: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका (IND vs SA) यांच्यात टी-२० विश्वचषक २०२६ चा (T20 World Cup 2026) सुपर ८ सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यात हार्दिक पांड्याचीही (Hardik Pandya) निराशाजनक कामगिरी झाली. हार्दिक फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्हीमध्ये अपयशी ठरला. हार्दिक बाद झाल्यानंतर महिका शर्माने टाळ्या वाजवल्या, ज्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. चाहते महिकाला ट्रोल करत आहेत.

पांड्या बाद झाला अन् माहिका शर्माचे सेलिब्रेशन

या सामन्यात भारतीय संघ १८८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत होता. १५ व्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर हार्दिक पंड्याने केशव महाराजच्या गोलंदाजीवर षटकार मारण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो सीमारेषेवर झेलबाद झाला. हार्दिक बाद झाल्यानंतर महिका शर्माने टाळ्या वाजवल्या, तर हार्दिकची फलंदाजी निराशाजनक होती. यावेळी, भारतीय संघही अडचणीत आला. हार्दिक बाद झाल्यानंतर महिकाने टाळ्या वाजवल्या, ज्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. आता, या घटनेनंतर सोशल मीडियावर महिकाला ट्रोल केले जात आहे.


हार्दिक पांड्या या सामन्यात प्रथम गोलंदाजी करण्यात अपयशी ठरला. त्याने ४ षटकांत ४५ धावा दिल्या आणि त्याला एकही बळी मिळाला नाही, तर ७ व्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या हार्दिक पांड्याने १७ चेंडूत १८ धावा केल्या. तो दोन्ही क्षेत्रात अपयशी ठरला.

IND vs SA: “भारताने आता इगो सोडायला हवा…”, तिलक वर्मावर संतापलेल्या गावस्करांनी Team India ला सुनावले खडे बोल

दक्षिण आफ्रिकेने ७६ धावांनी सामना जिंकला

भारताविरुद्ध सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने प्रथम फलंदाजी करत २० षटकांत ७ बाद १८७ धावा केल्या. दक्षिण आफ्रिकेकडून डेवाल्ड ब्रेव्हिसने ३५ चेंडूत ६३ धावा केल्या, तर डेव्हिड मिलरनेही ३५ चेंडूत ६३ धावा केल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतीय संघ १११ धावांवर ऑलआउट झाला.

भारत टी-२० विश्वचषक उपांत्य फेरीत कसा पोहचणार

भारताने सुपर ८ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिला सामना गमावला आणि गट १ च्या पॉइंट टेबलमध्ये चौथ्या स्थानावर आहे. त्यांचा नेट रन रेट -३,८०० आहे आणि त्यांचे एकही गुण नाहीत. भारताचे पुढील दोन सामने अंतिम सामन्यांपेक्षा कमी नसतील. त्यांना त्यांचे दोन्ही सामने जिंकावे लागतील आणि ते प्रभावीपणे करावे लागतील. चार गुण मिळवण्यासोबतच, भारतीय संघाला उपांत्य फेरीत थेट प्रवेश मिळवण्यासाठी त्यांचा नेट रन रेट वजा ते प्लस असा सुधारावा लागेल. भारताचे पुढील सामने झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजविरुद्ध आहेत. उपांत्य फेरीच्या मार्गासाठी हे सामने महत्त्वाचे असतील.

भारताविरूद्ध धमाकेदार अर्धशतक ठोकल्यानंतर डेव्हिड मिलरने रचला इतिहास, टीम इंडियाविरुद्ध केली मोठी कामगिरी

Published On: Feb 23, 2026 | 05:03 PM

