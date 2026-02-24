Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Vastu Shastra : तुम्ही पण हीच चुक करता का? ‘या’ दिवशी बुट- चप्पल खरेदी करू नका, अन्यथा…; जाणून घ्या नियम

Vastu Shastra : दैनंदिन जीवनात वापरल्या जाणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीसाठी काही नियम असतात. या नियमांच्या विरोधात जाणं एखाद्या व्यक्तीला अडचणीत आणू शकतं. आपलं नशीब आणि दुर्दैव काही गोष्टींच्या खरेदीशी देखील संबंधित आहे.

Updated On: Feb 24, 2026 | 12:20 PM
  • ‘या’ दिवशी बुट- चप्पल खरेदी करू नका
  • आर्थिक आणि मानसिक समस्या निर्माण
  • घरात नकारात्मक ऊर्जा वाढू शकते
वास्तुशास्त्र आणि ज्योतिषशास्त्रात बूट किंवा चप्पल केवळ पायांचे रक्षण करण्याचे साधन मानले जात नाही तर ते घराच्या उर्जेशी, संपत्ती, समृद्धी आणि कौटुंबिक आनंद आणि शांतीशी देखील जोडलेले आहेत. आचार्य मुकुल रस्तोगी यांच्या मते, बूटांशी संबंधित काही नियमांचे पालन न केल्याने घरात नकारात्मक ऊर्जा वाढू शकते, विश्वास कमी होऊ शकतो आणि आर्थिक आणि मानसिक समस्या निर्माण होऊ शकतात. चला या नियमांबद्दल सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

या दिवशी बुट- चप्पल खरेदी करणे अशुभ का आहे?

आचार्य मुकुल रस्तोगी यांच्या मते, अमावस्या, मंगळवार, शनिवार आणि ग्रहणाच्या दिवशी बूट खरेदी करणे निषिद्ध आहे. या दिवसांत नकारात्मक ग्रहांची ऊर्जा अधिक सक्रिय असते, जी रजोगुणी वस्तूंशी जोडली गेल्यास घरात आर्थिक अडचणी, कलह आणि आरोग्याच्या समस्या येऊ शकतात. मंगळवार आणि शनिवारी मंगळ आणि शनि ग्रह प्रबळ असतात, तर अमावस्या आणि ग्रहण काळात पितृशक्ती आणि राहू आणि केतू सक्रिय असतात. या दिवशी नवीन बूट खरेदी केल्याने घरात अशांतता आणि अडथळे वाढू शकतात.

24 फेब्रुवारीपासून ग्रहांच्या हालचालीमध्ये होणार बदल, या राशीच्या लोकांनी घ्यावी काळजी

कोणत्या ठिकाणी बुट- चप्पल घालणे टाळावे?

बूट घालताना तिजोरी किंवा लॉकर उघडू नये, कारण हे धनाची देवी लक्ष्मीचा अपमान मानले जाते. यामुळे आर्थिक नुकसान किंवा आर्थिक अडचणी येऊ शकतात. बूट घालताना स्वयंपाकघरात किंवा भांडारात प्रवेश करू नये. असे केल्याने विश्वास कमी होतो आणि कुटुंबात अशांतता निर्माण होते. नदी, तलाव किंवा तीर्थक्षेत्राजवळ बूट घालणे देखील टाळावे. बूट घालताना मंदिर, धार्मिक स्थळ किंवा रुग्णालयात प्रवेश करण्यास मनाई आहे. हे पाप मानले जाते आणि सकारात्मक उर्जेवर परिणाम करते.

बूटशी संबंधित इतर अशुभ चिन्हे

जर मंदिर, धार्मिक स्थळ किंवा रुग्णालयातून बूट, मोजे किंवा चामड्याच्या वस्तू चोरीला गेल्या तर ते शुभ मानले जाते. असे मानले जाते की यामुळे दुर्दैव टळते आणि संभाव्य हानी टाळता येते. तथापि, जर घरात बूट किंवा चप्पल फाटले किंवा वारंवार तुटले तर हे पूर्वजांच्या शापाचे किंवा नकारात्मक उर्जेचे लक्षण असू शकते. अशा परिस्थितीत, बूट आणि चप्पल ताबडतोब बदलले पाहिजेत आणि घरावर गंगाजल शिंपडले पाहिजे.

Rahu-Mangal Yuti: राहू-मंगळ होणार प्रसन्न, या राशीच्या लोकांना मिळणार आर्थिक फायदा

बूट साठवण्यासाठी आणि वापरण्यासाठी वास्तु नियम

बूट आणि चप्पल नेहमी घराबाहेर किंवा शू रॅकमध्ये व्यवस्थित ठेवा. ते मुख्य प्रवेशद्वाराच्या आत किंवा पूजास्थळाजवळ ठेवू नका. बूट आणि चप्पल उलटे ठेवू नका. रात्री शूज आणि चप्पल बाहेर ठेवणे शुभ मानले जाते. नवीन शूज खरेदी केल्यानंतर, प्रथम गंगाजलाने त्यांना शुद्ध करा. घरात विषम संख्येने शूज आणि चप्पल ठेवणे चांगले. या नियमांचे पालन केल्याने घरात देवी लक्ष्मीची उपस्थिती सुनिश्चित होते आणि नकारात्मक ऊर्जा दूर राहते.

( टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तू, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/ बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navrashtra या तथ्यांची पुष्टी करु शकत नाही)

Feb 24, 2026 | 12:20 PM
