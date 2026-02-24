Vastu Shastra : तुम्ही पण हीच चुक करता का? ‘या’ दिवशी बुट- चप्पल खरेदी करू नका, अन्यथा…; जाणून घ्या नियम

आचार्य मुकुल रस्तोगी यांच्या मते, अमावस्या, मंगळवार, शनिवार आणि ग्रहणाच्या दिवशी बूट खरेदी करणे निषिद्ध आहे. या दिवसांत नकारात्मक ग्रहांची ऊर्जा अधिक सक्रिय असते, जी रजोगुणी वस्तूंशी जोडली गेल्यास घरात आर्थिक अडचणी, कलह आणि आरोग्याच्या समस्या येऊ शकतात. मंगळवार आणि शनिवारी मंगळ आणि शनि ग्रह प्रबळ असतात, तर अमावस्या आणि ग्रहण काळात पितृशक्ती आणि राहू आणि केतू सक्रिय असतात. या दिवशी नवीन बूट खरेदी केल्याने घरात अशांतता आणि अडथळे वाढू शकतात.
बूट घालताना तिजोरी किंवा लॉकर उघडू नये, कारण हे धनाची देवी लक्ष्मीचा अपमान मानले जाते. यामुळे आर्थिक नुकसान किंवा आर्थिक अडचणी येऊ शकतात. बूट घालताना स्वयंपाकघरात किंवा भांडारात प्रवेश करू नये. असे केल्याने विश्वास कमी होतो आणि कुटुंबात अशांतता निर्माण होते. नदी, तलाव किंवा तीर्थक्षेत्राजवळ बूट घालणे देखील टाळावे. बूट घालताना मंदिर, धार्मिक स्थळ किंवा रुग्णालयात प्रवेश करण्यास मनाई आहे. हे पाप मानले जाते आणि सकारात्मक उर्जेवर परिणाम करते.
जर मंदिर, धार्मिक स्थळ किंवा रुग्णालयातून बूट, मोजे किंवा चामड्याच्या वस्तू चोरीला गेल्या तर ते शुभ मानले जाते. असे मानले जाते की यामुळे दुर्दैव टळते आणि संभाव्य हानी टाळता येते. तथापि, जर घरात बूट किंवा चप्पल फाटले किंवा वारंवार तुटले तर हे पूर्वजांच्या शापाचे किंवा नकारात्मक उर्जेचे लक्षण असू शकते. अशा परिस्थितीत, बूट आणि चप्पल ताबडतोब बदलले पाहिजेत आणि घरावर गंगाजल शिंपडले पाहिजे.
बूट आणि चप्पल नेहमी घराबाहेर किंवा शू रॅकमध्ये व्यवस्थित ठेवा. ते मुख्य प्रवेशद्वाराच्या आत किंवा पूजास्थळाजवळ ठेवू नका. बूट आणि चप्पल उलटे ठेवू नका. रात्री शूज आणि चप्पल बाहेर ठेवणे शुभ मानले जाते. नवीन शूज खरेदी केल्यानंतर, प्रथम गंगाजलाने त्यांना शुद्ध करा. घरात विषम संख्येने शूज आणि चप्पल ठेवणे चांगले. या नियमांचे पालन केल्याने घरात देवी लक्ष्मीची उपस्थिती सुनिश्चित होते आणि नकारात्मक ऊर्जा दूर राहते.
