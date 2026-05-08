Vrishabh Sankranti: सूर्य वृषभ राशीत प्रवेश करताच उष्णता का वाढते? काय सांगते ज्योतिषशास्त्र जाणून घ्या

मे महिन्याचा दुसरा पंधरवडा सुरू होताच, उत्तर भारतासह उत्तर गोलार्धातील अनेक भागांमध्ये उष्णता अचानक तीव्र होते. हवामानशास्त्रज्ञ याचा संबंध पृथ्वीची स्थिती आणि सूर्यकिरणांच्या बदलत्या कोनाशी जोडतात, तर ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्याचा वृषभ राशीत प्रवेश आणि रोहिणी नक्षत्राचा प्रभाव यांद्वारे याचे स्पष्टीकरण दिले जाते. १५ मे रोजी सूर्य मेष राशीतून वृषभ राशीत प्रवेश करेल, हा काळ वृषभ संक्रांती म्हणून ओळखला जातो. ही संक्रांती दरवर्षी साधारण याच तारखेला येते. वृषभ संक्रांतीनंतरचा काळ हा वाढत्या उष्णतेचा एक महत्त्वाचा खगोलशास्त्रीय आणि ज्योतिषशास्त्रीय काळ मानला जातो. सूर्य वृषभ राशीत प्रवेश करताच उष्णता का वाढते, ज्योतिषशास्त्रात कोणती कारणे सांगितली आहेत जाणून घ्या
मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत दिवस मोठा होऊ लागतो आणि सूर्यकिरणे अधिक काळ पृथ्वीवर पोहोचतात. दुपारचा सूर्यप्रकाश अधिक थेट आणि तीव्र होतो. याच काळात उत्तर आणि मध्य भारतातील अनेक भागांमध्ये उष्णतेच्या लाटाही येतात, ज्यामुळे तापमानात झपाट्याने वाढ होते आणि वातावरण कोरडे होते.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा सूर्य वृषभ राशीत प्रवेश करतो, तेव्हा त्याची ऊर्जा पृथ्वीवर अधिक तीव्र आणि स्थिरपणे प्रभाव टाकते. वृषभ राशीचा स्वामी शुक्र ग्रह आहे, ज्याला राक्षसांचा गुरू मानले जाते. या राशीतील सूर्याच्या गोचरामुळे केवळ राशीचक्रावरच परिणाम होत नाही, तर पृथ्वीचे तापमान आणि वातावरणातही लक्षणीय बदल घडून येतात.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, वृषभ राशीचा स्वामी शुक्र आहे, जो केवळ राक्षसांचा गुरूच नाही, तर नऊ ग्रहांपैकी सर्वात उष्ण ग्रह आहे. या राशीतील सूर्याच्या गोचरामुळे केवळ राशीचक्रातच नव्हे, तर पृथ्वीवरही अत्यंत तीव्र तापमान निर्माण होते. यामुळेच हा काळ तीव्र उष्णतेचा मानला जातो, ज्यामध्ये ऊर्जेचा समतोल बिघडल्याचे जाणवते.
सूर्याचे कृतिका नक्षत्रातून रोहिणी नक्षत्रात होणारे संक्रमण देखील या कालावधीला विशेष मानले जाते. भारतीय परंपरेनुसार, रोहिणीचा काळ तीव्र उष्णतेचे लक्षण मानला जातो. ग्रामीण समजुतींनुसार, हा काळ ‘नौतप’ म्हणूनही ओळखला जातो, ज्या काळात सूर्याची किरणे पृथ्वीला अधिक तीव्रतेने भाजून काढतात.
वैज्ञानिकदृष्ट्या, या काळात पृथ्वीचा उत्तर भाग सूर्याकडे अधिक झुकतो. यामुळे सूर्याची किरणे कर्कवृत्तावर जवळजवळ थेट पडतात. ही थेट किरणे जमीन आणि वातावरणाला वेगाने तापवतात. गेल्या काही दिवसांपासून साचलेली उष्णता देखील यात भर घालते, ज्यामुळे तापमान आणखी वाढते.
या काळात वातावरणातील आर्द्रता कमी होते आणि हवा कोरडी होते. दिवसा तापमान झपाट्याने वाढते, तर रात्री खूप थंडी जाणवते. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, याचे कारण उष्णतेचा संचय आहे, जो मे महिन्याच्या मध्यांतरानंतर सर्वाधिक असतो.
Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार वृषभ राशीत सूर्याचा प्रभाव पृथ्वीवर अधिक उष्णता आणि तापमानवाढ निर्माण करतो, अशी मान्यता आहे.
Ans: मे महिन्यात सूर्यकिरण पृथ्वीवर अधिक तीव्रतेने पडतात. त्यामुळे तापमान वाढते आणि उकाडा अधिक जाणवतो.
Ans: उष्णता वाढणे, कोरडे वातावरण आणि काही ठिकाणी उष्ण वारे जाणवू लागतात.