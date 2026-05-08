Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Grah Gochar Uranus Will Enter The Constellation Of Kritika People Of These Zodiac Signs Will Benefit

Grah Gochar: युरेनस कृतिका नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशींच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

मंगळवार, १२ मे रोजी युरेनसचे कृत्तिका नक्षत्रातील संक्रमणाचा काही राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे. आर्थिक लाभ, करिअरमध्ये प्रगती आणि अपेक्षित यश मिळणार आहे. भाग्यशाली राशी कोणत्या जाणून घ्या

Updated On: May 08, 2026 | 09:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • युरेनस कृतिका नक्षत्रात करणार प्रवेश
  • 12 मे रोजी सकाळी करणार प्रवेश
  • या राशींच्या लोकांना होणार फायदा
 

ज्योतिषशास्त्रानुसार, युरेनसचे संक्रमण हे जीवनातील अचानक बदल, नवीन तंत्रज्ञान, नवीन संधी आणि मोठ्या परिवर्तनांचे प्रतीक मानले जाते. ज्यावेळी हा ग्रह सूर्याच्या कृत्तिका नक्षत्रात प्रवेश करतो, त्यावेळी त्याचा प्रभाव अधिकच लक्षणीय होतो, कारण कृत्तिका नक्षत्र ऊर्जा, धैर्य आणि नेतृत्वाशी संबंधित आहे. हा काळ आर्थिक लाभ, करिअरमधील प्रगती, व्यवसायातील विकास आणि आकस्मिक यश मिळण्याची प्रबळ शक्यता घेऊन येतो. पंचांगानुसार, युरेनस मंगळवार, 12 मे रोजी सकाळी ५ वाजून २३ मिनिटांनी कृत्तिका नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. या विशेष संक्रमणामुळे काही राशींच्या लोकांची प्रलंबित कामे वेळेवर पूर्ण होतील आणि लोक नवीन विचार आणि सकारात्मक ऊर्जेने पुढे वाटचाल करतील. युरेनसच्या कृतिका नक्षत्रात प्रवेशाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

मेष रास

युरेनसच्या कृत्तिका नक्षत्रातील संक्रमणाचा मेष राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे. या व्यक्तींची प्रलंबित कामे हळूहळू मार्गी लागतील. करिअरमधील अडचणी कमी होतील आणि नवीन जबाबदाऱ्या निर्माण होऊ शकतात. नोकरी बदलण्याचा विचार करणाऱ्यांना चांगल्या संधी मिळू शकतात. व्यवसायामध्ये नवीन ओळखीचा तुम्हाला फायदा होईल. आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. या काळात कुटुंबातील लोकांचा तुमच्याबद्दलचा आदर वाढेल आणि तुमच्यामधील आत्मविश्वास देखील वाढेल. ज्यामुळे महत्त्वाचे निर्णय घेणे देखील सोपे जाईल.

Venus Transit: 8 मे रोजी शुक्र बदलणार आपले नक्षत्र, या राशींच्या लोकांची प्रलंबित कामे होणार पूर्ण

सिंह रास

सिंह राशींच्या लोकांसाठी हे संक्रमण फायदेशीर राहील. दीर्घकाळापासून प्रतीक्षित असलेल्या संधी हळूहळू प्रत्यक्षात येतील. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे आणि पदोन्नती किंवा पगारवाढ होऊ शकते. नवीन व्यावसायिक योजनांमुळे फायदा होऊ शकतो. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल आणि तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल. नवीन उपक्रम सुरू करण्यासाठी हा अनुकूल काळ आहे.

Ashtdhatu Kada: अष्टधातूचे कडे बदलू शकते नशीब, ज्योतिषशास्त्रात काय सांगितले आहे नियम

धनु रास

धनु राशींच्या लोकांसाठी हा बदल फायदेशीर राहणार आहे. करिअरच्या नवीन संधी आणि वाढीव जबाबदाऱ्या निर्माण होतील. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना चांगली बातमी मिळू शकते. व्यवसायातील विस्तार आणि भागीदारीतून नफा मिळण्याची शक्यता आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल आणि अनपेक्षित आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. जुने वाद संपुष्टात येण्याची आणि संबंध सुधारण्याची शक्यता आहे. प्रवास शक्य आहे. शिक्षण, माध्यम, तंत्रज्ञान किंवा सर्जनशील क्षेत्रांमध्ये गुंतलेल्यांना मोठे यश मिळू शकते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: कृतिका नक्षत्राचे ज्योतिषशास्त्रात काय महत्त्व आहे?

    Ans: कृतिका नक्षत्र हे अग्नी तत्वाशी संबंधित मानले जाते. हे नक्षत्र नेतृत्व, आत्मविश्वास, धैर्य आणि परिवर्तनाचे प्रतीक मानले जाते.

  • Que: युरेनस कृतिका नक्षत्रात प्रवेश केल्याने काय परिणाम होऊ शकतात?

    Ans: काही राशींना करिअर, आर्थिक स्थिती, व्यवसाय आणि नवीन संधींमध्ये सकारात्मक बदल अनुभवायला मिळू शकतात.

  • Que: युरेनसचा कृतिका नक्षत्रात प्रवेशामुळे कोणत्या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

    Ans: युरेनसचा कृतिका नक्षत्रात प्रवेशामुळे मेष, सिंह आणि धनु राशींच्या लोकांना होणार फायदा

Web Title: Grah gochar uranus will enter the constellation of kritika people of these zodiac signs will benefit

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 08, 2026 | 09:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Yellow Jogeshwari Devi: कोण आहे पिवळी जोगेश्वरी, जाणून घेऊया या देवीचा इतिहास आणि महिमा
1

Yellow Jogeshwari Devi: कोण आहे पिवळी जोगेश्वरी, जाणून घेऊया या देवीचा इतिहास आणि महिमा

Surya Gochar: 15 मे रोजी सूर्य करणार संक्रमण, या राशींच्या लोकांना सामोरे जावे लागू शकते समस्यांना
2

Surya Gochar: 15 मे रोजी सूर्य करणार संक्रमण, या राशींच्या लोकांना सामोरे जावे लागू शकते समस्यांना

Numberlogy: मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
3

Numberlogy: मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Masik Shivratri 2026: मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टींचे करा दान, महादेवांचा राहील तुमच्यावर आशीर्वाद
4

Masik Shivratri 2026: मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टींचे करा दान, महादेवांचा राहील तुमच्यावर आशीर्वाद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गेम खेळण्यावरून झाला वाद; मामाने भाच्याला संपवलं, चाकूने गळाच चिरला

गेम खेळण्यावरून झाला वाद; मामाने भाच्याला संपवलं, चाकूने गळाच चिरला

May 15, 2026 | 09:31 AM
बाप रे! भररस्त्यात भिडले दोन अवाढव्य गेंडे; स्थानिक अन् पर्यटकांची उडाली तारांबळ, थरारक उडवणारा Video Viral 

बाप रे! भररस्त्यात भिडले दोन अवाढव्य गेंडे; स्थानिक अन् पर्यटकांची उडाली तारांबळ, थरारक उडवणारा Video Viral 

May 15, 2026 | 09:30 AM
Recipe : गावराण पद्धतीत घरी बनवा झणझणीत आणि मसालेदार ‘भरलेलं वांग’, सुगंधानेच तोंडात येईल पाणी

Recipe : गावराण पद्धतीत घरी बनवा झणझणीत आणि मसालेदार ‘भरलेलं वांग’, सुगंधानेच तोंडात येईल पाणी

May 15, 2026 | 09:30 AM
Gaza Blockade Break: डझनभर जहाजे निघाली गाझाच्या दिशेने! इस्रायली नाकेबंदीला आव्हान देण्याच्या तयारीत, नेमकं काय घडणार?

Gaza Blockade Break: डझनभर जहाजे निघाली गाझाच्या दिशेने! इस्रायली नाकेबंदीला आव्हान देण्याच्या तयारीत, नेमकं काय घडणार?

May 15, 2026 | 09:22 AM
Free Fire MAX: नव्या ईव्हेंट्सची गेममध्ये एंट्री! एक्सक्लुसिव बंडल्सपासून ग्रेनेड स्किनपर्यंत… प्लेअर्सना मिळणार हे रिवॉर्ड्स

Free Fire MAX: नव्या ईव्हेंट्सची गेममध्ये एंट्री! एक्सक्लुसिव बंडल्सपासून ग्रेनेड स्किनपर्यंत… प्लेअर्सना मिळणार हे रिवॉर्ड्स

May 15, 2026 | 09:02 AM
वारकरी संप्रदायातील एक महान संत आणि कवयित्री संत जनाबाई यांची पुण्यतिथी; १५ मे चा इतिहास

वारकरी संप्रदायातील एक महान संत आणि कवयित्री संत जनाबाई यांची पुण्यतिथी; १५ मे चा इतिहास

May 15, 2026 | 09:02 AM
6 कुत्र्यांच्या कळपाने 4 वर्षांच्या चिमुकल्यावर केला हल्ला! ओढतच रस्त्यावर आणलं, शरीर ओरबडलं अन्… घटनेचा Video Viral

6 कुत्र्यांच्या कळपाने 4 वर्षांच्या चिमुकल्यावर केला हल्ला! ओढतच रस्त्यावर आणलं, शरीर ओरबडलं अन्… घटनेचा Video Viral

May 15, 2026 | 09:02 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM