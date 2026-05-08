Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

सिनेमाचा पडदा ते सत्तेचं शिखर! थलपती विजय यांचा उद्या सकाळी ११ वाजता शपथविधी; ‘राज्याभिषेका’साठी तामिळनाडू सज्ज

Thalapathy Vijay CM: TVK प्रमुख विजय उद्या सकाळी ११ वाजता तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील. राज्यपालांनी त्यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केले आहे.

Updated On: May 08, 2026 | 09:20 PM
सिनेमाचा पडदा ते सत्तेचं शिखर! थलपती विजय यांचा उद्या सकाळी ११ वाजता शपथविधी; ‘राज्याभिषेका’साठी तामिळनाडू सज्ज
Follow Us:
Follow Us:

 

  • सिनेमाचा पडदा ते सत्तेचं शिखर!
  • थलपती विजय यांचा उद्या सकाळी ११ वाजता शपथविधी
  • ‘राज्याभिषेका’साठी तामिळनाडू सज्ज
Thalapathy Vijay CM Tamil Nadu: शनिवार हा दिवस तामिळनाडूसाठी ऐतिहासिक ठरणार आहे. TVK प्रमुख विजय उद्या सकाळी ११ वाजता मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतील; या क्षणासह तामिळनाडूला आपला नवीन मुख्यमंत्री लाभेल. शुक्रवारी उशिरा संध्याकाळी, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांनी त्यांना सरकार स्थापन करण्याचे निमंत्रण दिले. प्राप्त माहितीनुसार, मुख्यमंत्रीपदाच्या शपथविधी समारंभास काँग्रेस नेते राहुल गांधी देखील उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.

TVK हा सर्वात मोठा पक्ष

येथे हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, अभिनेता-राजकारणी विजय यांच्या नेतृत्वाखालील ‘TVK’ हा पक्ष राज्यात सरकार स्थापन करत आहे. विधानसभा निवडणुकांमध्ये, TVK हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला, तरीही त्यांना बहुमताचा आकडा (११८ जागा) गाठता आला नाही. परिणामी, विजय यांनी आता काँग्रेस आणि इतर तीन पक्षांशी युती करून सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला आहे. विजय यांनी ‘लोक भवन’ येथे जाऊन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांची भेट घेतली आणि औपचारिकपणे सरकार स्थापन करण्याचा आपला दावा सादर केला.

राज्यपालांनी दिली होती १० मे पर्यंतची मुदत

TVK प्रमुख विजय आणि राज्यपाल आर.व्ही. अर्लेकर यांच्यातील एका आठवड्यातील ही तिसरी भेट ठरली आहे. यापूर्वी, बुधवार आणि गुरुवारी झालेल्या दोन स्वतंत्र भेटींदरम्यान, सरकारने स्थापन करण्यासाठी किमान ११८ आमदारांचा पाठिंबा सिद्ध करण्यास राज्यपालांनी विजय यांना सांगितले होते. विजय यांनी यासाठी अतिरिक्त वेळेची विनंती केली होती आणि राज्यपालांनी ती मान्य करत, १० मे पर्यंत मुदतवाढ दिली असल्याचे समजते.

Suvendu Adhikari: एकेकाळी होते ममतांचे ‘उजवा हात’, मग सुवेंदू अधिकारींच्या हाती कसे आले ‘कमळ’? जाणून घ्या वादाचे खरे कारण

VCK आणि डाव्या पक्षांचा पाठिंबा मिळाल्यानंतर TVK ची स्थिती

TVK – १०७
काँग्रेस – ५
CPI – २
CPM – २
VCK – २
एकूण – ११८

CPI, CPM आणि VCK ने पाठिंबा जाहीर

येथे हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, १०८ जागा असलेल्या TVK पक्षाला कायदेशीर बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेला ११८ आमदारांचा आकडा गाठता यावा, यासाठी गेल्या चार दिवसांपासून जोरदार विचारमंथन सुरू होते. या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वांचे लक्ष लहान पक्षांवर केंद्रित झाले होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, दीर्घकाळ चाललेली मनधरणी आणि वाटाघाटींनंतर, अखेर CPI, CPM आणि VCK या पक्षांनी विजय यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला आपला पाठिंबा जाहीर केला. शुक्रवारी संध्याकाळी ही बातमी समोर येताच, चेन्नई येथील विजय यांच्या निवासस्थानाबाहेर “TVK! TVK!” अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला.

राजतिलक की करो तयारी! Suvendu Adhikari होणार मुख्यमंत्री; पश्चिम बंगालमध्ये उद्यापासून ‘भाजपपर्व’

Web Title: Thalapathy vijay swearing in ceremony tamil nadu cm

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 08, 2026 | 09:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Thane News : राष्ट्रगीत अपमानाच्या आरोपांवरून ठाण्यात राजकारण तापले; शिवसेनेकडून भाजपवर पलटवार
1

Thane News : राष्ट्रगीत अपमानाच्या आरोपांवरून ठाण्यात राजकारण तापले; शिवसेनेकडून भाजपवर पलटवार

T.N. Cabinet portfolios : तामिळनाडू मंत्रिमंडळाचा खातेवाटप जाहीर! मंत्र्यांमध्ये विभागली मंत्रालये, वाचा संपूर्ण यादी समोर
2

T.N. Cabinet portfolios : तामिळनाडू मंत्रिमंडळाचा खातेवाटप जाहीर! मंत्र्यांमध्ये विभागली मंत्रालये, वाचा संपूर्ण यादी समोर

विधान परिषदेच्या रिक्त जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम लवकरच होणार जाहीर; अडीच वर्षांपासून जागा रिक्त
3

विधान परिषदेच्या रिक्त जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम लवकरच होणार जाहीर; अडीच वर्षांपासून जागा रिक्त

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा
4

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ola Uber Ban : महाराष्ट्रा सायबर सेलचा अचानक यु-टर्न! ओला-उबरवरील कारवाई रोखली?

Ola Uber Ban : महाराष्ट्रा सायबर सेलचा अचानक यु-टर्न! ओला-उबरवरील कारवाई रोखली?

May 17, 2026 | 05:24 PM
RCB Vs PBKS: धुरळाच! Venky च्या वादळी खेळीने पंजाबचं प्लेऑफचं स्वप्न भंगणार? किंग्जला 223 रन्सची गरज

RCB Vs PBKS: धुरळाच! Venky च्या वादळी खेळीने पंजाबचं प्लेऑफचं स्वप्न भंगणार? किंग्जला 223 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 05:12 PM
बॉलिवूडचा ‘सुलतान’ स्क्रिप्ट न वाचताच करतो फिल्म साईन? Salman Khan ने स्वतःच केला चित्रपट निवडण्याच्या पद्धतीबाबत खुलासा!

बॉलिवूडचा ‘सुलतान’ स्क्रिप्ट न वाचताच करतो फिल्म साईन? Salman Khan ने स्वतःच केला चित्रपट निवडण्याच्या पद्धतीबाबत खुलासा!

May 17, 2026 | 05:09 PM
महाराष्ट्रात ‘कर्करोग ग्रीड’ तयार करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा

महाराष्ट्रात ‘कर्करोग ग्रीड’ तयार करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा

May 17, 2026 | 05:07 PM
Railway Recruitment: रेल्वेत २२,१९५ जागांसाठी मेगा भरती! १० वी, १२ वी पास असणाऱ्यांना सुवर्णसंधी; पाहा कोणत्या पदाला किती पगार..

Railway Recruitment: रेल्वेत २२,१९५ जागांसाठी मेगा भरती! १० वी, १२ वी पास असणाऱ्यांना सुवर्णसंधी; पाहा कोणत्या पदाला किती पगार..

May 17, 2026 | 05:03 PM
Hormuz Tension : भारताला मोठा दिलासा! २० हजार टन LPG घेऊन सिमी जहाज गुजरातमध्ये दाखल

Hormuz Tension : भारताला मोठा दिलासा! २० हजार टन LPG घेऊन सिमी जहाज गुजरातमध्ये दाखल

May 17, 2026 | 04:59 PM
झिशान सिद्दीकी यांची आमदारकी धोक्यात? तटकरेंच्या एका सहीमुळे सगळं फिस्कटणार?

झिशान सिद्दीकी यांची आमदारकी धोक्यात? तटकरेंच्या एका सहीमुळे सगळं फिस्कटणार?

May 17, 2026 | 04:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM