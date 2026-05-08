सिनेमाचा पडदा ते सत्तेचं शिखर! थलपती विजय यांचा उद्या सकाळी ११ वाजता शपथविधी; ‘राज्याभिषेका’साठी तामिळनाडू सज्ज

येथे हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, अभिनेता-राजकारणी विजय यांच्या नेतृत्वाखालील ‘TVK’ हा पक्ष राज्यात सरकार स्थापन करत आहे. विधानसभा निवडणुकांमध्ये, TVK हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला, तरीही त्यांना बहुमताचा आकडा (११८ जागा) गाठता आला नाही. परिणामी, विजय यांनी आता काँग्रेस आणि इतर तीन पक्षांशी युती करून सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला आहे. विजय यांनी ‘लोक भवन’ येथे जाऊन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांची भेट घेतली आणि औपचारिकपणे सरकार स्थापन करण्याचा आपला दावा सादर केला.
Joseph Vijay to take oath as CM of Tamil Nadu on Saturday at 11 AM
TVK प्रमुख विजय आणि राज्यपाल आर.व्ही. अर्लेकर यांच्यातील एका आठवड्यातील ही तिसरी भेट ठरली आहे. यापूर्वी, बुधवार आणि गुरुवारी झालेल्या दोन स्वतंत्र भेटींदरम्यान, सरकारने स्थापन करण्यासाठी किमान ११८ आमदारांचा पाठिंबा सिद्ध करण्यास राज्यपालांनी विजय यांना सांगितले होते. विजय यांनी यासाठी अतिरिक्त वेळेची विनंती केली होती आणि राज्यपालांनी ती मान्य करत, १० मे पर्यंत मुदतवाढ दिली असल्याचे समजते.
TVK – १०७
काँग्रेस – ५
CPI – २
CPM – २
VCK – २
एकूण – ११८
येथे हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, १०८ जागा असलेल्या TVK पक्षाला कायदेशीर बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेला ११८ आमदारांचा आकडा गाठता यावा, यासाठी गेल्या चार दिवसांपासून जोरदार विचारमंथन सुरू होते. या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वांचे लक्ष लहान पक्षांवर केंद्रित झाले होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, दीर्घकाळ चाललेली मनधरणी आणि वाटाघाटींनंतर, अखेर CPI, CPM आणि VCK या पक्षांनी विजय यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला आपला पाठिंबा जाहीर केला. शुक्रवारी संध्याकाळी ही बातमी समोर येताच, चेन्नई येथील विजय यांच्या निवासस्थानाबाहेर “TVK! TVK!” अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला.
